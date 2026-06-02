Buenas noticias para quienes viajan a Neiva por carretera: Ministerio de Transporte ajustará las tarifas del peaje Villalobos

La nueva estructura tarifaria del peaje Villalobos contempla tarifas diferenciales para vehículos particulares y de servicio público con Tarjeta de Identificación Electrónica - crédito Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte expidió una resolución para ajustar la estructura tarifaria del peaje Villalobos, ubicado en el corredor Santana – Mocoa – Neiva, y estableció nuevas medidas diferenciales que beneficiarán a los habitantes y sectores productivos de la zona de influencia en el sur del departamento del Huila.

Según lo mencionado por la cartera, la decisión responde a la necesidad de equilibrar la sostenibilidad financiera de los proyectos viales concesionados y la protección de las comunidades que dependen de este corredor para acceder a servicios básicos, actividades económicas y oportunidades de desarrollo.

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El peaje Villalobos, situado en el PR 89 + 000 de la ruta 4503, es un punto estratégico para la movilidad regional. La resolución, que entrará en vigor con la puesta en operación de la estación, introduce una estructura de tarifas diferenciadas para vehículos particulares y de servicio público que acrediten su condición de beneficiarios.

En particular, se verán favorecidos los residentes de municipios como Pitalito y los usuarios de rutas autorizadas entre Pitalito y Mocoa, quienes podrán acceder a tarifas reducidas en comparación con el valor general del peaje.

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Residentes de Pitalito y usuarios de la ruta Pitalito–Mocoa podrán acceder a peajes reducidos respecto al valor general establecido - crédito Ministerio de Transporte

El ajuste tarifario impacta especialmente a la zona sur del departamento del Huila, donde la conectividad y el acceso a servicios esenciales dependen en buena medida de la movilidad por el corredor Santana – Mocoa – Neiva. La medida busca reducir la carga económica para los residentes y empresas locales, manteniendo el flujo de recursos necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial concesionada.

Detalle de las tarifas y beneficiarios

La resolución establece las siguientes tarifas para el peaje Villalobos (valores de 2013):

Categoría I: Automóviles, camperos, camionetas, motocarros y microbuses con llanta sencilla: $9.600

Categoría II: Buses, busetas, microbuses con eje trasero doble y camiones de dos ejes: $11.900

Categoría III: Vehículos de pasajeros y carga con tres o cuatro ejes: $14.800

Categoría IV a VII: Vehículos de carga pesada, con tarifas que oscilan entre $19.400 y $51.100

Sin embargo, para los habitantes de la zona de influencia y los usuarios de rutas autorizadas, se fijan tarifas especiales:

Categoría IE: Vehículos particulares de residentes o locatarios bajo leasing en Pitalito, y vehículos de servicio público de pasajeros de categoría I en la ruta Pitalito–Mocoa–Pitalito: $4.800

Categoría IIE: Vehículos de categoría II autorizados para servicio público de pasajeros en la ruta Pitalito–Mocoa–Pitalito: $6.000

Para acceder a estos beneficios, los vehículos deben portar la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE), único medio válido para acreditar la condición de beneficiario. Sin la TIE, no se podrá acceder a las tarifas diferenciales.

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El ajuste de tarifas busca aliviar la carga económica en la zona sur del Huila, favoreciendo la conectividad y el acceso a servicios esenciales - crédito Ministerio de Transporte

Proceso de concertación y antecedentes

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, explicó que la medida es el resultado de un análisis técnico, jurídico y social, que evaluó las condiciones de movilidad y las necesidades económicas y sociales de la región. “La implementación de tarifas diferenciales no es una medida nueva ni excepcional. Es una herramienta que históricamente ha acompañado los proyectos concesionados en Colombia para reconocer las realidades de las comunidades vecinas a la infraestructura”, afirmó.

Además, añadió que el Gobierno nacional reafirmó con dicha decisión su compromiso de promover una infraestructura que contribuya al desarrollo regional, fortalezca la conectividad y responda a las demandas de las poblaciones que forman parte del entorno de los proyectos estratégicos del país.

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La resolución establece que las tarifas ajustadas y diferenciales serán aplicadas a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional correspondiente. El Ministerio y la ANI presentarán próximamente los detalles operativos y de acceso para los beneficiarios.

Más allá de Neiva: otras tarifas diferenciales en el país

El Gobierno ha implementado otras tarifas diferenciales en distintos peajes del país, como la Autopista del Café, beneficiando a comunidades locales - crédito Ministerio de Transporte

No es la única zona donde el Gobierno ha implementado tarifas diferenciales en el último mes. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció acuerdos similares en los peajes de la Autopista del Café, en Caldas, beneficiando a residentes de Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas, con tarifas para vehículos de categorías I y II que bajan de $17.800 a $700.

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En todos los casos, los interesados deben certificar su residencia ante las alcaldías y registrar el vehículo beneficiario para acceder al descuento. Para más información de las tarifas especiales de la Autopista del Café haga clic aquí.