Caracol Televisión terminó los contratos laborales con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas ante denuncias de acoso sexual

Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron denunciados por presunto acoso sexual. Caracol Televisión informó que las denuncias son de particular gravedad - crédito @orregoricardo/IG y @jorgeavargas67 / IG

En medio del escándalo que surgió en el mundo de la televisión y de los medios de comunicación por denuncias de acoso sexual, Caracol Televisión informó que terminó los contratos laborales con los periodistas y presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.

Indicó que las denuncias de las que tienen conocimiento son de “particular gravedad” y que, en esa medida, exigen una respuesta transparente, clara y responsable por parte del canal, lo que implica una toma de medidas contundentes, aunque estas no representan la emisión de un juicio sobre los hechos.

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“Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, informó.

Según precisó, la decisión responde a la necesidad de que se adelanten las investigaciones pertinentes sobre los hechos, protegiendo la integridad de todas las personas involucradas y sus familias. De esta manera, el canal espera que las indagaciones se adelanten con plena independencia, preservando también la confianza en la organización.

Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

“Caracol Televisión reafirma su compromiso con la permanente construcción de un entorno laboral seguro, respetuoso y digno para todos nuestros colaboradores, sin distingo alguno. Hemos tomado y seguimos reforzando todas las medidas para que este propósito se cumpla día a día”, añadió.

Asimismo, Caracol Televisión expresó su respeto y reconocimiento por las personas que alzaron su voz ante los hechos que son materia de investigación. Aclaró que, aunque denunciar no es fácil, el canal está dispuesto a escuchar a las víctimas, a acompañarlas y a garantizar el trato adecuado de sus testimonios, lo que incluye el manejo de la confidencialidad.

“Lamentamos profundamente que se haya llegado a esta situación”, expresó.

Javier Hernández Bonnet, director del programa deportivo Blog Deportivo en Blu Radio y director general de Gol Caracol se pronunció al respecto, indicando que el canal emitió el comunicado luego de que se siguieran los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Caracol Televisión aseguró que respetará los testimonios de las víctimas - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

“Se cumplió con lo que la ley exige. Uno entiende el afán de la gente de que le tiren los nombres para podérselos devorar, claro, porque en esto no hay compasión con las familias, pero ya hay un comunicado oficial”, dijo en Blu Radio.

Fiscalía inicia investigación y recibe denuncias

Los hechos denunciados al interior del canal retumbaron en los medios de comunicación y en las redes sociales, escalando también en la Fiscalía General de la Nación que tomó cartas en el asunto. De acuerdo con un comunicado emitido por el ente acusador el 24 de marzo de 2026, habilitó un correo electrónico para la recepción de denuncias.

“Habilitar el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir las denuncias, dirigir y coordinar las investigaciones a que haya lugar con enfoque de género, con el propósito de brindar plenas garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización”, precisó.

La medida del organismo autónomo de la rama Judicial está orientada a brindar plenas garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización- crédito Fiscalía General de la Nación

Asimismo, abrió una “iniciativa investigativa” en relación con las denuncias contra los dos periodistas.

Mientras tanto, periodistas de Caracol Televisión y de otros informativos del país han estado exponiendo testimonios a través de X y otras redes sociales, con el fin de visibilizar hechos de violencia sexual y de acoso laboral.

La comunicadora Catalina Botero es una de las personas que celebró el hecho de que las víctimas dieran a conocer sus casos y que el canal haya tomado medidas al respecto.

Catalina Botero celebró las denuncias que finalmente salieron a la luz, refiriéndose al miedo que muchas mujeres sienten al denunciar por temor a perder oportunidades - crédito @cataboterotv/X

“Uff me alegra que alguien haya tenido la valentía de denunciar y que por fin le pongan la lupa, porque si uno hablaraaaa jmm… Muchas no fuimos escuchadas, muchas no denuncian por no cerrarse puertas en los medios o no armar escándalo. Obvio pensé mil veces antes de poner este trino, pero ese miedo se tiene que acabar (sic)”, escribió.