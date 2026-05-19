La otra sede de Beauty Laser: así funcionaba el centro clandestino en el norte de Bogotá vinculado a la desaparición de Yulixa Toloza

Familiares y ciudadanos continúan exigiendo respuestas por la desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en Bogotá - crédito @diegoariasf1/TikTok

La investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina en el sur de Bogotá, tomó un nuevo giro luego de que se revelara la ubicación exacta de otra sede vinculada operacionalmente a la red de centros estéticos bajo la lupa de las autoridades.

Se trata de un establecimiento ubicado en la calle 80 con carrera 19A, frente a la estación de Transmilenio de Los Héroes, en el norte de la capital.

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Esta sede funcionó con aparente normalidad hasta el sábado anterior a que estallara públicamente el caso, según la investigación divulgada por La FM. El lugar compartía líneas de contacto, elementos gráficos y personal médico con la clínica del sur donde Toloza fue atendida antes de desaparecer.

El punto del norte, identificado en la dirección Cl. 80 #19A-10, se convirtió ahora en pieza clave dentro de las pesquisas adelantadas por grupos de investigación criminal, inteligencia y policía judicial de la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

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Fachada del presunto centro estético del norte relacionado con la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Google Maps

Las autoridades analizan posibles conexiones logísticas y administrativas entre ambas sedes, especialmente por el uso de los mismos canales de comunicación para agendar procedimientos estéticos.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores es que las dos sedes utilizaban el mismo número de Whatsapp para atender pacientes. Además, compartían publicidad similar y, según testimonios recopilados por La FM, el personal médico se movilizaba constantemente entre ambos puntos.

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Tras hacerse pública la desaparición de Yulixa Toloza, los administradores habrían reaccionado rápidamente modificando los rótulos externos de las sedes, eliminando perfiles en redes sociales y desactivando líneas de contacto telefónico y digital. Sin embargo, la página de Facebook de la sede de Los Héroes permanecía activa hasta hace pocos días, con publicaciones recientes y comentarios de pacientes.

La FM recogió testimonios de vendedores informales y comerciantes de la zona, quienes aseguraron que la clínica operaba normalmente y que no habían observado movimientos extraños antes de conocerse el escándalo.

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Indicaron además que el flujo de pacientes era constante, principalmente mujeres que acudían a procedimientos estéticos y controles postoperatorios.

Una paciente entrevistada por la emisora relató detalles sobre la operación interna de la sede del norte y aseguró que agendó su procedimiento a través del mismo número utilizado por la clínica del sur. Según su testimonio, las instrucciones médicas y administrativas evidenciaban que el personal rotaba entre ambas sedes.

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Nuevas imágenes revelan pista clave sobre la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá - crédito Captura de pantalla/Blu Radio

“Ponte las medias, mi vida. Mañana vienes a las 11:30 para que la doctora esté aquí porque tiene procedimiento en el sur”, habría sido uno de los mensajes enviados durante su recuperación.

La mujer también describió condiciones sanitarias precarias dentro de la clínica. Señaló que los baños permanecían sucios, con rastros biológicos de otras pacientes y deficiencias en limpieza y mantenimiento. “El baño era muy sucio, había sangre de otras pacientes. El sifón estaba tapado y un jabón duró casi veinte días sin cambiarse”, aseguró.

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Según su relato, tras el procedimiento sufrió mareos, vómitos y debilidad extrema. Incluso afirmó haber sentido agresiones físicas mientras estaba bajo efectos de la anestesia. “Sentí que me daban cachetadas para que reaccionara”, dijo.

La paciente añadió que debía asumir buena parte del postoperatorio por cuenta propia y que le exigieron llevar múltiples implementos médicos y de higiene, entre ellos pañales para adultos y niños, fajas, medias antiembolismo, tablas abdominales, medicamentos y antibióticos.

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Vehículo hallado en Cúcuta y rastreado por las autoridades dentro de la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional

Mientras avanzan las pesquisas sobre la sede del norte, las autoridades también continúan investigando la desaparición de Yulixa Toloza y el recorrido del vehículo en el que presuntamente habrían sido transportadas personas relacionadas con el caso.

La Policía confirmó que el automóvil fue ubicado en un garaje de Cúcuta luego de ser rastreado desde Bogotá por peritos de la Sijín y de la Fiscalía. Durante la diligencia judicial se realizaron inspecciones lofoscópicas y recolección de evidencias para fortalecer las líneas investigativas.

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Además, dos personas consideradas clave quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para establecer qué papel habrían desempeñado en la desaparición de la mujer.

Las autoridades también revisan videos y registros audiovisuales en los que, según la investigación, se observa el deterioro progresivo de la salud de Toloza mientras era sometida al procedimiento estético en la clínica Beauty Laser, último lugar donde fue vista.