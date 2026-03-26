Yaya Muñoz habló de su experiencia en los medios de comunicación: “Me he sentido acosada, pero se normaliza”

La famosa contó su experiencia y causó sorpresa con sus declaraciones - crédito tamoenvivo.co / Instagram

La desvinculación de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión en medio del escándalo por las denuncias por presunto acoso sexual a las periodistas que trabajaban con ellos causó sorpresa en el territorio nacional, tras la publicación de un comunicado institucional que oficializó la salida de los presentadores el martes 24 de marzo.

El hecho expuso el testimonio de figuras públicas como Dahian Lorena Muñoz, conocida como Yaya, recordada por su paso por La casa de los famosos y por ser actual presentadora del pódcast de entretenimiento Tamo en vivo de Dímelo King, en el que se refirió a los patrones de comportamientos indebidos que, según indicó, persisten en los medios nacionales.

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En diálogo con el pódcast, Yaya afirmó haber sufrido situaciones de acoso y reconoció que existe una normalización de estos comportamientos en el ambiente: “Las mujeres alzamos la voz y, lamentablemente, voy a hablar desde lo personal: sí se sufre demasiado de acoso”, dijo Muñoz.

La presentadora valoró la decisión de aquellas que se atreven a denunciar, diciendo que es “admirable que las mujeres alcen la voz”, y reconoció haber sido víctima de acoso en reiteradas ocasiones, pero distinguió que en su caso “no ha llegado al punto de decir: ‘voy a tener que demandar o hacer algo’”.

El actual debate sobre acoso en la televisión colombiana cobra fuerza con testimonios de las presentadoras - crédito Yaya Muñoz / Instagram

Yaya, que representó al departamento del Tolima en el Concurso Nacional de Belleza en 2015, resaltó que el acoso es un fenómeno común en los medios de comunicación: “Lamentablemente, sí me he sentido acosada. Pero al estar en el medio, de alguna manera, se normaliza. Y creo que es un error”.

A lo largo de su trayectoria en distintos canales, Yaya se refirió a la importancia de establecer límites, recuperando un elemento clave para la agenda de conversación actual: el rol de aquellos que ocupan roles de visibilidad en el impulso a las denuncias dentro del sector: como mujer, es importante poner límites”.

Acusaciones virales

Con la divulgación de los comunicados y el respaldo de testimonios que emergen desde cuentas personales y espacios alternativos de denuncia, la industria del entretenimiento colombiano enfrenta una de sus peores crisis de los últimos años.

Cabe mencionar que otra de las famosas en pronunciarse respecto a los hechos fue Catalina Botero que dejó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Callar nunca más será una opción. No les niego, la cantidad de nombres e historias aún sin contar que me han llegado son muchas. Pero que esto sea un precedente para que las salas de redacción sean más seguras, ojalá siempre lo primero siempre sea priorizar a las víctimas”.

La presentadora de ‘Tamo en vivo’ encendió el foco sobre la normalización del acoso en el entretenimiento - crédito@dahianlorena/IG

La desvinculación de Orrego y Vargas tras llevar alrededor de dos décadas en el canal abre un nuevo espacio de controversia sobre la respuesta de las compañías y la solidez de los protocolos internos frente a los casos expuestos.

Cabe mencionar que Botero, expresentadora del canal, aseguró en la plataforma X que muchas de las afectadas “no fueron escuchadas”, a lo que Mónica Rodríguez, también exintegrante de Caracol, respondió que “ya es hora de que muchas cosas se sepan”, demostrando que tienen decenas de testimonios.

Yaya Muñoz sumó su relato a las voces de Catalina Botero y otras figuras que exigen cambios reales en la industria - crédito @dahianlorena/IG

Botero posteriormente habilitó sus redes sociales para acoger testimonios de otras colegas, aclarando que algunos de ellos datan de hasta 25 años atrás. Esta cifra amplía el alcance temporal de la problemática, generando interrogantes sobre la gestión institucional de denuncias en el entorno de los grandes medios colombianos.

El escándalo continúa destapando experiencias desagradables que tuvieron que vivir las presentadoras del canal, demostrando que el alcance al problema va más allá del entretenimiento nacional, pues en todos los sectores se cuenta con esta problemática.