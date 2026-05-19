Colombia

Comandante de la Policía en Cúcuta habló del hallazgo del vehículo en el que transportaron a Yulixa Toloza: “Vamos a capturar a cinco personas”

El seguimiento a las cámaras de seguridad permitió a los investigadores rastrear el trayecto del Chevrolet Sonic desde el establecimiento en el sur de Bogotá hasta Cúcuta, Norte de Santander

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Un primer plano de la foto de Yulixa Tolaza sostenida por manos enguantadas, con un auto oscuro y agentes policiales forenses en un área rural de fondo.
Autoridades investigan el hallazgo del vehículo en que se trasladaron a Yulixa Tolaza, cuya desaparición tras una cirugía estética en una clínica clandestina en Bogotá ha generado gran conmoción - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hallazgo del Chevrolet Sonic gris, con placas UCQ 340, en una zona fronteriza con Venezuela el lunes 18 de mayo de 2026, se ha convertido en una de las principales claves para establecer el paradero de Yulixa Toloza, de 52 años, desaparecida tras someterse a un procedimiento estético no autorizado en el sur de Bogotá.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en una entrevista con Caracol Radio, se refirió a lo ocurrido: .“Sí, en las próximas horas vamos posiblemente a capturar cinco personas involucradas en la desaparición de la señora Yulixa Toloza, hechos sucedidos en la ciudad de Bogotá el pasado 13 de mayo. Algunas de estas estarían en Venezuela. Ya estamos coordinando con las autoridades venezolanas la captura de estos presuntos delincuentes”.

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Según imágenes reveladas por Noticias Caracol, el vehículo en el que se presume fue trasladada la mujer desde la clínica clandestina Beauty Láser, ubicada en el sector de Venecia, presenta manchas verdes en la carrocería, elemento que ya está bajo estudio forense. La presencia de estos restos fue señalada como potencial evidencia para avanzar en la recolección de pruebas materiales.

Los equipos forenses analizan las manchas en el Chevrolet Sonic para esclarecer detalles sobre el paradero de Yulixa Toloza - crédito Redes sociales
Los equipos forenses analizan las manchas en el Chevrolet Sonic para esclarecer detalles sobre el paradero de Yulixa Toloza - crédito Redes sociales

El seguimiento a las cámaras de seguridad permitió a los investigadores rastrear el trayecto del Chevrolet Sonic desde el establecimiento hasta Cúcuta, Norte de Santander, donde el automotor fue inspeccionado por personal de la Sijín e inteligencia.

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“Al hacer revisión de cámaras con Invías acá en la ciudad de Cúcuta, nos dimos cuenta de que este vehículo llegó al municipio de Los Patios, donde personal de la Sijín, inteligencia, llegaron hasta el sitio, realizaron la inspección técnico-científica al vehículo, encontrando elementos materiales probatorios como huellas, cabellos, etcétera. No lo puedo decir más por reserva de la investigación, lo cual posiblemente nos determinaría que la señora Julitza Tolosa estuvo en ese vehículo”, afirmó el coronel Ojeda.

Las autoridades han reforzado la coordinación con organismos judiciales venezolanos después de constatar la presunta fuga de dos involucrados hacia ese país.

Ojeda puntualizó que desde la denuncia de la desaparición de Toloza, la investigación ha estado bajo el control de la Policía Metropolitana de Cúcuta, debido a que “el epicentro de esta es la Policía Metropolitana de Cúcuta, por el hecho de que ahí fueron los sucesos. Sin embargo, somos una sola policía. Se envió la alerta del vehículo en el que presuntamente subieron a la señora Yulixa Toloza”.

Acuarela: Mujer preocupada con mochila lila frente a una "Clínica Clandestina" de ladrillo. A la derecha, coche Chevrolet Sonic verde abandonado en la hierba.
Ilustración acuarela de Yulixa Tolaza con expresión preocupada frente a una "Clínica Clandestina" en Bogotá y un vehículo Chevrolet Sonic verde abandonado en un descampado, representando su misteriosa desaparición tras la cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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