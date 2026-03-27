Mary Méndez defendió a Caracol tras denuncias de acoso sexual y las redes sociales se le fueron encima: “No sabe qué es acoso”

Diversas reacciones en redes sociales surgieron luego de que la presentadora compartiera sus experiencias, mientras otros usuarios recordaron hechos del pasado que hoy se evalúan bajo nuevas perspectivas - crédito @cindymartt / X

Mary Méndez, presentadora de La Red en Caracol Televisión, se ubicó en el centro del debate público tras emitir un mensaje en defensa de la empresa en la que labora actualmente, luego de que varias denuncias de acoso sexual involucraran a personalidades del canal en las últimas semanas.

La comunicadora afirmó de manera enfática que nunca ha sido víctima de comportamientos indebidos durante su extensa trayectoria en los medios de comunicación, según publicó en su cuenta de X.

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Su declaración se produjo en medio de un ambiente de fuerte tensión en la industria televisiva colombiana, donde las denuncias resultaron en la salida de figuras de alto perfil y la apertura de investigaciones judiciales.

En su mensaje, la presentadora samaria expresó: “Yo llevo 30 años en diferentes medios de TV y JAMÁS he sido víctima de lo que están llamando ”acoso” (sic)”.

Mary Méndez respalda a Caracol Televisión tras denuncias de acoso sexual dentro del canal y niega haber sido víctima en su carrera - crédito @MENDEZMARY55 / X

Aseguró que su paso por diversos canales y formatos nunca incluyó situaciones de vulneración de su integridad. Las palabras de la conductora se dieron justo cuando el debate sobre la seguridad de las mujeres en los entornos laborales del espectáculo y el periodismo alcanzó uno de sus puntos más álgidos en Colombia.

Usuarios de redes sociales cuestionan la postura de la presentadora

La intervención de Mary Méndez no tardó en provocar una intensa discusión en plataformas digitales. Mientras algunos seguidores respaldaron sus afirmaciones y destacaron su lealtad hacia Caracol Televisión, otros manifestaron desacuerdo, recordando que la experiencia individual no invalida las denuncias de otras mujeres.

Varios usuarios recuperaron un video de archivo en el que se observa a Méndez siendo desvestida parcialmente en vivo por hombres durante un segmento televisivo, hecho que fue interpretado como una forma de “exaltar su figura” en su momento, pero que hoy es evaluado bajo un ángulo crítico y con perspectiva de género.

Un video de archivo de Mary Méndez siendo desvestida en vivo genera críticas sobre la cosificación y exposición de mujeres en televisión - crédito @cindymartt / X

“La señora no sabe qué es acoso, es una víctima del sistema que ha interiorizado esto como algo normal para poder trabajar y ascender”, escribió una internauta en X. Otros comentarios en la misma plataforma calificaron de preocupante que una figura pública catalogue las denuncias de colegas en términos que podrían desestimar sus testimonios:

“¿Están queriendo desestimar las denuncias de las mujeres que sí han sido víctimas? Por actitudes como las de ustedes es que muchas mujeres no se animan a denunciar”. Las críticas también aludieron al uso de comillas en la palabra “acoso” por parte de la presentadora, señalando que esto envía un mensaje negativo a quienes han sufrido situaciones similares.

Parte del público apunta que la normalización de dinámicas como la de aquel segmento contribuyó a perpetuar situaciones de cosificación y exposición de las mujeres en pantalla. “Mary Méndez ha sido hipersexualizada, exhibida, cosificada, utilizada, morboseada, pero ‘jamás’ acosada”, replicó otra usuario en X.

Usuarios de redes sociales cuestionan las declaraciones de Mary Méndez y debaten sobre la normalización del acoso en medios - crédito X

El pronunciamiento que contrasta

Mientras el debate en redes sigue creciendo, la periodista Mónica Rodríguez ya había intervenido en el tema, señalando que los casos revelados apenas representan una fracción del problema.

“Falta… y mucho. Muchos… en todos los medios, empresas del sector público y privado, entidades del Estado (sic)”, declaró Rodríguez en su cuenta de X, ampliando el alcance de la discusión más allá de Caracol Televisión y destacando la persistencia del acoso sexual en diversos ámbitos laborales.

Mónica Rodríguez denunció en redes sociales que el acoso sexual en Colombia afecta a todos los medios, empresas y entidades, y que los casos reconocidos serían la punta del iceberg - crédito @MONYRODRIGUEZOF / X

El 24 de marzo, Caracol Televisión anunció la salida de los presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas mediante un comunicado oficial, en el que calificó las denuncias recibidas como “de particular gravedad”. El canal aclaró que las decisiones laborales adoptadas no constituyen un juicio definitivo sobre los hechos, sino que buscan proteger a las personas involucradas y garantizar la independencia de las investigaciones en curso.