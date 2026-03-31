Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 31 de marzo

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este martes 31 de marzo a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no programar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas San Vicente, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, San Roque De Picacho, Botuva I y algunos sectores de Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Campo 23 y Ciénaga del Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Veredas La Militosa y algunos sectores de La Sierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Corregimiento Ciénaga Del Opón, Aguas Blanca Baja, Pulpapel, Ciénaga del Opón, El Diviso, Caño Limón, Puerto Argilio, La Esperanza, La Plazuela, Moya Jovina, Marquetalia, El Puente, Las Palmas, Santa Ana, Danto Bajo, Agua Blanca Alta, Danto Alto, San Pedro, Sambranito, Vizcaína Alta, Caño Viejo, La Rochela, Atarrayas, Cruz Roja, Vizcaína Baja y algunos sectores de Caño Indio, El Guayabal, San Isidro y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y algunos sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Veredas El Líbano, Buenavista, El Bosque, Morros, Chochos, La Honda y algunos sectores de Árbol Solo, Hoya de San José y La Culebra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Palmita y La Lajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas Uribe Uribe, San Joaquín, Chinigua, Centenario, El Tesoro, La Girona, San Lorenzo, La Floresta y algunos sectores de San Silvestre La Estrella, Montevideo, La Cutiga, Buenavista y Villa Maria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Mata De Piña, Caño Fieras, San Rafael De La Arenosa Santa Helena, Bellavista y algunos sectores de Cristales La Ye, El Almendro y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Mensuli, Mensuly Alto II y El Pomarroso.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Residencial Los Cedritos, Barrio La Ronda, Centros Poblados Altos Del Oriente y La Cidra.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Quebrada Larga, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio El Progreso sectores de la carrera 21 con calles 17 y 17A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ropero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Lucía y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Centros poblados Calatrava y sectores de la Cidra. Veredas Las Guayanas, así como sectores de Ruitoque y Casiano.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Residencial Los Cedritos, Barrio La Ronda, Centros Poblados Altos Del Oriente y La Cidra.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Mensuly Alto I.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Mensuli, Mensuly Alto II y El Pomarroso.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Guayacanes sectores de las carreras 33 y 34 con calles 70 y 7a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Los Corales sectores de las calles 40 y 40a con carreras 54 y 54A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Altos de Chimitá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Buenavista y Francisco de Paula Santander.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios San Martín, Brisas de San Martin sector Las Torres.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanización Colombia sectores de las carreras 3 y 4 con calles 1 y 1A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Hotel Palmeras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Lucía y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Belleza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cruz Grande y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Marcito, Alto Viento, Taguales y Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Chapinerto sectores de la calle 4 con carreras 15B,16 y 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Primavera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Palmita y La Lajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Calichana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Puente Tierra y Cuchicute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 3 y 4 con calles 3 y 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Payoa Corazones, Payoa Cinco y algunos sectores de La Raya y Cristales la Ye.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Ramal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Loma de Hoyos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caño Seco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Motuas, Boquerón, San José de La Amistad, El Trapal, Cristales y algunos sectores de Callejón II, Resumidero y Guamal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Gaitán sectores de la calle 18 con carrera 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Laguna de Ortices sectores de la calle 2 con carreras 3,4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Corregimiento Ciénaga Del Opón, Aguas Blanca Baja, Pulpapel, Ciénaga del Opón, El Diviso, Caño Limón, Puerto Argilio, La Esperanza, La Plazuela, Moya Jovina, Marquetalia, El Puente, Las Palmas, Santa Ana, Danto Bajo, Agua Blanca Alta, Danto Alto, San Pedro, Sambranito, Vizcaína Alta, Caño Viejo, La Rochela, Atarrayas, Cruz Roja, Vizcaína Baja y algunos sectores de Caño Indio, El Guayabal, San Isidro y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Navas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas El Carmen, Valparaiso, Yolandas y algunos sectores de Borrascoso y Miralindo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Barrio Kennedy sectores de las carreras 6B,6C,7 y 8 con calles 7 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Veredas Alto de Reina y algunos sectores de Buenavista, Morros, Chochos y Alto de La Cruz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Chorrera, Agua Blanca y San Miguel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cantabara y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Veredas El Líbano, Buenavista, El Bosque, Morros, Chochos, La Honda y algunos sectores de Árbol Solo, Hoya de San José y La Culebra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San José De Miranda.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carbonera y Moralito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Nacumales y Chorolo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vetas.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda El Chopo y El Salado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Chorolo Medio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Diviso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Vereda La Soledad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Quebrada Larga, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas San Isidro y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas Uribe Uribe, San Joaquín, Chinigua, Centenario, El Tesoro, La Girona, San Lorenzo, La Floresta y algunos sectores de San Silvestre La Estrella, Montevideo, La Cutiga, Buenavista y Villa Maria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Renta, Canoas, El Cristal, Angelinos, El Líbano, Rio Sucio Alto, El Portico, Cerro de La Aurora, Lisboa, Río Sucio Bajo y algunos sectores de San Lorenzo, Santo Domingo, Piedras Negras, Centenario y Portugal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cedro, Motoso y Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Mata De Piña, Caño Fieras, San Rafael De La Arenosa Santa Helena, Bellavista y algunos sectores de Cristales La Ye, El Almendro y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San Rafael, Olvido Monchía, Hatigal, Agua Blanca, Puentes, El Río, Puertas, Buenavista, San Bernardo, Laja, Las Flores, Guadas, Rincón, Morario, Agua Fría y El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tinaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Veredas Grima, Tinaga y algunos sectores de El Centro y Comuneros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas El Casiquito y algunos sectores de Popoa, Tres Esquinas Los Patios, Helechal y Mesa y Botuva I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas San Vicente, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, San Roque De Picacho, Botuva I y algunos sectores de Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y algunos sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.