Álvaro Uribe respondió a Iván Cepeda tras vincularlo con la parapolítica en Antioquia y lanzó fuertes acusaciones: “Bandido camuflado de derechos”

Uribe señaló a Cepeda como supuesto “patrocinador” de la fuga de ‘Iván Márquez’ y Jesús Santrich - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Carlos Ortega/EFE

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó el sábado 28 de marzo a las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda, quien durante un discurso en el parque de San Antonio, en Medellín, reiteró acusaciones relacionadas con la parapolítica, el narcotráfico y el terrorismo de Estado en Antioquia, incluyendo referencias directas al exmandatario.

A través de su cuenta en la red social X, Uribe emitió un mensaje en el que cuestionó de manera directa a Cepeda y rechazó sus afirmaciones. El pronunciamiento se da en medio de un contexto político marcado por señalamientos cruzados entre distintos sectores, tras la visita del candidato del Pacto Histórico a la capital antioqueña.

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En su publicación, el exjefe de Estado escribió: “Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mi, que han sustentado los atentados contra mi vida (sic)”. En el mismo mensaje, Uribe vinculó a Cepeda con hechos relacionados con estructuras armadas ilegales: “Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich”.

El pronunciamiento concluyó con una referencia a la aspiración presidencial del senador: “Ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda, impuesta a sangre y fuego por criminales”.

El expresidente calificó a Cepeda como “bandido camuflado de Derechos Humanos” en un mensaje en X - crédito @AlvaroUribeVel/X

Discurso de Cepeda en Medellín

Las declaraciones de Uribe se producen luego de la intervención pública de Iván Cepeda en Medellín, donde el candidato presidencial retomó planteamientos que ya había expresado en febrero en la misma ciudad. En esta ocasión, Cepeda participó en un evento que inició en el auditorio de la Asociación de Instituciones de Antioquia (Adida) y, posteriormente, se trasladó al parque de San Antonio, acompañado por su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, y otros dirigentes políticos.

Durante su discurso, Cepeda defendió sus anteriores afirmaciones y sostuvo que estas han sido objeto de interpretaciones erróneas. “Mis palabras fueron perversamente descontextualizadas por el Alcalde de Medellín, el Gobernador de Antioquia, algunos diputados y concejales uribistas(...)”, señaló al inicio de su intervención.

El candidato también hizo referencia a una decisión judicial reciente que negó una tutela interpuesta por ciudadanos que consideraban que sus declaraciones vulneraban derechos fundamentales. Según Cepeda, el fallo respaldó el sentido de sus palabras: “Un juez de la República me dio la razón en que mi intención era destacar la resiliencia de los habitantes de Antioquia y no estigmatizados, y que había hecho referencia a fenómenos de violencia, paramilitarismo y narcotráfico que efectivamente ocurrieron en la historia contemporánea”.

Reiteración de señalamientos y críticas políticas

Cepeda reafirmó sus declaraciones sobre violencia, paramilitarismo y narcotráfico en Antioquia - crédito José Luis Marín/X

En el desarrollo del mitín, Cepeda insistió en su postura frente a la historia de violencia en Antioquia y cuestionó lo que calificó como intentos de negar hechos documentados del conflicto armado en Colombia. “La campaña que ha llevado al extrema derecha en los últimos días ha sido un típico acto de negacionismo, una de las formas más eficaces del poder violento y autoritario”, afirmó.

El candidato agregó que no modificaría su discurso anterior y que, por el contrario, lo reafirmaría públicamente. “No vengo a retractarme, ni arrepentirme, ni a rectificar lo que dije ese gran acto del 12 de febrero en Medellín, por el contrario vengo a reafirmarlo, a decirlo con más contundencia, a ampliarlo y a detallarlo”, expresó.

En uno de los apartes de su intervención, Cepeda hizo referencia directa a la administración departamental durante la época en la que Uribe fue gobernador de Antioquia: “Por eso, decir que en esa época este departamento se convirtió en la cuna de la parapolítica, del narcotráfico y del terrorismo de Estado, no es otra cosa que hacer la constatación de una realidad que es tan evidente como la Muralla China”.

Autoridades como Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón rechazaron las afirmaciones del senador - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Asimismo, señaló al exmandatario como parte de lo que denominó una narrativa que afecta la memoria histórica del país: “Deberíamos comenzar esa lista por el caudillo de la extrema derecha, Álvaro Uribe, y su propósito de esa actitud negadora que tanto daño le ha hecho a la verdad en Colombia”.

Durante su intervención del 28 de marzo, Cepeda también cuestionó a las autoridades locales y departamentales. “Quiero agregar que lo que realmente le preocupa al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no es el honor de Antioquia y su gente. Lo que verdaderamente los perturba es el Pacto Histórico”, afirmó.