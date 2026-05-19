Estas han sido las peleas de Gustavo Petro con los gobiernos sudamericanos en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú

Sus enfrentamientos con Daniel Noboa de Ecuador y sus diferencias con Javier Milei de Argentina hacen parte del repertorio conflictivo de Petro - crédito VisualesIA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, ha estado marcado no solo por sus problemáticas internas, sino por las tensiones y diferencias con algunos mandatarios del mundo. Principalmente, el mandatario se ha visto enfrascado en varios conflictos con algunos gobiernos de Sudamérica.

La más reciente se registró con el Gobierno de Bolivia, en la cual el jefe de Estado colombiano se refirió a la situación de orden público que se presenta en esa nación desde abril de 2026, a raíz de una medidas emitidas por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

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En su momento, el mandatario colombiano aseguró que “Bolivia vive una insurrección popular” y afirmó que esta situación sería una respuesta a lo que calificó como una “soberbia geopolítica”, por lo que se puso a disposición para ser mediador en aras de dirimir la crisis en ese país sudamericano.

“Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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En respuesta a ello, la Cancillería de Bolivia respondió de forma categórica, enfatizó que toda interpretación o caracterización externa, como la formulada por el mandatario colombiano, es considerada “improcedente” y podría contribuir a profundizar la confrontación entre los bolivianos.

“Dichas declaraciones no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia, ni los profundos vínculos históricos que unen a ambos Estados”, señaló el Ministerio boliviano en un comunicado.

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Gustavo Petro vs. Daniel Noboa de Ecuador

El cruce de acusaciones, medidas comerciales extremas y denuncias de injerencia caracterizó los seis primeros meses de 2026 en la relación entre Gustavo Petro y Daniel Noboa, desencadenando una crisis diplomática, comercial y de seguridad que golpeó tanto la cooperación bilateral como la economía en la frontera.

En la escalada más severa de la confrontación, Ecuador impuso aranceles de hasta 100% a productos colombianos, una medida que Noboa justificó como represalia por la “poca colaboración” de Colombia en el control fronterizo. La respuesta de Petro fue inmediata: replicó con aranceles equivalentes y advirtió que la guerra comercial solo “entregaba la frontera a la mafia” y debilitaba el comercio formal.

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La tensión se amplificó con la defensa de Petro al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien calificó de “preso político”. Esta postura provocó una denuncia pública de injerencia por parte de Noboa, que consideró inadmisible la intervención del mandatario colombiano en asuntos internos de Ecuador.

La crisis binacional sumó un nuevo capítulo cuando Noboa acusó a Petro de mantener vínculos con organizaciones de narcotráfico relacionadas con alias Fito, tras una supuesta visita presidencial a Manta. Frente a estas afirmaciones, Petro anunció una demanda penal por calumnias, mientras contraatacó señalando a Noboa de encubrir las relaciones de figuras políticas ecuatorianas con bandas como Los Choneros.

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Petro, además, responsabilizó al gobierno ecuatoriano del flujo de explosivos y municiones hacia las disidencias de las Farc que actúan en regiones como el Cauca.

Durante mayo de 2026 se sumó la acusación de Petro de que Noboa intentó utilizar fuerzas militares en la frontera para desestabilizar el proceso electoral colombiano y entorpecer iniciativas de paz regional.

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Gustavo Petro vs. Javier Milei de Argentina

El enfrentamiento entre Gustavo Petro y Javier Milei consolidó uno de los conflictos ideológicos más prolongados de América Latina, desde el año 2023 hasta mayo de 2026.

El antagonismo entre ambos mandatarios tuvo como origen la comparación que realizó Petro en 2023, cuando aún Milei era candidato, al equiparar el pensamiento libertario del argentino con el del exdictador alemán Adolf Hitler.

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Tras la victoria de Milei en las primarias ese año, el cruce ideológico escaló a terreno personal: Milei calificó a Petro de “comunista asesino” y lo acusó de hundir a Colombia, aludiendo a su pasado en la guerrilla del M-19. Petro respondió señalando a Milei como “nostálgico de Benito Mussolini”.

