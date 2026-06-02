Colombia

Falcao García se sumó a un nuevo equipo durante el Mundial 2026: “Fichaje de lujo”

La cobertura especial contempla la participación del histórico goleador, que aportará su perspectiva como excapitán del combinado tricolor en los encuentros del Grupo K y otras instancias del certamen continental. Esta es la fecha de su debut

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Radamel Falcao se perdió el Mundial de Brasil 2014 por una lesión de ligamento cruzado anterior - crédito Colprensa
El máximo goleador de la Selección Colombia aportará su análisis a los partidos del equipo nacional en el torneo en Estados Unidos, México y Canadá - crédito Colprensa

Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la selección Colombia, sumará una nueva faceta a su carrera en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según informó ESPN, el delantero se incorporará al equipo de transmisión de la cadena deportiva y de Disney+ Plan Premium para analizar los partidos de la selección colombiana durante el torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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La noticia fue confirmada oficialmente el lunes 1 de junio por la cadena, en un anuncio que generó alta expectativa entre los aficionados y el entorno del fútbol colombiano. De acuerdo con el reporte de ESPN, el samario compartirá cabina con Fernando Palomo en los relatos y Carlos Valdés en el análisis técnico, aportando la experiencia adquirida en su trayectoria como capitán y máximo anotador del equipo nacional.

“Un enorme ídolo del fútbol colombiano se suma al equipo de ESPN Mundial”, celebró el periodista Antonio Casale durante la emisión en la que se dio a conocer el fichaje.

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Radamel Falcao García debuta como comentarista para ESPN y Disney+ Plan Premium durante la Copa Mundial FIFA 2026 - crédito @ESPNColombia / X
Radamel Falcao García debuta como comentarista para ESPN y Disney+ Plan Premium durante la Copa Mundial FIFA 2026 - crédito @ESPNColombia / X

Un fichaje mediático en plena incertidumbre contractual

La llegada de Falcao a la cobertura de ESPN ocurre mientras el atacante todavía mantiene contrato con Millonarios, equipo con el que completó su tercer semestre en la primera mitad de 2026.

Su futuro deportivo permanece abierto. Tras la eliminación del club en la Copa Sudamericana frente a O’Higgins, el delantero no descartó una posible continuidad:

“Hay que esperar e intentar. Por parte mía, de mi familia, estamos con las ganas de buscar soluciones y, como dije el domingo, no depende de nosotros”, declaró el jugador en la zona mixta del estadio El Campín, según recogió ESPN.

El contrato de Falcao con Millonarios finaliza el 30 de junio de 2026, y hasta el momento no se ha oficializado una renovación ni una salida definitiva. Durante el último semestre, el atacante disputó siete partidos de la Liga Colombiana, sumando 227 minutos y un gol, en una campaña marcada por las lesiones y la ausencia del título que anhelaba conseguir con el club de sus amores.

Radamel Falcao García
El contrato de Falcao con Millonarios finaliza el 30 de junio de 2026, sin anuncios oficiales sobre renovación o salida hasta la fecha - crédito Millonarios

El debut de Falcao como analista y el camino de Colombia en el Mundial

La participación de Falcao García como comentarista en la Copa Mundial forma parte de la estrategia de distribución de ESPN y Disney+ Plan Premium para Sudamérica de habla hispana, con excepción de Bolivia y Paraguay.

Los suscriptores tendrán acceso a 30 partidos, con un equipo de narradores y comentaristas en el que también figuran Mariano Closs, Diego Latorre, Sebastián Vignolo, Gustavo López, Miguel Simón y Marcelo Espina. Además, la transmisión contará con las opiniones de exfutbolistas internacionales como Sergio “Kun” Agüero, Carlos Tevez, Marcelo Gallardo y Óscar Ruggeri.

El anuncio de la llegada de Falcao a las transmisiones representa una de las principales apuestas de la cadena para el torneo, aprovechando su reconocimiento internacional y su vínculo con la afición colombiana.

El exjugador de clubes como Atlético de Madrid, Porto, AS Monaco y River Plate se suma así a la lista de referentes deportivos que han dado el salto a los medios de comunicación en la etapa final de sus carreras.

ESPN confirmó oficialmente la llegada de Falcao al equipo de transmisión junto a Fernando Palomo y Carlos Valdés en roles clave - crédito @ESPNColombia / X
ESPN confirmó oficialmente la llegada de Falcao al equipo de transmisión junto a Fernando Palomo y Carlos Valdés en roles clave - crédito @ESPNColombia / X

El estreno de Falcao García como comentarista de ESPN está previsto para el primer partido de la selección Colombia en el Grupo K del Mundial, el 17 de junio frente a Uzbekistán en la Ciudad de México. Posteriormente, el equipo cafetero enfrentará a la República Democrática del Congo y a Portugal, en encuentros que también contarán con su análisis en la cabina.

La integración de Falcao al equipo de transmisiones refuerza la tendencia de las cadenas deportivas de sumar a sus filas a exjugadores de alto perfil. En el caso de ESPN, el delantero compartirá espacio con otras figuras colombianas como Óscar Córdoba, Faustino Asprilla, Víctor Aristizábal y Fabián Vargas, que ya participan en los diferentes espacios de debate y cobertura de la cadena.

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