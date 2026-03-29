Colombia

‘Influencer’ regaló computador a niños campesinos tras quedar sin escuela: “Cerraron porque el profe falleció”

El creador de contenido ya había ayudado a la escuela, pero al regresar descubrió que no estaba en funcionamiento

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La inesperada ausencia de un maestro y la drástica reducción del alumnado dejaron a una escuela rural de Colombia sin clases presenciales, hasta que la visita del influencer conocido como El Agricultor permitió que los dos niños restantes recibieran un computador y una nueva oportunidad de continuar sus estudios de manera virtual - crédito elagricultorcol / TikTok

El regreso a la escuela rural en un rincón apartado de Colombia dejó a El Agricultor, conocido influencer, ante una escena inesperada: el aula que meses antes había ayudado a pintar y acondicionar, ahora solo contaba con dos niños hermanos y ningún maestro que les enseñara. El fallecimiento del profesor responsable interrumpió el acceso regular a la educación presencial.

El Agricultor compartió su experiencia en redes sociales, expresando: “¿Se acuerdan de esta escuelita? Les quiero contar que lamentablemente el profe falleció. Mi más sentido pésame para toda la familia. Y la escuelita la cerraron porque solo quedaban dos niños, que son los hermanitos”.

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Frente a esta situación, el influencer decidió regalarles un computador portátil y enseñarles las nociones básicas para su uso. “Bueno, chiquitines, vean. Esto es un computador, ¿listo? Y es para que ustedes puedan seguir estudiando virtual”, les anunció, mientras los niños respondían con timidez que no sabían manejarlo. Uno de ellos recordó que “la profesora Lina, la que había antes, pues por ahí ella tenía uno y nos enseñó algunos”, pero admitió no tener experiencia real en el manejo.

Al regresar a la escuela rural que había ayudado a restaurar, El Agricultor encontró solo a dos hermanos y sin docente, lo que lo llevó a intervenir entregándoles una herramienta fundamental para el aprendizaje virtual, en medio de la consternación por la muerte del profesor y el cierre temporal del aula - crédito elagricultorcol / TikTok

La entrega del computador se transformó en una improvisada clase práctica. El Agricultor les explicó: “Bueno, lo primero es que de acá se prende, ¿listo?”. Les mostró cómo mover el cursor y hacer clic para abrir pestañas. Resaltó que “el Internet es como una ventana al mundo”, animándolos a buscar información útil para sus tareas.

En ese contexto, uno de los niños mostró interés por las tablas de multiplicar y el abecedario. El Agricultor comparó el buscador de la computadora con el funcionamiento de un teléfono, facilitando la comprensión: “Es como un teléfono en Google. En Google”. El niño replicó: “Así todavía no”, y el influencer insistió: “Es exactamente lo mismo”.

A medida que los niños exploraban las posibilidades, la dinámica se volvió más interactiva. “Entonces, mira, si ves, aquí ya te va a quedar tablas de multiplicar”, guió el Agricultor. El menor practicó: “Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve”, mientras aprendía a utilizar la barra buscadora para encontrar el abecedario.

Para reforzar el aprendizaje, el influencer propuso una tarea: “Tú vas a escribir la A. Entonces, tú vas a estudiar abecedario. Entonces, le dices a tu hermanito que él ya aprendió a manejar el computador, le dices que te ponga el abecedario. Entonces, cuando él te ponga el abecedario, tú coges el cuaderno y empiezas: A, B, C, D... A todas las del abecedario. ¿Listo?”

Antes, había dotado a la escuela de implementos para dar clases crédito elagricultorcol / TikTok
Antes, había dotado a la escuela de implementos para dar clases crédito elagricultorcol / TikTok

La historia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos seguidores de El Agricultor manifestaron su admiración y solidaridad. Entre los mensajes de apoyo resaltaron frases como: “Gracias a todos los profes que ponen su conocimiento a disposición de esta bonita historia” y “Yo soy profe de inglés, no sé si sirva de mucho pero también estoy dispuesta a ayudar”.

Otras personas ofrecieron voluntariado: “Puedo hacer voluntariado para ir a enseñarles”, mientras algunos lamentaron la situación del docente: “Quedé triste por lo del profesor, porque quiso ir a enseñar aún estando tan lejos”.

También se señalaron aspectos legales sobre el derecho a la educación: “Por medio de una tutela nombran al docente porque no se puede violentar el derecho a la educación de los niños que están en edad escolar, así solo fuera uno”.

Ahora los hermanos podrán estudiar de manera virtual a falta de docentes - crédito elagricultorcol / TikTok
Ahora los hermanos podrán estudiar de manera virtual a falta de docentes - crédito elagricultorcol / TikTok

El testimonio de una estudiante virtual reflejó el deseo de contribuir: “Soy estudiante virtual, tengo el tiempo y la disponibilidad para ayudarlos e escucharlos si es necesario”. Además, hubo palabras de reconocimiento: “Que hermoso a todas esas personas que quieren ayudar es muy bonito” y mensajes de tristeza por la pérdida: “Me dio tristeza por el profe”.

En el país, la normativa sobre la cantidad mínima de alumnos para mantener activa una escuela rural no establece un número fijo, ya que el derecho a la educación tiene prioridad. Aunque el estándar técnico-administrativo suele situarse en 22 estudiantes por docente, existen modelos flexibles que permiten el funcionamiento de centros educativos con cifras mucho menores, incluso entre uno y diez alumnos.

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