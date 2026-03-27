Colombia

Mujer que denunció a Nicolás Rodríguez está recibiendo ataques en redes sociales: “La están culpando y es lamentable”

El abogado Francisco Bernate habló con Infobae Colombia sobre la denuncia que involucra al extremo de Atlético Nacional, que podría tardar hasta cinco años en resolverse

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- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Los hechos se habrían registrado el 15 de marzo en Rionegro - crédito Atlético Nacional

Desde el 19 de marzo se han conocido varios detalles de la denuncia que una joven presentó ante la Fiscalía General de la Nación en Colombia contra Nicolás Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, por presunto abuso sexual registrado el 15 de marzo en Rionegro.

En la denuncia se menciona la presunta desorientación de la denunciante tras ingerir licor con un grupo de hombres. El proceso judicial se encuentra en etapa de indagación, sin imputación formal contra el futbolista.

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Abogados penalistas han analizado el caso y han mencionado que, si se comprueba que hubo penetración sin consentimiento debido a algún tipo de incapacidad de la víctima, la pena podría ser de 12 a 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal Colombiano, con posibles agravantes. Por el momento, Rodríguez sigue vinculado a Atlético Nacional, aunque fue apartado del plantel profesional mientras avanza la investigación.

Abogado de la denunciante habló con Infobae Colombia

Francisco Bernate, abogado de Epa Colombia, señaló que las condiciones que afronta en El Buen Pastor están repercutiendo negativamente en su representada tanto en lo físico como en lo emocional - crédito Colprensa
El jurista habló sobre el caso en el que está siendo investigado un jugador de Atlético Nacional - crédito Colprensa

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Francisco Bernate, defensor de la denunciante de Nicolás Rodríguez, entregó detalles del caso por el que el extremo fue apartado del plantel Verdolaga.

“Se trata de una denuncia de una mujer que presuntamente fue víctima de agresión de tipo sexual el 19 de marzo en Rionegro, Antioquia, en la que presuntamente estaría vinculado el señor Nicolás Rodríguez en compañía de otras personas. Esperamos que la justicia investigue, que llegue a fondo y que se determine lo que se tenga que determinar”.

Bernate lamentó que, luego de que se hizo pública la denuncia, la joven haya recibido mensajes en los que la acusan de querer beneficiarse del futbolista.

“Desafortunadamente, en Colombia este tipo de situaciones suceden muchísimo y muchas víctimas no pueden alzar su voz; hay todo tipo de barreras. En este caso, la víctima buscó apoyo y consideró que se debía hacer público. Muchas personas de su círculo se enteraron ahora y ha sido difícil; hay publicaciones en redes en las que la están culpando y es lamentable”.

El extremo fue apartado del plantel de Atlético Nacional - crédito Reuters
El extremo fue apartado del plantel de Atlético Nacional - crédito Reuters

Debido a los señalamientos contra su cliente, el jurista descartó que se busque algún tipo de acuerdo económico, mencionando que esta no es una posibilidad que se pueda registrar debido a la gravedad de la denuncia.

Hay publicaciones que están muy mal, es una situación difícil en la que ha estado expuesta a muchos ataques, pero hay que seguir adelante. No es ni siquiera una posibilidad (buscar un fin económico). No es algo viable, este tipo de delitos no tienen ese tipo de salida”.

Francisco Bernate anticipó que, al ser un tema de suma gravedad, tras la denuncia comenzó un proceso que podría tardar varios años en ser resuelto.

“En este momento hay una indagación preliminar con la que se busca determinar la ocurrencia del hecho, en eso estamos. Esto puede tardar hasta dos años; la Fiscalía determina hasta que tenga los elementos para llevar el caso ante un juez para la imputación de cargos y lo otro será el juicio, que podría ser hasta en cinco años. A esto le falta mucho tiempo todavía, pero insisto, no hay ninguna posibilidad de una negociación, uno no puede negociar en estos casos, no es algo viable, no es una posibilidad”.

Atlético Nacional
Rodríguez jugó un partido de fútbol con Nacional dos días después del presunto abuso - crédito Atlético Nacional

El abogado de la denunciante de Nicolás Rodríguez reconoció como un aspecto positivo lo realizado por el club Atlético Nacional, que emitió un comunicado en el que respaldó a la presunta víctima.

“El pronunciamiento fue público, en el que separaron al jugador; de resto no, y no es que deban hacer algo más, no se necesita más. Lo que se ha dicho es lo correcto, es lo que es”.

Por último, Bernate reveló que la denuncia no solo es contra el jugador de fútbol, sino que en el proceso también se buscará que los demás sujetos que habrían participado de la agresión sean castigados. “Es algo muy grave, porque pretendieron callar a una víctima y eso es algo muy grave. La investigación abarca a varias personas”, puntualizó el jurista.

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