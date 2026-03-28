Colombia

Álvaro Uribe respondió a Iván Cepeda tras vincularlo con la parapolítica en Antioquia y lanzó fuertes acusaciones: “Bandido camuflado de derechos”

El pronunciamiento del expresidente se produjo luego del discurso que el candidato presidencial ofreció en Medellín, donde reiteró señalamientos sobre la parapolítica en Antioquia

Guardar
El senador Iván Cepeda calificó como insustanciales y desorganizadas las intervenciones de los testigos de la defensa, en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE
Uribe señaló a Cepeda como supuesto “patrocinador” de la fuga de ‘Iván Márquez’ y Jesús Santrich - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Carlos Ortega/EFE

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó el sábado 28 de marzo a las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda, quien durante un discurso en el parque de San Antonio, en Medellín, reiteró acusaciones relacionadas con la parapolítica, el narcotráfico y el terrorismo de Estado en Antioquia, incluyendo referencias directas al exmandatario.

A través de su cuenta en la red social X, Uribe emitió un mensaje en el que cuestionó de manera directa a Cepeda y rechazó sus afirmaciones. El pronunciamiento se da en medio de un contexto político marcado por señalamientos cruzados entre distintos sectores, tras la visita del candidato del Pacto Histórico a la capital antioqueña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, el exjefe de Estado escribió: “Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mi, que han sustentado los atentados contra mi vida (sic)”. En el mismo mensaje, Uribe vinculó a Cepeda con hechos relacionados con estructuras armadas ilegales: “Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich”.

El pronunciamiento concluyó con una referencia a la aspiración presidencial del senador: “Ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda, impuesta a sangre y fuego por criminales”.

El expresidente calificó a Cepeda como “bandido camuflado de Derechos Humanos” en un mensaje en X - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente calificó a Cepeda como “bandido camuflado de Derechos Humanos” en un mensaje en X - crédito @AlvaroUribeVel/X

Discurso de Cepeda en Medellín

Las declaraciones de Uribe se producen luego de la intervención pública de Iván Cepeda en Medellín, donde el candidato presidencial retomó planteamientos que ya había expresado en febrero en la misma ciudad. En esta ocasión, Cepeda participó en un evento que inició en el auditorio de la Asociación de Instituciones de Antioquia (Adida) y, posteriormente, se trasladó al parque de San Antonio, acompañado por su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, y otros dirigentes políticos.

Durante su discurso, Cepeda defendió sus anteriores afirmaciones y sostuvo que estas han sido objeto de interpretaciones erróneas. “Mis palabras fueron perversamente descontextualizadas por el Alcalde de Medellín, el Gobernador de Antioquia, algunos diputados y concejales uribistas(...)”, señaló al inicio de su intervención.

El candidato también hizo referencia a una decisión judicial reciente que negó una tutela interpuesta por ciudadanos que consideraban que sus declaraciones vulneraban derechos fundamentales. Según Cepeda, el fallo respaldó el sentido de sus palabras: “Un juez de la República me dio la razón en que mi intención era destacar la resiliencia de los habitantes de Antioquia y no estigmatizados, y que había hecho referencia a fenómenos de violencia, paramilitarismo y narcotráfico que efectivamente ocurrieron en la historia contemporánea”.

Reiteración de señalamientos y críticas políticas

Cepeda reafirmó sus declaraciones sobre violencia, paramilitarismo y narcotráfico en Antioquia - crédito José Luis Marín/X

En el desarrollo del mitín, Cepeda insistió en su postura frente a la historia de violencia en Antioquia y cuestionó lo que calificó como intentos de negar hechos documentados del conflicto armado en Colombia. “La campaña que ha llevado al extrema derecha en los últimos días ha sido un típico acto de negacionismo, una de las formas más eficaces del poder violento y autoritario”, afirmó.

El candidato agregó que no modificaría su discurso anterior y que, por el contrario, lo reafirmaría públicamente. “No vengo a retractarme, ni arrepentirme, ni a rectificar lo que dije ese gran acto del 12 de febrero en Medellín, por el contrario vengo a reafirmarlo, a decirlo con más contundencia, a ampliarlo y a detallarlo”, expresó.

