Colombia

Resultado Súper Chontico Millonario Noche hoy jueves 14 de mayo

Consulta los números ganadores del sorteo realizado cada jueves a las 21:30 horas y verifica si resultaste premiado esta noche

Guardar
Google icon
El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves.
El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves.

La transmisión en directo del Súper Chontico Millonario tiene lugar todos los jueves a las 21:30 (hora de Colombia) a través del canal TelePacífico. Esta lotería surge como una combinación de los tradicionales sorteos Chontico Día y Chontico Noche.

La posesión del boleto ganador constituye el único comprobante aceptado para el cobro del premio, de modo que su resguardo se vuelve indispensable en caso de resultar premiado.

PUBLICIDAD

En el sorteo celebrado este jueves 14 de mayo de 2026, los participantes eligieron un número de cuatro cifras, y la distribución de premios depende tanto del monto apostado como de los aciertos obtenidos en el sorteo. A continuación se presentan los números ganadores.

Resultados Super Chontico Millonario Noche

  • Fecha: jueves 14 de mayo de 2026
  • Sorteo: 6561.
  • Números ganadores: 5 5 0 0.
  • Quinta: 1.

Horarios de los diferentes sorteos de la lotería del Chontico

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La lotería del Chontico realiza otros dos sorteos que se llevan a cabo diariamente, distribuidos de acuerdo con el horario establecido para cada uno:

PUBLICIDAD

  • Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.
  • Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.
  • Súper Chontico Millonario Noche: este sorteo se realiza únicamente los jueves en punto de las 21:30 horas (hora de Colombia).

Origen del Súper Chontico Millonario

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia el año 2014-2015 aproximadamente se lanzó oficialmente la modalidad Super Chontico Millonario, que aumentó considerablemente los premios (hasta $1.000 millones o más en algunos sorteos especiales) y añadió nuevos horarios de sorteo. Este relanzamiento fue clave para que pasara de ser una lotería local a una de las más jugadas a nivel nacional.

Hoy en día el Super Chontico Millonario lo opera la empresa Gana Gana S.A.S., concesionaria autorizada por Coljuegos. Es 100 % legal y regulado en Colombia.

El Super Chontico Millonario no es una lotería completamente nueva, sino la versión modernizada y potenciada de la clásica Chontico de toda la vida, que se reinventó alrededor del 2015 para ofrecer premios millonarios y convertirse en una de las favoritas del público colombiano.

Temas Relacionados

Súper Chontico MillonarioChonticoLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

Una colaboración inédita entre los artistas ha dado origen a una versión limitada del icónico calzado, inspirada por códigos de lealtad y la estética ligada a su más reciente trabajo discográfico

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

Aida Quilcué se despachó contra Álvaro Uribe por asegurar que los indígenas están “aburridos” de Petro y Cepeda: “¿Tiene usted el descaro?”

La candidata vicepresidencial recordó hechos de violencia de los que fueron víctimas los pueblos étnicos durante la administración del exmandatario

Aida Quilcué se despachó contra Álvaro Uribe por asegurar que los indígenas están “aburridos” de Petro y Cepeda: “¿Tiene usted el descaro?”

Hijo de Claudia Bahamón debutó en la pasarela del Bogotá Fashion Week: así reaccionó la presentadora

El momento se produjo más de veinte años después de que la huilense hiciera su debut en uno de los eventos punteros de la moda colombiana, en 2002

Hijo de Claudia Bahamón debutó en la pasarela del Bogotá Fashion Week: así reaccionó la presentadora

Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

Ryan Castro y Beéle fueron los máximos ganadores en la velada celebrada en el Teatro Colsubisidio de Bogotá

Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

Nelson Deossa terminaría su paso por el Betis: estos son sus posibles destinos en el mercado de fichajes

La puja internacional y los intereses cruzados por el mediocampista colombiano tendrían a varios clubes de México, Argentina y Brasil analizando la situación

Nelson Deossa terminaría su paso por el Betis: estos son sus posibles destinos en el mercado de fichajes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

Hijo de Claudia Bahamón debutó en la pasarela del Bogotá Fashion Week: así reaccionó la presentadora

Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

Morat y Silvestre Dangond estrenaron ‘Lo poco que yo quiero’, una fusión inesperada de géneros que conquistó al público

Aura Cristina Geithner y una escena de pasión que se salió de las manos: “Con mi marido”

Deportes

Nelson Deossa terminaría su paso por el Betis: estos son sus posibles destinos en el mercado de fichajes

Nelson Deossa terminaría su paso por el Betis: estos son sus posibles destinos en el mercado de fichajes

La tenista colombiana Camila Osorio venció a la checa Dominika Šalková y se metió a la semifinal del WTA

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

El Ministerio del Deporte respondió a versiones sobre recorte de presupuesto: “Seguimos garantizando la preparación”

Para qué sirve la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026: esto dice el reglamento de la FIFA