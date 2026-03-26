Colombia

Mafe Carrascal afirmó que los presuntos acosos sexuales en Caracol vienen ocurriendo desde hace más de 20 años: “Dejaron de ser intocables”

La congresista señaló que las denuncias en el canal llevan dos décadas y que figuras reconocidas solo perdieron su protección cuando la situación se volvió insostenible

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La congresista Mafe Carrascal defendió la reforma laboral, pero advirtió que esta misma puede ser usada por el sector de la derecha - crédito Mafe Carrascal/Facebook
Mafe Carrascal cuestionó manejo de casos de acoso sexual en Caracol Televisión - crédito Mafe Carrascal/Facebook

La decisión de Caracol Televisión de finalizar los contratos de los periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas ha generado un intenso debate público en el país.

El canal colombiano anunció el martes 24 de marzo de 2026 que ambos comunicadores, figuras centrales en el noticiero, dejaron de formar parte de la empresa tras la aparición de denuncias de acoso sexual al interior de la compañía.

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Tras la publicación de la denuncia, la congresista del Pacto Histórico Mafe Carrascal reavivó el debate al difundir un mensaje en sus redes sociales donde cuestionó la respuesta del canal.

Su trino advirtió que los casos de acoso sexual laboral se conocen desde hace más de 20 años y que, según su experiencia, “las ‘vacas sagradas’ dejaron de ser intocables solo hasta que se les salió de control”: “Solo yo conozco los casos de dos mujeres cercanas que fueron presuntamente acosadas por Jorge Alfredo Vargas y ellas, por supuesto, conocen más”.

Según la congresista, estas situaciones le fueron relatadas hace varios años y, aunque el tema permaneció silenciado durante largo tiempo, en su opinión “ya no tiene reversa” y está en boca de todos.

La empresa aclaró que su decisión “no implica un juicio de valor sobre los hechos denunciados, sino una medida para proteger la integridad de quienes han dado a conocer sus experiencias.

La salida de ambos comunicadores ocurre tras la presión de diversos sectores y la aparición de relatos de periodistas que alzaron la voz en redes sociales.

Hablar de esto toma tiempo, pero ya no tiene reversa”, subrayó Carrascal en su mensaje.

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