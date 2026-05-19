Indignación en Bogotá por taxi que llevaba personas colgando en el baúl: todo quedó en video

El taxi implicado en el incidente fue identificado con la placa WGL-279 mientras circulaba en condiciones peligrosas para los pasajeros - crédito Colprensa/Captura de video

El registro en video de un taxi circulando con dos personas en el baúl en Bogotá encendió la alarma entre los habitantes de la ciudad.

Las imágenes, compartidas por la cuenta Pasa en Bogotá, muestran el momento en que los ocupantes viajan con parte del cuerpo expuesta al exterior, desafiando abiertamente las normas de seguridad vial.

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El hecho habría ocurrido en el puente de la avenida carrera 30 con calle 92, en sentido sur-norte. En una de las tomas, se distingue claramente la placa del vehículo, WGL-279, mientras el taxi continúa su trayecto con sus pasajeros en condiciones totalmente inseguras.

La denuncia fue impulsada por el concejal y presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, quien cuestionó enérgicamente el incumplimiento de las normas: “El colmo. Bogotá NO se puede convertir en una ciudad en la que las normas de tránsito se violan tan campantemente”, escribió el funcionario en su cuenta de X, etiquetando a la Secretaría Distrital de Movilidad.

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El video provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde ciudadanos expresaron su preocupación y exigieron acciones contundentes. En numerosos comentarios, usuarios reclamaron sanciones para el conductor y criticaron la falta de controles efectivos frente a este tipo de comportamientos.