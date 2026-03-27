Colombia

Alexa Torrex confesó públicamente en ‘La casa de los famosos’ que le gusta Tebi Bernal: “Tuve sueños húmedos”

En un ambiente de alta tensión, la ‘influencer’ decidió aclarar sus sentimientos y afirmó frente a todos sus intenciones con Tebi. Su declaración reavivó la polémica sobre su relación con Tebi Bernal y la reciente ruptura con Jhorman Toloza

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Alexa confesó su gusto por Tebi e incluso confesó haber tenido sueños húmedos con el participante - crédito cortesía Canal RCN
Alexa confesó su gusto por Tebi e incluso confesó haber tenido sueños húmedos con el participante - crédito cortesía Canal RCN

La dinámica en La casa de los famosos Colombia continúa sorprendiendo a la audiencia, y esta vez el foco estuvo en Alexa Torrex y Tebi Bernal.

En días recientes, Alexa tomó la decisión de poner fin a su relación con Jhorman Toloza, aclarando que su prioridad era evitarle cualquier daño a su imagen, dada la creciente cercanía que tenía con Tebi dentro de la competencia.

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El ambiente dentro de la casa se intensificó cuando Yuli Ruiz, acompañada por otros concursantes, cuestionó a Alexa y Tebi por su relación, señalando que la interacción entre ambos comenzaba a generar incomodidad entre sus compañeros. Lejos de ocultarse, Alexa decidió enfrentar la situación y, de manera directa, declaró: “No es mentira, a mí me gusta Tebi y lo he sostenido delante de todo el mundo acá”.

A las declaraciones de Alexa se unió Yuli Ruiz, quien la cuestionó que incluso antes de los acercamientos románticos ya había tenido sueños sexuales con Bernal, confesión que Torrex hizo cuando aún era amiga de Yuli y aún tenía una relación por fuera del programa.

Los acercamientos románticos de Tebi y Alexa han sido cuestionados por los televidentes - crédito cortesía Canal RCN
Alexa confesó que le gusta Tebi y que tuvo sueños humedos con él - crédito cortesía Canal RCN

“Claro, si tuviste sueños húmedos con él antes de todo”, dijo Yuli, a lo que Alexa confesó: “Ah, sí, sí pasó, yo no controlo lo que sueño, pero no me gusta la palabra sueños húmedos, yo le llamo sueños íntimos, aquí todo el mundo ha soñado cosas así”.

Esta afirmación pública se produjo poco después de que Alexa anunciara ante las cámaras y sus colegas que su compromiso con Jhorman había llegado a su fin, motivada por los comentarios surgidos tras el congelado protagonizado por Luisa Cortina. En ese episodio, Luisa advirtió que los constantes acercamientos de Alexa con Tebi estaban proyectando una mala imagen de su expareja fuera del programa.

A pesar de la ruptura y de las confesiones emitidas en el reality, Jhorman Toloza ha mantenido su respaldo hacia Alexa desde el exterior, compartiendo mensajes de apoyo y animando a los seguidores a que sigan votando por ella para que continúe en la competencia.

El vínculo entre Alexa y Tebi ha avivado debates tanto dentro de la casa como en redes sociales, dividiendo opiniones entre los espectadores y generando un creciente interés por la evolución de su relación en el desarrollo del programa.

Rumores y emociones en La casa de los famosos: Alexa Torrex teme fallarle a su pareja por su atracción hacia Tebi Bernal - crédito Canal RCN
La cantante confesó que si le gusta su compañero - crédito Canal RCN

Jhorman Toloza afirma que su compromiso con Alexa Torrex sigue en pie pese a la ruptura

La relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza ha seguido generando debate dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia tras la ruptura pública que protagonizaron en el reality. Aunque Alexa decidió poner fin a su compromiso durante un episodio reciente, Toloza ha manifestado en distintas entrevistas que su amor por ella permanece intacto y que su deseo de casarse sigue en pie. “Cuando ella salga nos vamos a casar”, afirmó el influenciador, dejando claro que la polémica televisada no ha cambiado sus sentimientos.

Toloza también abordó las críticas y los rumores que han surgido sobre el verdadero estado de su relación, y aclaró que no consideró como una infidelidad el acercamiento de Alexa con Tebi Bernal. Según explicó, “las palabras de Luisa Cortina en el programa fueron para colgarse de la viralidad de Alexa en redes sociales y para poder tener pantalla”. El cucuteño agregó que la decisión de Alexa de terminar la relación buscaba protegerlo de las controversias internas del reality y no fue producto de una traición.

La ruptura se dio en un contexto de alta tensión dentro de la casa. Durante la visita de Luisa Cortina, quien llegó al programa para disputar el poder de la resurrección, se produjo una confrontación directa con Alexa y otros participantes, lo que llevó a Alexa a quitarse el anillo de compromiso en público y anunciar el fin de su relación ante las cámaras.

Alexa Torrex - La casa de los famosos Colombia
Jhorman Toloza aseguró que su relación con Laexa sigue en pie - crédito @jhormantol/IG

“En estos momentos, Colombia, terminó mi relación con mi esposo Jhorman Toloza. La terminó en este momento. Y él es libre de hacer lo que quiera y cuando quiera”, declaró Alexa. Más adelante, ya más serena, envió un mensaje emotivo a Toloza: “Cielo, es lo mejor, amor, sé que me estás viendo en este momento, tal vez no lo entiendas... Eres un gran hombre, un caballero, una excelente persona. Espero puedas entender la decisión que tomé. Te amo con todo el corazón”.

Pese a la ruptura televisada, Jhorman Toloza ha decidido mantener una postura serena y optimista ante la situación, reiterando su confianza en el amor que los une. Sus declaraciones han dividido opiniones entre los seguidores del reality, alimentando el debate sobre la autenticidad de su drama y sobre la dificultad de mantener relaciones bajo la presión de la exposición mediática y las tensiones propias de la competencia.

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