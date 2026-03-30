Más de 45 gatos murieron o desaparecieron en Cali tras incendios en zona de abandono animal

Un proteccionista advierte que los felinos permanecen en el lugar tras la quema de sus refugios y solicita acciones para su atención y reubicación. - crédito @el_gatoescobar/Instagram

Rescatistas de Cali reportaron la muerte, desaparición y afectaciones a más de 45 gatos en una zona de abandono animal, ubicada bajo un puente vehicular cercano a la Iglesia Señor Jesús de la Divina Misericordia. El hecho ha generado conmoción entre los grupos de protección animal y la ciudadanía, quienes denuncian la presunta intencionalidad en los incendios.

De acuerdo con testimonios de rescatistas locales conocidos por El País, en la zona habitaban cerca de 75 gatos, la mayoría en refugios improvisados por voluntarios de la comunidad. Tras los incendios, solo permanecen poco más de 20 ejemplares en el sitio. Los reportes aseguran que los incidentes se repitieron en varias ocasiones, lo que aumentó el número de animales afectados.

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Desde el perfil oficial de Gato Escobar, rescatista identificado en la zona, se difundió la alerta y el pedido de ayuda a las autoridades para brindar apoyo a los animales sobrevivientes. “Ellos no se van de este punto, reclamando lo que para ellos era su casita. Se agolpan aquí, en esta ceniza”, expresó en una de sus publicaciones, donde también solicitó la intervención urgente para reubicar a los felinos.

Felinos permanecen en la zona afectada, entre restos calcinados de los refugios improvisados tras los incendios. - crédito @el_gatoescobar/Instagram y @andreanimalidad/X

Reacciones y peticiones ante la tragedia

La situación motivó la intervención de la senadora Andrea Padilla, quien presentó un derecho de petición dirigido al alcalde Alejandro Eder y la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA). En el documento, la congresista solicitó información sobre la trazabilidad de las denuncias previas y sobre los mecanismos de búsqueda de los gatos desaparecidos.

“¿Cómo es posible que, tras varios incendios en el mismo punto y con más de 40 gaticos muertos, heridos o desaparecidos, no hayan tomado medidas de fondo para proteger integralmente a los aproximadamente 20 gaticos que aún están en el lugar? Perdieron su casita y siguen en riesgo”, manifestó Padilla a través de la red social X.

La senadora también pidió detalles sobre el número de animales encontrados durante las visitas oficiales y sobre los planes para evitar que este sector vuelva a ser un punto de abandono. Solicitó, además, información sobre campañas de esterilización y sobre el protocolo de atención a denuncias en otras zonas críticas de la ciudad.

La senadora Andrea Padilla solicitó información sobre los incendios ocurridos en el punto de abandono y las medidas adoptadas para proteger a los gatos afectados.- crédito @andreanimalidad/X

Zona de alto riesgo y antecedentes de abandono

El lugar de los hechos, ubicado en la carrera 28 #72-04 de Cali según El País, se había convertido en un foco de abandono de animales. Algunos ciudadanos dejaban gatos en el sitio de manera reiterada, lo que incrementó la población felina y generó condiciones de vulnerabilidad.

Según los testimonios recogidos, personas no identificadas habrían incendiado las casas improvisadas por la comunidad, lo que ocasionó la muerte de decenas de animales y la desaparición de otros. Los cuerpos carbonizados y la destrucción de los refugios fueron constatados por los rescatistas tras los incendios.

Acciones institucionales y futuro de los animales

Se conoció que funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal realizaron una visita al sitio el pasado 27 de marzo, con el fin de verificar las condiciones del lugar.

No obstante, desde distintos sectores se ha solicitado que se definan medidas concretas y sostenidas, orientadas a:

La protección de los animales sobrevivientes

El control del abandono en la zona

La implementación de jornadas de esterilización

El fortalecimiento de los mecanismos de atención a denuncias

La senadora Andrea Padilla radicó un derecho de petición para conocer la trazabilidad de las alertas ciudadanas. - crédito @andreanimalidad/X

Seguimiento a las acciones institucionales

El caso continúa en proceso de verificación por parte de autoridades locales y organismos de protección animal. Entre los aspectos clave se encuentra el establecimiento de responsabilidades frente a los incendios, así como la definición de estrategias que permitan evitar la repetición de hechos similares.