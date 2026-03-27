Caso Catalina Giraldo no será estudiado por la Corte Constitucional: se mantiene el vacío legal sobre la asistencia médica al suicidio en Colombia

La EPS Sanitas negó el procedimiento por falta de regulación específica en el sistema de salud - crédito captura de video/Noticias Caracol

La Corte Constitucional decidió no seleccionar para revisión la tutela interpuesta por Catalina Giraldo Silva, una psicóloga de 30 años que solicitaba acceder a la muerte médicamente asistida debido a padecimientos de salud mental que, según relata, le impiden llevar una vida digna.

La determinación implica que el caso no será estudiado por el alto tribunal, lo que mantiene sin definición jurídica un caso que había sido considerado inédito en el país.

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La decisión deja en firme las resoluciones judiciales previas que negaron el amparo solicitado por Giraldo, que acudió a la acción de tutela tras la negativa de su aseguradora de salud, EPS Sanitas, de autorizar el procedimiento. El caso había sido presentado como el primero en Colombia en el que una persona buscaba acceder a la asistencia médica al suicidio por causas exclusivamente relacionadas con trastornos mentales.

Giraldo ha manifestado que su solicitud responde a una trayectoria prolongada de tratamientos sin resultados efectivos tras haber sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado; además de haber intentado suicidarse en al menos nueve ocasiones mediante diversos métodos violentos.

Un caso sin revisión de fondo

Un juzgado rechazó la tutela al considerar que la EPS sí respondió el derecho de petición - crédito captura de video/Noticias Caracol

La solicitud formal de Catalina Giraldo fue radicada el 17 de octubre de 2025 ante EPS Sanitas. La entidad respondió el 12 de noviembre, señalando que no podía autorizar el procedimiento alegando la ausencia de una regulación específica que establezca cómo deben actuar las instituciones de salud frente a solicitudes de asistencia médica al suicidio.

Tras la respuesta, Giraldo interpuso una acción de tutela alegando vulneración a su derecho de petición. Sin embargo, el Juzgado Trece Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá negó el recurso el 18 de noviembre en un fallo de trece páginas.

La decisión judicial no abordó el fondo del asunto relacionado con el acceso a la muerte médicamente asistida. En su lugar, se basó en la figura jurídica de la carencia actual de objeto, al considerar que la EPS había dado respuesta al derecho de petición, independientemente del sentido de dicha respuesta.

La jueza sostuvo que no era necesario pronunciarse sobre las pretensiones de fondo, dado que el hecho que motivó la tutela —la ausencia de respuesta— había sido subsanado. En consecuencia, no se evaluó si Giraldo podía o no acceder al procedimiento solicitado.

El marco legal vigente y los vacíos en la regulación

La Corte Constitucional reconoció este mecanismo como parte del derecho fundamental a morir dignamente - crédito Corte Constitucional

En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997 por la Corte Constitucional, lo que permitió que las personas pudieran acceder a procedimientos médicos para morir dignamente bajo ciertas condiciones. Posteriormente, el 11 de mayo de 2022, el alto tribunal despenalizó la asistencia médica al suicidio mediante la Sentencia C-164 de ese año.

La Corte estableció que la asistencia médica al suicidio es una de las formas de ejercer el derecho fundamental a morir dignamente, junto con la eutanasia. En esa decisión, se fijaron condiciones similares a las de este último procedimiento, entre ellas el consentimiento libre, informado e inequívoco del paciente, la existencia de una enfermedad grave e incurable y la presencia de sufrimientos incompatibles con la idea de dignidad de la persona.

La sentencia también señaló que la asistencia debe ser prestada por un profesional de la medicina y que el proceso debe garantizar el acompañamiento del paciente hasta el final. En ese contexto, la Corte indicó que “el médico puede obrar éticamente, y siguiendo los más altos principios de la moral, cuando lo hace motivado por fines altruistas como la solidaridad y el respecto del paciente que enfrenta un sufrimiento que considera indigno”.

No obstante, la misma decisión dejó en manos del Congreso de la República la reglamentación de este procedimiento dentro del sistema de salud. La Corte exhortó al legislativo a avanzar en la regulación para garantizar la materialización del derecho a morir dignamente, pero hasta la fecha no se ha expedido una norma que establezca lineamientos claros para su aplicación.

Persistencia del limbo jurídico

Aún con una sentencia de la Corte Constitucional, la falta de regulación mantiene en incertidumbre la aplicación de la muerte médicamente asistida en Colombia - crédito EFE

En pleno 2026, la ausencia de regulación ha generado dificultades para la implementación de la asistencia médica al suicidio en el país. En el caso de Catalina Giraldo, la EPS argumentó precisamente la inexistencia de un marco normativo específico como fundamento para negar la solicitud.

El caso había sido considerado como una posible oportunidad para que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la aplicabilidad de este derecho en situaciones relacionadas con la salud mental. Sin embargo, al no ser seleccionado para revisión, no habrá un pronunciamiento del alto tribunal que unifique criterios sobre este tipo de solicitudes.

La decisión mantiene sin definición el alcance de la asistencia médica al suicidio en Colombia, especialmente en escenarios donde no existe una enfermedad física terminal o incurable, sino padecimientos en la salud mental. Asimismo, continúa vigente el llamado de la Corte al Congreso para que legisle sobre la materia, en un contexto en el que persisten vacíos normativos desde hace más de dos décadas en torno al derecho a morir dignamente.