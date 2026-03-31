Colombia

Gustavo Petro volvió a respaldar a Ricardo Roa y envió mensaje a la Junta Directiva de Ecopetrol: “Hasta proceso penal metieron”

El presidente de Ecopetrol se encuentra en el centro de la polémica por las investigaciones que tiene la justicia en su contra, relacionados con la compra de un apartamento y la campaña presidencial de Gustavo Petro

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El presidente Gustavo Petro celebró el alza del 32% de Ecopetrol en bolsa y acusó a jueces y a la oposición de sabotear proyectos estratégicos del Estado colombiano- crédito Colprensa/Cristian Bayona
Gustavo Petro ha respaldado en mas de una ocasión a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Colprensa/Cristian Bayona

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su respaldo a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien se encuentra en el centro de la polémica tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por presunto tráfico de influencias vinculado a la compra de un apartamento de lujo en una zona exclusiva de Bogotá.

El presidente de Ecopetrol también es señalado de supuestas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro, donde actuó como gerente.

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Ambos hechos llevaron a que varios sectores pidieran la salida de Ricardo Roa de la presidencia de la compañía petrolera.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se encuentra en el centro de la polémica tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por presunto tráfico de influencias vinculado a la compra de un apartamento de lujo en una zona exclusiva de Bogotá - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En su cuenta oficial de X, el presidente Petro afirmó que buscan la salida de Ricardo Roa porque, según el mandatario, en un mes se finalizaron “20 billones” en contratos de petróleo y gas.

Según el mandatario colombiano, los contratistas serían supuestos allegados a los candidatos presidenciales de la derecha. Petro afirmó que existe un proceso penal iniciado contra el presidente de Ecopetrol.

“Y quieren sacar a Roa solo porque en un mes terminan 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son los amigos de los candidatos de la derecha. Hasta proceso penal metieron (sic)”, expresó.

El presidente Petro afirmó que la Junta Directiva de Ecopetrol debe garantizar condiciones que permitan una mayor transparencia en las licitaciones y para los trabajadores de la compañía petrolera.

El jefe de Estado señaló que se debe organizar una cooperativa de trabajadores que hayan salido de la compañía para participar en la adjudicación de contratos.

“La junta directiva de Ecopetrol lo que debe es lograr las condiciones de mayor transparencia posible para las licitaciones y los trabajadores de Ecopetrol deben organizar cooperativas de trabajadores despedidos y actuales para ganar esos contratos. Ecopetrol puede ser de los trabajadores y del pueblo colombiano”, aseveró.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que la Junta Directiva de Ecopetrol debe garantizar condiciones que permitan una mayor transparencia en las licitaciones y para los trabajadores de la compañía petrolera - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del presidente Petro se da luego de que Colombia sobrepasara las proyecciones en cuanto a la producción de barriles diarios de crudo en lo que va de 2026.

Pronunciamiento de Ricardo Roa

En entrevista con Cambio, Ricardo Roa entregó su versión sobre la compra del apartamento y se refirió a los señalamientos en su contra.

Según el presidente de la petrolera, el día que visitó el apartamento conoció a Juan Guillermo Mancera, que le informó que el inmueble pertenecía a la empresa Princeton International Holding y que su apoderado era Laureano Jean Siegmund Vallenilla.

Fue con el señor Vallenilla, representante legal de Princeton, el único con quien yo hice el negocio, desde la promesa de compraventa, la escritura pública y todas las diligencias y transacciones para el pago, absolutamente todo lo contrario a lo que se ha tratado de afirmar en algunos medios de comunicación”, indicó Roa a Cambio.

El presidente de Ecopetrol explicó que nunca le informaron que Serafino Iacono era el propietario del apartamento.

Ricardo Roa desmintió que los pagos se hayan realizado un año después de acordar la compra, asegurando que dando cumplimiento a lo pactado realizó una transferencia de $450 millones.

“Este negocio quedo plasmado en un documento privado hecho el 5 de diciembre de 2022. Ahí se detallaron con absoluta claridad los plazos para el pago de la compra. No es cierto que los pagos se realizaran un año después, porque, desde el 6 de diciembre de 2022, día siguiente de haber firmado la promesa y cumpliendo con lo pactado, realicé una transferencia por $450 millones con cheque de mi cuenta personal de Bancolombia”, indicó al citado medio.

La nueva carga tributaria y el estado de conmoción generaron pagos por 1,1 billones en contribuciones especiales en 2025, según afirmó el presidente de la compañía, Ricardo Roa - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ricardo Roa desmintió que los pagos se hayan realizado un año después de acordar la compra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Y agregó: “Todos los pagos fueron hechos mediante transacciones bancarias con dineros propios de mis ahorros y procedentes también de créditos bancarios, quedando trazabilidad de todos y cada uno de ellos, de las fechas en que se giraron y su destinatario: la firma Princeton International Holdings”.

El presidente de la compañía petrolera negó la versión de la Fiscalía, según la cual Roa no realizó los pagos de forma directa, sino que estos fueron efectuados por Juan Guillermo Mancera a través de la empresa Innova.

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