Colombia

Inician obras del corredor Verde de la Séptima: cierres y cambios en la movilidad desde el 30 de marzo en Bogotá

Las intervenciones comenzarán en el tramo entre calles 121 y 119, donde se restringirá un carril durante siete meses. Las autoridades definieron desvíos, traslado de un paradero y medidas de manejo de tránsito para mantener la circulación mientras avanzan las obras

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El paradero 173A01 será reubicado 100 metros al norte para facilitar la ejecución de las obras. - crédito IDU
El paradero 173A01 será reubicado 100 metros al norte para facilitar la ejecución de las obras. - crédito IDU

De acuerdo con información compartida por El Tiempo, a partir de la medianoche del 30 de marzo de 2026, comenzarán los cierres viales en la avenida carrera Séptima debido al inicio de la etapa de construcción del Corredor Verde, uno de los principales proyectos de infraestructura vial en Bogotá.

La medida fue autorizada por la Secretaría Distrital de Movilidad mediante un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que establece restricciones y ajustes para garantizar la ejecución de las obras y la movilidad en el sector.

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De acuerdo con la información oficial, el primer cierre se implementará en la avenida carrera 7.ª entre calles 121 y 119, en sentido norte-sur, donde se restringirá un carril.

Cierres viales en la carrera 7 entre calles 119 y 121 - crédito Secretaría de Movilidad
Cierres viales en la carrera 7 entre calles 119 y 121 - crédito Secretaría de Movilidad

Según el cronograma del contratista, las actividades tendrán una duración aproximada de siete meses, con intervención continua durante las 24 horas del día.

Las autoridades indicaron que, pese al cierre, se mantendrán habilitados dos carriles para la circulación vehicular en sentido norte-sur, con el fin de mitigar el impacto en el tráfico.

Cambios en paraderos y operación del transporte público

Dentro de las medidas adoptadas, se definió el traslado del paradero 173A01, ubicado en el costado occidental entre las calles 123 y 121.

Este punto será reubicado 100 metros al norte de su posición actual para permitir el desarrollo de las obras sin afectar la operación del transporte público en la zona.

Asimismo, se informó que los andenes y la infraestructura destinada a peatones y ciclistas no presentarán modificaciones durante esta fase inicial de intervención.

Traslado de paradero en la carrera 7 - crédito Secretaría de Movilidad
Traslado de paradero en la carrera 7 - crédito Secretaría de Movilidad

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades distritales hicieron un llamado a los usuarios del corredor para que adopten medidas de precaución durante la ejecución de las obras:

  • Atender la señalización instalada en la zona.
  • Seguir las indicaciones del personal de tránsito y de obra.
  • Conducir con precaución en los tramos intervenidos.
  • Planificar los desplazamientos con anticipación.

Estas medidas buscan reducir riesgos y facilitar la movilidad en el área de influencia del PMT.

Alcance del proyecto del Corredor Verde

El proyecto del Corredor Verde de la Séptima fue adjudicado hace dos años y actualmente avanza en su fase de ejecución en el tramo norte de la ciudad.

La iniciativa es desarrollada por el Instituto de Desarrollo Urbano y contempla una inversión de 1,84 billones de pesos, incluyendo adquisición de predios.

Características principales de la obra

  • Extensión: 11,56 kilómetros entre las calles 99 y 200.
  • Doble calzada con dos carriles mixtos.
  • Carril exclusivo para TransMilenio, con ampliación en zonas de estaciones.
  • Construcción de andenes en ambos costados y ciclorruta en el costado occidental.
  • 14 estaciones de transporte público.
  • Patio taller en la calle 200.
  • Dos puentes vehiculares (calles 100 y 127).
  • Dos pasos deprimidos, uno en la calle 100 y otro en el portal.

Reducción en tiempos de desplazamiento

De acuerdo con proyecciones del IDU, la intervención permitirá una disminución en los tiempos de recorrido de aproximadamente 40 minutos en este corredor.

El tiempo de desplazamiento pasaría de 1 hora y 5 minutos a cerca de 25 minutos, dependiendo de las condiciones de operación.

Cronograma de ejecución por grupos

La ejecución del proyecto se realiza por tramos. El inicio de obras corresponde al Grupo 1, comprendido entre las calles 99 y 127.

El cronograma estimado establece:

  • Febrero de 2029: finalización del Grupo 1.
  • Julio de 2029: entrega del Grupo 3 (calles 183 a 200).
  • Último trimestre de 2029: culminación del Grupo 2 (calles 127 a 183).
Render del Corredor Verde por la Carrera Séptima
Las autoridades recomiendan a los conductores atender la señalización y planificar sus recorridos en el sector. - crédito Alcaldía de Bogotá

Inicio de intervenciones y efectos en la movilidad

Con el inicio de estas actividades, se prevé la implementación progresiva de nuevos cierres y ajustes en la movilidad a lo largo del corredor, conforme avance la obra.

Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de las medidas de tránsito y la atención a la señalización serán fundamentales para mantener la circulación en el sector mientras se desarrollan los trabajos.

El inicio de las obras marca el comienzo de la ejecución de este proyecto, cuya entrega está prevista de manera escalonada para 2029.

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