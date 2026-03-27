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Este es el informe de Medicina Legal sobre la denuncia contra Nicolás Rodríguez por abuso sexual: “No me podía mover”

Infobae Colombia tuvo acceso al informe de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación sobre la denuncia que vincula al extremo de Atlético Nacional

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Denuncia - Abuso sexual - Nicolás Rodríguez
La joven indicó que el otro hombre que abusó de ella sería el primo del futbolista - crédito Atlético Nacional / Suministradas a Infobae

Infobae Colombia tuvo acceso a la declaración que una joven de 19 años hizo ante Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación en una denuncia por abuso sexual que involucra al jugador de Atlético Nacional Nicolás Rodríguez.

Tras el presunto abuso sexual, la joven se trasladó a un centro médico en el que se registró el primer examen. “Paciente quien en el examen físico se encuentra con estado de alerta al estímulo, con voluntad plena a lo que se le ordena, lenguaje claro, pero que se evidencia imposibilidad de toma de decisiones acorde a su personalidad, con reporte de tóxicos en orina negativos, pero que puede indicar intoxicación por sustancias”, fue el reporte que recibió en ese lugar.

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Posterior a ello, la mujer denunció ante Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación lo registrado. En su testimonio incluyó las ocasiones en las que rechazó tener un encuentro íntimo con el futbolista. “Yo le dije: ‘Conmigo no, a mí déjenme quieta, váyanse a dormir’”.

De la misma forma, reveló que el otro hombre que habría estado involucrado en el abuso sexual sería un primo del extremo de Atlético Nacional. “Me estaban moviendo muy duro, yo veo la cara del primo de Nicolás, yo estaba de lado, yo solo sé que me estaban sacudiendo mucho... Yo he estado borracha; si yo no quería es no quiero”, fue parte del relato.

La declaración completa

Denuncia contra Nicolás Rodríguez
En su declaración, la joven afirmó que rechazó en repetidas ocasiones al futbolista - crédito Suministrada a Infobae

Ante Medicina Legal, la joven indicó que el 15 de marzo estaba en un apartamento junto con cuatro hombres, entre ellos Nicolás Rodríguez, al que mencionó como la persona que la llevó a una habitación para tener relaciones, pero ella lo rechazó al indicarle que estaba menstruando. La denunciante aseguró que perdió el conocimiento y que tenía recuerdos borrosos de lo que describió como un abuso sexual.

Nicolás me bajó los pantalones, me empezó a hacer sexo oral, pero no me podía mover, y después los ojos se me cerraron, y sentí que me estaban penetrando por la vagina, no podía moverme, no podía hacer nada, yo solo sentía que me penetraban, que me movían, que me hacían muy duro; yo estaba incómoda, no quería nada, no veía nada, seguían moviéndome muy duro y penetrándome y en un momento pude abrir los ojos y me di cuenta de que no era Nicolás, sino su primo”.

La joven de 19 años reconoció que habitualmente consume alcohol e indicó que la sensación que tenía no era como consecuencia de ello, sino algo adicional. “Jamás me había pasado algo así, nunca me duermo, ni me desmayo, ni mucho menos pierdo la fuerza o se me cierran los ojos”.

Denuncia contra Nicolás Rodríguez
Esta es la conversación que la joven sostuvo con el jugador de Nacional antes del presunto abuso - crédito Suministrada a Infobae

La joven indicó que no tenía conocimiento sobre lo que pasó y que antes de denunciar solo se cambió de ropa. Sobre lo que pasó antes de ingresar a la habitación, mencionó que recibió mensajes por parte de Rodríguez en los que la invitaba a tener un trío sexual.

“Paciente manifiesta que comienza a sentirse mareada, se queda dormida en el sillón, posteriormente es llevada a la cama, con la excusa de que no tenga mas frío, pero paciente no tiene recuerdos claros, posteriormente siente que es besada por ambos personajes, a lo cual intenta retirarse, pero vuelve a quedar dormida, nuevamente siente algo en su boca, logra evidenciar que el amigo de su conocido ha introducido su pene en la boca, ella se retira, al parecer vuelve y queda dormida, es despertada nuevamente por el amigo de su conocido al evidenciar que la penetra y está abusando sexualmente de ella sin su consentimiento”, se lee en el informe de la denuncia.

Denuncia contra Nicolás Rodríguez
Un tercero intentó convencer a la joven de no denunciar - crédito Suministrada a Infobae

Debido a que tuvo que exponer su caso ante varios funcionarios, la joven describió las sensaciones que tenía en ese momento y manifestó estar agotada.

Me siento muy triste, tengo miedo, estoy sufriendo mucho haciendo todo esto, me siento muy mal porque he tenido que contar esto muchas veces y me siento demasiado mal, ni siquiera me he podido bañar, estoy cansada. No planifico, pero en el hospital me dieron las pastillas para no quedar embarazada”.

Tras la declaración y los exámenes a los que fue sometida, el análisis médico legal realizado a una joven de 19 años que denunció violencia sexual concluyó que presentó lesiones traumáticas contundentes con una incapacidad médico legal definitiva de siete días, sin secuelas al momento del examen.

El informe de Medicina Legal recomendó valoración psicológica y medidas de protección para la joven y su familia, dejando constancia de respeto al consentimiento y dignidad durante el proceso.

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