Tras la desaparición de Yulixa Toloza, video muestra cómo el centro estético clandestino promocionaba la lipólisis láser a la que se sometió la mujer en Bogotá

Sedación y extracción de grasa: trasfondo médico ignorado en la promoción de la lipólisis láser - crédito La Candelita/Facebook

La desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza, ocurrida el 13 de mayo de 2026 tras someterse a una lipólisis láser en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, Bogotá, desató un debate sobre la promoción de estos procedimientos en redes sociales y la percepción de sus riesgos entre la ciudadanía.

El caso expuso cómo algunos centros ofrecen procedimientos invasivos bajo mensajes que los presentan como rutinas simples y sin complicaciones.

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Según la Secretaría Distrital de Salud, el establecimiento ‘Beauty Láser M.L.’ no tenía autorización para realizar ese tipo de procedimientos.

Tras la intervención, sus familiares notaron un deterioro evidente: debilidad, desorientación y dificultad respiratoria. Desde ese momento, se desconoce su paradero. El caso de Yulixa no solo expone la tragedia personal y familiar, sino que también alerta sobre la falta de controles y la manera en que estos servicios se publicitan.

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Yulixa Toloza está desaparecida desde el pasado 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/X

A través de videos difundidos abiertamente, el centro ‘Beauty Láser M.L.’ promocionaba la lipólisis láser como un tratamiento ambulatorio, “sin dolor” y “sin incapacidad”.

En una de las grabaciones, la enfermera venezolana María Fernanda Delgado, quien figura como propietaria del negocio, se presentaba como especialista en medicina estética, describe el proceso señalando que se realiza bajo sedación médica, con cánulas delgadas para extraer grasa corporal, exámenes previos y una recuperación que incluye masajes postoperatorios durante diez días.

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“Soy María Fernanda Delgado, soy especialista en medicina estética. Hoy te vengo a hablar sobre la lipólisis láser sin dolor. Muchas veces nos preguntamos qué es lipólisis láser. La lipólisis láser es un procedimiento ambulatorio que se realiza mediante cánulas finas. Trabajamos en la capa de la dermis, que es el tejido adiposo donde extraemos grasita por medio de cánulas”, afirmó la mujer en el video que se ha vuelto viral en redes sociales.

La promoción, sin embargo, omite advertir sobre la complejidad y los riesgos inherentes a este tipo de intervenciones. Aunque el material visual lo describe como algo sencillo, en realidad involucra sedación, manipulación invasiva y un proceso de recuperación que dista de ser menor.

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“Tiene una recuperación progresiva de diez días, que son los diez días que te debes realizar masajes postoperatorios. Previamente al procedimiento debes realizarte exámenes médicos para saber si eres apta o no al procedimiento. ¿Alguna duda o inquietud? No dudes en contactarnos", puntualizó Delgado en el video.

En redes sociales amigos e internautas han divulgado de manera masiva las imágenes de los tres empleados (incluida la propietaria María Fernanda Delgado) de Beauty Láser M.L., el centro estético donde se le practicó a Yulixa Toloza la lipólisis láser - crédito red social X

Así va el caso de Yulixa Toloza, mujer de 52 años desaparecida después de procedimiento estético en el sur de Bogotá

La Policía Nacional confirmó el 18 de mayo de 2026 el hallazgo del vehículo utilizado para retirar a Yulixa Toloza del centro estético en Venecia, Bogotá.

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Según información obtenida por Infobae Colombia, el trabajo conjunto entre el Gaula, unidades de inteligencia y otros funcionarios permitió rastrear el recorrido del automóvil, que fue identificado saliendo por la autopista Norte el 15 de mayo.

El seguimiento efectuado por las unidades de tránsito y transporte logró establecer que el trayecto hacia Cúcuta, Norte de Santander, evitó vías principales para dificultar la localización del vehículo.

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La Policía Metropolitana de Cúcuta ubicó un Chevrolet Sonic relacionado con personas indiciadas en el caso del procedimiento estético realizado en Bogotá. El aporte de habitantes de regiones por donde pasó el automóvil, especialmente en el municipio de Los Patios, resultó fundamental para la ubicación del mismo.

El vehículo fue encontrado el 18 de mayo en Norte de Santander - crédito Montaje Infoabe (Suministrada a Infobae Colombia / Yulixa Toloza Facebook)

Durante el operativo, se capturó a dos individuos, aunque la investigación señala que no estuvieron a bordo del coche durante el desplazamiento, sino que fueron convocados posteriormente con la finalidad de desaparecer el automotor.

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La Sijín de Cúcuta identificó a Jesús Hernández Morales, tío de María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético, y a Kelvis Sequera Delgado, ambos de origen venezolano.

Las autoridades realizaron inspecciones lofoscópicas, recolección de evidencias y otras diligencias investigativas para fortalecer la línea de investigación y avanzar en la búsqueda de Yulixa Toloza. Respecto a María Fernanda Delgado y su pareja, las autoridades presumen que podrían haber abandonado el país y escaparon a Venezuela.

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