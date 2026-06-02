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Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 2 de junio

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cali este martes

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El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Debido a los recientes cambios en la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa, es importante conocer cuáles automóviles no pueden circular este martes 2 de junio en Cali.

La Alcaldía de Santiago de Cali explica que la restricción vehicular depende de la terminación de la placa del automóvil, del tipo de vehículo, el día de la semana y hasta de la hora.

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Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

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El fin de limitar el tránsito de autos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa en Cali este martes 2 de junio

  • Particulares: 3 y 4.
  • Taxis: No aplica.
  • Transporte público colectivo: 4 y 5.
  • Motos: No aplica.

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y finaliza hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular no aplica los los sábados y domingos, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

El Pico y Placa en Cali para este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Estos lineamientos funcionará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.
  • Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Híbridos y eléctricos.
  • De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.
  • Que paguen la tasa por congestión.
  • Motocicletas.

¿Cuál es la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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