En marzo de 2024, el conflicto alcanzó su punto máximo: después de que Milei lo tildó de “asesino terrorista” en una entrevista con CNN, el gobierno colombiano expulsó a todo el cuerpo diplomático argentino en Bogotá y llamó a consultas a su propio embajador, una medida sin precedentes entre ambos países. Las cancillerías iniciaron diálogos semanas más tarde para evitar una ruptura total.

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En noviembre de 2024, durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro (Brasil), el choque se trasladó al escenario internacional. Allí, el colombiano defendió un concepto de “sociedad solidaria” enfrentando el modelo de “libre mercado” del argentino.

Posteriormente, Petro acusó luego a la delegación argentina de censura y ocultamiento de los videos del debate. Días después, el presidente de Colombia alertó en la prensa que Milei podría convertirse en dictador si lograba concentrar los poderes públicos en Argentina.

En la actualidad, el mandatario colombiano ha utilizado recurrentemente la figura de Milei en su retórica nacional, advirtiendo sobre el riesgo de que surja un “Milei colombiano” durante la campaña hacia las elecciones presidenciales de 2026. Incluso, tomó partido explícito por el progresismo argentino, al reunirse con el gobernador opositor Axel Kicillof y lo respaldó como futuro sucesor que “sacaría a Argentina del colapso”.

Gustavo Petro vs. Perú

Similar a la situación de Javier Milei, el presidente de Colombia Gustavo Petro y el Gobierno de Perú han protagonizado una de las crisis diplomáticas más graves de América Latina.

La raíz inmediata de la confrontación radicó en la destitución del presidente peruano Pedro Castillo en diciembre de 2022. En su momento, Petro rechazó desde el inicio el gobierno de Dina Boluarte, al considerar que Castillo había sido depuesto mediante un “golpe parlamentario y oligárquico”.

En febrero de 2023, la crisis adquirió un tono internacional al denunciar el presidente colombiano que los cuerpos policiales de Perú “marchaban como nazis”; esa comparación dio pie a que el Congreso peruano aprobara la primera declaratoria de persona non grata, una medida de censura institucional nunca aplicada previamente a un jefe de Estado sudamericano bajo estos términos.

Las hostilidades conllevan implicancias regionales: en agosto de 2025 Petro acusó públicamente a Perú de “copar ilegalmente territorio de Colombia”, refiriéndose a la Isla Santa Rosa, zona habitada por unas 3.000 personas. Petro sostuvo que el Tratado de Río de Janeiro de 1934 no otorgó de manera expresa la soberanía a Perú debido a las modificaciones del cauce del Amazonas.

En respuesta, Dina Boluarte movilizó unidades del ejército para ejercicios de control en la ribera y reafirmó que la isla pertenece a Perú desde hace casi un siglo como continuación geográfica de Chinería. El Congreso peruano decretó por unanimidad, por segunda vez, a Petro como persona non grata en agosto de 2025 tras el izamiento de banderas de Colombia en la zona en disputa.

Gustavo Petro vs. José Kast de Chile

A finales de 2025, Gustavo Petro desencadenó una crisis diplomática bilateral con Chile, tras la victoria electoral de José Antonio Kast en las presidenciales chilenas.

El presidente colombiano, en marcada diferencia con la postura de otros mandatarios latinoamericanos —incluidos el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, quienes reconocieron el resultado— se posicionó como el único jefe de Estado que se negó a felicitar al nuevo mandatario chileno, tildando a Kast de “nazi” y acusando el avance del “fascismo”.

Esto motivó una respuesta por parte del Gobierno chileno, que en su momento estaba a cargo de Gabriel Boric, calificando estas palabras como “graves e inaceptables”, y considerando que las acusaciones interferían directamente en la soberanía y la voluntad popular del país.

El ministerio de Relaciones Exteriores chileno convocó al embajador colombiano en Santiago y entregó una nota de protesta formal dirigida al gobierno colombiano.