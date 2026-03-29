Gobierno duplicó recursos para educación superior en Bogotá y Cali, contrario a lo señalado por los alcaldes: habrá nuevas universidades

El Ministerio de Educación asegura más de 240.000 millones de pesos para infraestructura educativa en Bogotá - crédito Colprensa

El ministro de Educación, Daniel Rojas, presentó un balance detallado —el jueves 26 de marzo— de la inversión del Gobierno nacional en educación superior para Bogotá y Cali, en respuesta a recientes declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que afirmó que el Ejecutivo “le dio la espalda a las ciudades capitales”.

De acuerdo con las cifras oficiales, los recursos para el funcionamiento de las instituciones de educación superior en Bogotá pasaron de 2,27 billones de pesos durante el gobierno de Iván Duque a más de 4,68 billones en la actual administración. En Cali, la inversión creció de 573.000 millones de pesos (2018-2022) a 1,23 billones en el periodo reciente.

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El ministro Rojas subrayó que este incremento se refleja en la ejecución de obras clave como nuevas sedes universitarias en ambas ciudades, aunque reconoció que algunos proyectos han enfrentado retrasos derivados de la gestión de las alcaldías locales. “¿Serán estos espacios donde los alcaldes Eder de Cali y Galán de Bogotá se ponen de acuerdo para no entregar a tiempo los lotes donde el Gobierno nacional financia en su totalidad nuevas sedes universitarias?”.

El ministro Daniel Rojas subrayó que la transformación educativa está respaldada por datos concretos y responde a un compromiso nacional - crédito Colprensa

Rojas también señaló que la voluntad política del presidente Gustavo Petro ha sido determinante para llevar la educación superior a zonas históricamente excluidas; por ejemplo, en Suba el proyecto más emblemático será el Multicampus de Suba.

El Ministerio de Educación confirmó la entrega de dos de los tres predios necesarios por parte de la administración distrital, lo que permitirá iniciar en breve la construcción de aulas modulares y, posteriormente, de infraestructura definitiva. La inversión destinada supera los 240.000 millones de pesos y permitirá que la Universidad Pedagógica Nacional ofrezca programas de educación superior gratuita desde el segundo semestre de 2026.

La segunda etapa del proyecto será financiada a través del Conpes 4181, que también respalda otras iniciativas como el Hospital San Juan de Dios, la sede Bosa de la Universidad Distrital y el Multicampus de Kennedy.

El Gobierno nacional duplicó la inversión en educación superior para Bogotá y Cali durante la actual administración - crédito Daniel Rojas/X

El ministro enfatizó que la llegada de la universidad pública a Suba es un logro histórico para la equidad educativa de la capital, resultado de años de lucha ciudadana y del compromiso estatal por eliminar barreras geográficas y económicas en el acceso al conocimiento. Más de $25.000 millones han sido invertidos en la instalación de aulas modulares para iniciar actividades académicas en 2026, y $215.000 millones adicionales están asegurados para la ejecución final de la obra.

En Cali, la expansión universitaria avanza en los barrios populares del oriente con el Multicampus Nuevo Latir. El ministro Rojas lideró el acto de bienvenida a los nuevos estudiantes y anunció compromisos por 3.700 millones de pesos para la renovación y dotación de la institución, 17.000 millones para la construcción de modulares de la sede definitiva y 110.000 millones para infraestructura universitaria convencional.

En este centro educativo, los jóvenes podrán acceder a formación técnica, tecnológica y universitaria a través de alianzas con la Institución Universitaria José Antonio Camacho, la Escuela Nacional del Deporte y la Universidad del Valle. Durante su intervención, Rojas hizo un llamado a la coherencia y coordinación a las administraciones locales:

El Multicampus de Suba representa un avance histórico en equidad educativa y acceso al conocimiento en Bogotá - crédito Ministerio de Educación

“Es el gobierno del presidente Gustavo Petro el que ha aumentado considerablemente la inversión en educación en estas ciudades y está abriendo sedes universitarias que ellos jamás quisieron abrir. Hoy llevamos educación superior al oriente de Cali y la ladera, y la sede de Suba en Bogotá es un hecho, 100% financiada por el gobierno del cambio”.

El ministro también criticó demoras en la entrega de predios, señalando que en Cali la administración local no cumplió con la cesión de un lote en el oriente solicitado hace dos años, por lo que el Gobierno nacional tuvo que comprarlo directamente para garantizar la puesta en marcha de la universidad pública. “Si fuera por él, jamás habría educación superior para los pobres de Cali”, afirmó.

Al cierre, Rojas reiteró que la transformación de la educación no da espera y que la política pública debe estar respaldada por hechos y cifras, no por discursos. “Acá hablamos con datos, no con palabrería barata”, sentenció, enfatizando que la garantía del derecho a la educación es una prioridad nacional y un compromiso inaplazable del Gobierno actual.