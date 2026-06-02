“¡Cepeda, jódete!”: desde el estadio El Campín, Vicky Dávila defendió el uso de la camiseta de la selección Colombia en la política

La periosista asisitíó al estadio El Campín para despedir al seleccionado nacional no sin antes dejar un mensaje político desde las tribunas - crédito @VickyDavilaH/X

La despedida de la selección Colombia antes de emprender su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 estuvo marcada no solo por la fiesta deportiva en el estadio El Campín de Bogotá, sino por un nuevo episodio de confrontación política que tuvo como protagonista a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila.

La Tricolor venció 3-1 a Costa Rica este lunes 1 de junio en un compromiso que sirvió como último encuentro en territorio colombiano antes de la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, fuera de la cancha, la atención también se centró en las declaraciones de Vicky Dávila contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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El ambiente político en el país continúa agitado luego de los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el día anterior. El abogado Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con el 43,74% de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó el segundo puesto con el 40,90%, por lo que ambos disputarán la Presidencia en la segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella celebró su triunfo político con la camiseta de la selección Colombia y generó polémica - crédito Sergio Acero/Reuters

Así le fue a la selección Colombia en su partido de despedida

En medio de ese contexto, miles de aficionados acudieron a El Campín para acompañar a la selección Colombia en su despedida. Las tribunas lucieron completamente llenas y la mayoría de los asistentes vistió la tradicional camiseta amarilla del equipo nacional.

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Y es que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) eligió Bogotá como sede de este compromiso con el objetivo de acercar al equipo a los aficionados del interior del país, teniendo en cuenta que Barranquilla suele concentrar los partidos oficiales de eliminatorias; la respuesta de los hinchas fue contundente y convirtió la jornada en una verdadera celebración futbolera.

Dentro del terreno de juego, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dejó buenas sensaciones. Colombia mostró orden táctico, intensidad en la recuperación y efectividad en ataque. Los goles fueron obra de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, mientras que Andrey Soto descontó para Costa Rica.

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La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica en su partido de despedida con rumbo al Mundial 2026 - crédito FCF

Más allá del resultado, el encuentro representó una prueba definitiva antes del inicio del Mundial. Además, el cuerpo técnico aprovechó para observar variantes, ajustar movimientos y evaluar el estado físico de varios futbolistas que serán fundamentales en la competencia internacional.

Esta fue la crítica de Vicky Dávila desde El Campín

Pero mientras los aficionados celebraban el triunfo de la Tricolor, otro episodio captó la atención en redes sociales. Vicky Dávila asistió al estadio y compartió imágenes de su presencia en las tribunas.

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La periodista lució una camiseta alusiva a la selección nacional, un símbolo que en las últimas horas adquirió una fuerte carga política debido a la discusión generada durante la campaña presidencial.

Desde el escenario deportivo, Dávila lanzó un mensaje directo contra Iván Cepeda a través de su cuenta en la red social X. En la publicación escribió: “¡Cepeda, jódete! No nos vas a prohibir usar la camiseta de nuestra Selección. Vamos a salvar a Colombia. Como dijo Daniel Briceño, todos a ponernos la camiseta, y si Cepeda no se la quiere poner, que no se la ponga”.

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La periodista Vicky Dávila publicó un mensaje dirigido al senador Iván Cepeda por el uso de las camisetas de la selección Colomba - crédito @VickyDavilaH/X

Junto al mensaje, Vicky Dávila también publicó un video grabado desde las graderías de El Campín. En la grabación, rodeada de miles de aficionados vestidos con la camiseta amarilla, profundizó sus críticas contra el candidato de izquierda.

“Cepeda, aquí hay miles de personas, mire usted, con la camiseta de la selección Colombia. Usted no nos puede prohibir que nos pongamos la camiseta de la selección. Si usted no se la quiere poner, jódase usted, pero nosotros la vamos a seguir usando porque vamos a salvar a Colombia”, afirmó.

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Y es que el origen de la polémica se dio cuando el candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, cuestionó con dureza al aspirante de derecha Abelardo de la Espriella por el uso de la camiseta de la selección Colombia en eventos proselitistas, al señalar que se trata de un símbolo nacional que no debería ser apropiado por campañas políticas.

Vicky Dávila asistió al partido de despedida de la selección Colombia y generó controversia en redes sociales - crédito @VickyDavilaH/X

La discusión escaló rápidamente con réplicas en redes sociales, comparaciones con campañas anteriores e incluso intervenciones de la FCF, que reiteró su neutralidad, pidió respeto por los símbolos de la selección y aclaró que no tiene herramientas legales para prohibir el uso ciudadano de la camiseta. De allí la pelea de Vicky Dávila.

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