Ecopetrol se reunirá con Gustavo Petro para volver a discutir la continuidad de Ricardo Roa

Ecopetrol define el futuro de Ricardo Roa en medio de divisiones en la Junta - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Junta Directiva de Ecopetrol atraviesa una de sus mayores divisiones tras la convocatoria a una reunión extraordinaria con el presidente Gustavo Petro, en la que se discutirá la continuidad de Ricardo Roa al frente de la empresa.

La sesión, programada para este lunes 6 de abril de 2026, reúne a siete de los nueve integrantes, excluyendo a dos que se han manifestado abiertamente por la salida del actual presidente de la compañía.

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Luis Felipe Henao, exministro y representante de los accionistas minoritarios, entre quienes destacan los fondos privados de pensiones, junto a Ricardo Rodríguez Yee, ex vicecontralor y delegado de los departamentos productores de hidrocarburos, decidieron no asistir al encuentro.

Ambos sostienen que “la empresa no debe arrastrar riesgos jurídicos y reputacionales por cuenta de las presuntas conductas de Roa”, posicionándose en contra de su permanencia.

En contraste, la mayoría de la Junta, aunque por un margen estrecho, continúa respaldando la gestión de Roa. Entre los defensores de su continuidad figura Ángela María Robledo, presidenta del directorio y ex fórmula vicepresidencial de Petro.

La acompañan Hildebrando Vélez, padre de la ministra encargada Irene Vélez, así como Alberto Merlano Alcocer, antiguo vicepresidente de Ecopetrol y exfuncionario distrital durante la administración Petro, junto a otros dos directores.

A pesar de los señalamientos, el mandatario ha reiterado su apoyo a Roa, resistiendo la presión de quienes consideran indispensable su retiro para que pueda responder ante la justicia lejos del cargo.

La decisión que adopte la Junta será determinante para la estabilidad institucional y la imagen de la petrolera estatal, en medio de una crisis marcada por acusaciones de corrupción.