PAE alcanzará cobertura histórica en 2026 y llegará a más de seis millones de niños con entrega de alimentos en los hogares

El Ministerio de Educación y la Uapa lideran el fortalecimiento del PAE con un aumento sin precedentes en los recursos destinados a la alimentación escolar - crédito Colprensa

En 2026, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia avanza a una cobertura histórica, beneficiando a más de 6,2 millones de estudiantes en todo el país. La meta, impulsada por el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender (Uapa), pretende ser un cambio estratégico en la forma de llevar la alimentación a los hogares, con el objetivo de garantizar el derecho a la nutrición y la permanencia escolar.

Durante un encuentro nacional con secretarios de Educación, la Uapa presentó un diagnóstico detallado sobre la operación del PAE, sus avances y los retos identificados para 2026. A través de 36 mesas de trabajo, se revisaron los avances en cada territorio, se resolvieron inquietudes y se concertaron acciones para asegurar que el aumento histórico de recursos dispuesto por el Gobierno nacional se traduzca en más estudiantes atendidos y mejor calidad en el servicio.

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La nueva estrategia del PAE prioriza la entrega directa de alimento a hogares en zonas vulnerables y de difícil acceso, reforzando la seguridad alimentaria estudiantil - crédito Ministerio de Educación de Colombia

El director de la Uapa, Sebastián Rivera Ariza, destacó que el país ya supera los 5,1 millones de estudiantes cubiertos y que, con el trabajo articulado con las entidades territoriales, este año marcará un récord de cobertura nacional.

“En este momento vamos con 5.100.000, pero con estos diálogos que tuvimos con cada una de estas entidades territoriales podemos casi que asegurarle al país y a Colombia que este año será el de una cobertura histórica”, afirmó Rivera Ariza.

¿Qué cambiará en el PAE para el segundo trimestre de 2026?

El mayor cambio estará en la forma de distribución: el PAE ampliará la estrategia de llevar la comida más directamente a los hogares, especialmente en regiones con mayores índices de inseguridad alimentaria o difícil acceso. La modalidad, ya implementada durante la pandemia y en periodos de receso escolar, ha permitido que el programa llegue a estudiantes incluso cuando no hay clases presenciales.

Entre 2022 y 2025 se entregaron 2.550.000 canastas alimentarias a estudiantes de territorios vulnerables. Para 2026, la meta es entregar 722.000 canastas adicionales con una inversión cercana a $83.700 millones, beneficiando a estudiantes de 128 municipios y asegurando la protección del derecho humano a la alimentación durante los recesos académicos.

Entre 2022 y 2025, el PAE entregó más de 2,5 millones de canastas alimentarias y proyecta sumar 722.000 adicionales para 2026, apoyando a zonas con mayor inseguridad alimentaria - crédito Ministerio de Educación

Financiamiento y cobertura histórica

El fortalecimiento del PAE se evidencia en el crecimiento sostenido de su financiación. Entre 2022 y 2026, el aporte del Gobierno nacional pasó de $1,56 billones a cerca de $3 billones. Al sumar recursos de regalías, gobernaciones y alcaldías, el presupuesto total ascenderá de $4,33 billones en 2022 a $7,24 billones en 2026.

Este respaldo financiero sin precedentes permitirá ampliar la cobertura y garantizar la atención nutricional de niñas, niños y jóvenes en todos los rincones del país.

La estrategia busca avanzar hacia la universalización del programa: si en 2022 solo 21 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) tenían coberturas de casi el 95%, para 2026 la meta es llegar a 54 ETC, incluyendo territorios históricamente rezagados como Malambo, Soacha, Guainía, Bolívar, Cartagena y Valledupar.

La inversión del Gobierno nacional en el PAE aumentó de $1,56 billones en 2022 a cerca de $3 billones en 2026, asegurando recursos para expandir la cobertura educativa y nutricional - crédito Ministerio de Educación

Articulación y seguimiento

El éxito del PAE para 2026 dependerá de la articulación y el monitoreo conjunto entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales. La firma del Pacto por el PAE durante el encuentro nacional reafirmó el compromiso de todas las partes con la transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la atención oportuna de los estudiantes, especialmente en zonas apartadas y vulnerables.

El director de la Uapa subrayó que el incremento presupuestal debe reflejarse en más cobertura real y de calidad: “El aumento de recursos debe traducirse en más atención para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas del país”.

El seguimiento permanente y el trabajo concertado con los territorios son clave para alcanzar la meta y consolidar la alimentación escolar como un derecho garantizado en Colombia.

La cobertura del PAE alcanzará a más de seis millones de niños - crédito Ministerio de Educación

Más que cifras: seguridad alimentaria y equidad

La apuesta por llevar la comida directamente a los hogares, junto con la ampliación de cobertura, responde a un enfoque de equidad y justicia social. No solo se trata de entregar más raciones, sino de garantizar que ningún estudiante quede atrás por barreras geográficas, económicas o de acceso. Para el Estado, el PAE permitirá que en 2026 se atienda a más de 6,2 millones de estudiantes, marcando un punto clave en la educación y la protección social en Colombia.