En uno de los apartes de su intervención, Cepeda hizo referencia directa a la administración departamental durante la época en la que Uribe fue gobernador de Antioquia: “Por eso, decir que en esa época este departamento se convirtió en la cuna de la parapolítica, del narcotráfico y del terrorismo de Estado, no es otra cosa que hacer la constatación de una realidad que es tan evidente como la Muralla China”.

Autoridades como Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón rechazaron las afirmaciones del senador - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Autoridades como Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón rechazaron las afirmaciones del senador - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Asimismo, señaló al exmandatario como parte de lo que denominó una narrativa que afecta la memoria histórica del país: “Deberíamos comenzar esa lista por el caudillo de la extrema derecha, Álvaro Uribe, y su propósito de esa actitud negadora que tanto daño le ha hecho a la verdad en Colombia”.

Durante su intervención del 28 de marzo, Cepeda también cuestionó a las autoridades locales y departamentales. “Quiero agregar que lo que realmente le preocupa al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no es el honor de Antioquia y su gente. Lo que verdaderamente los perturba es el Pacto Histórico”, afirmó.

Temas Relacionados

Álvaro UribeIván CepedaAntioquiaParamilitarismoColombia-noticias

Más Noticias

Comunidad aplicó “plomoterapia” y “paloterapia” a dos ladrones en Ciudad Bolívar, tras intento de atraco: fueron capturados por las autoridades

Tras escuchar los disparos en medio de un robo, transeúntes se acercaron al punto y se unieron para golpear a un presunto ladrón

Comunidad aplicó “plomoterapia” y “paloterapia” a dos ladrones en Ciudad Bolívar, tras intento de atraco: fueron capturados por las autoridades

Propiedades de ‘Chupeta’, ‘Pacho’ Herrera y ‘La Gata’ entre los inmuebles de la SAE que podrían ser devueltos

La directora de la Sociedad de Activos Especiales alertó sobre proceso con el que buscan retorno a criminales de más de 19.000 predios

Propiedades de ‘Chupeta’, ‘Pacho’ Herrera y ‘La Gata’ entre los inmuebles de la SAE que podrían ser devueltos

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El arresto fue realizado tras una investigación coordinada de diez meses en la que se logró recolectar pruebas técnicas y testimoniales que señalan al sujeto como responsable de ataques con drones explosivos

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

Emiten recomendaciones para evitar retrasos y agilizar el paso por controles migratorios durante Semana Santa

Las personas que transiten por los aeropuertos y fronteras recibirán orientación sobre el uso de sistemas tecnológicos y el cumplimiento de requisitos documentales para facilitar el proceso y evitar demoras en los desplazamientos

Emiten recomendaciones para evitar retrasos y agilizar el paso por controles migratorios durante Semana Santa

Exigen explicación pública por declarar a Antonella Petro como madrina del buque ARC “24 de Julio”

El senador Germán Rodríguez diligenció un derecho de petición en el que se cuestionó el acto en favor de “la hija de quien lideró el M-19″

Exigen explicación pública por declarar a Antonella Petro como madrina del buque ARC “24 de Julio”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Yaya Muñoz reveló cómo fue su experiencia con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso: “Lo que vi mientras trabajé allá”

Crecen las señales de un romance entre Lina Tejeiro y Ryan Castro: esto es lo que se dice en redes

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Deportes

Didier Deschamps, técnico de Francia, advierte sobre el poder ofensivo de Colombia antes del amistoso en Maryland: “Rival difícil de enfrentar”

Didier Deschamps, técnico de Francia, advierte sobre el poder ofensivo de Colombia antes del amistoso en Maryland: “Rival difícil de enfrentar”

Figura de Francia le guarda respeto a James Rodríguez en la selección Colombia: “Es el jugador que mejor conocemos”

David Alonso vuelve a dar un golpe histórico en el Moto2: primera pole position para un colombiano

Así formaría la selección Colombia en el amistoso contra Francia: Néstor Lorenzo alista cambios

Así fue el encuentro del jugador de fútbol americano colombiano Christian González con Vinicius Jr., estrella de la selección de Brasil