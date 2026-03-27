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Así reaccionó Kika Nieto al ver por primera vez su vestido de novia: “Tengo miedo”

La creadora de contenido compartió como fue la prueba final de su vestido de novia y se mostró emotiva días antes de la ceremonia

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Kika Nieto quedó impactada tras ver el resultado final de su vestido de novia - crédito @_kikanieto/ Instagram
Kika Nieto quedó impactada tras ver el resultado final de su vestido de novia - crédito @_kikanieto/ Instagram

Kika Nieto, reconocida presentadora y creadora de contenido, vivió recientemente uno de los momentos más emocionantes de su vida al descubrir por primera vez su vestido de bodas.

La presentadora de Mujeres sin filtro quiso compartir esta experiencia única con sus seguidores a través de Instagram, mostrando su reacción en el instante en que vio la pieza terminada. La sorpresa fue tan grande que Kika quedó literalmente con la boca abierta, sin poder ocultar la emoción y el asombro ante el diseño, que calificó como una verdadera obra de colección.

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En el video publicado, se alcanza a ver un adelanto del vestido nupcial: se trata de un diseño de cuello alto y mangas de encaje, lo que aporta un aire clásico y sofisticado. Sin embargo, el resto de los detalles y el look completo solo se revelarán el día de la boda, aumentando así la expectativa entre sus seguidores, quienes ya esperan con ansias descubrir cómo lucirá Kika en uno de los días más importantes de su vida.

La creadora de contenido se mostró emotiva por el resultado final de su vestido - crédito @catalina_bayona/ Instagram

Este capítulo especial en la vida de la presentadora comenzó el pasado 30 de enero, cuando su pareja, Diego Barajas, le propuso matrimonio en vivo durante una transmisión del programa, dejando a sus compañeras y a la audiencia en estado de sorpresa y alegría. Desde ese momento, Kika se ha encargado de mantener a su comunidad informada respecto a cada decisión y detalle del enlace, compartiendo tanto la planeación como la ilusión que la acompaña en este nuevo comienzo.

Hasta ahora, la pareja ha preferido mantener en reserva la fecha y el lugar exacto de la celebración, aunque sí han decidido compartir abiertamente la felicidad que sienten por la proximidad del gran día. Kika ha insistido en que cuida cada pormenor y no quiere dejar nada al azar, pues para ella este evento simboliza el inicio de una etapa marcada por el crecimiento personal, la estabilidad y la plenitud. “Cada decisión está cargada de ilusión y significado”, ha señalado en sus publicaciones, dejando ver la importancia que tiene este paso en su vida.

La inolvidable propuesta de Diego Felipe Barajas a Kika Nieto en pleno programa en vivo - crédito Kika Nieto Facebook
Hace unas semanas, Kika Nieto respondió con empatía a los comentarios burlones que recibió tras anunciar que se casaría por segunda vez - crédito Kika Nieto Facebook

Hace un par de semanas, Kika Nieto volvió a ser tendencia en redes sociales al responder a los comentarios burlones que recibió tras anunciar que se casaría por segunda vez. A través de un video, la creadora de contenido abordó el tema con honestidad y empatía, invitando a la reflexión sobre la experiencia de pasar por un divorcio y las críticas frecuentes a quienes deciden rehacer su vida. “Supongo que sabes lo que es pasar por un divorcio”, expresó, abriendo el debate sobre el impacto de los juicios en redes sociales.

Nieto planteó que estas burlas podían responder a la falta de empatía, a la ignorancia sobre el dolor que implica una ruptura matrimonial, o incluso a sentimientos personales no resueltos. “Tal vez tú no sabías, pero a mí no me enorgullece haber pasado por un divorcio. Hoy yo convivo con mis decisiones y agradezco de alguna manera poder tener la oportunidad de rehacer mi vida. Pero no existe orgullo o una sensación bonita detrás de esa experiencia”, compartió la creadora, visibilizando una realidad que muchas personas atraviesan en silencio.

La influenciadora también subrayó el poder de las palabras en el entorno digital y el impacto real que pueden tener en la vida de otros. “Los comentarios que nos dejas en las redes sociales son un arma muy hermosa si la usas bien, pero también muy, muy, muy dolorosa si la usas mal”, afirmó, recordando que detrás de cada perfil hay personas reales, con historias y procesos que muchas veces pasan inadvertidos.

Seguidores de Kika reaccionaron en redes sociales con mensajes de apoyo y comentarios sobre la ruptura - crédito Kika Nieto / Facebook
La creadora de contenido resaltó la importancia de pensar en el impacto de las palabras en internet y defendió el derecho de cada persona a vivir sus procesos personales - crédito Kika Nieto / Facebook

Con este mensaje, Kika Nieto no solo respondió a las críticas, sino que amplió la conversación hacia la empatía digital, la responsabilidad en la interacción y el respeto a los procesos personales de cada individuo. Su postura fue recibida con apoyo y reconocimiento por parte de sus seguidores, quienes valoraron la madurez y serenidad con la que transformó una crítica en una reflexión sobre las segundas oportunidades, el amor propio y la humanidad que debería primar en las redes sociales.

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