Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este viernes

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y prepara las reservas

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este viernes 15 de mayo.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Engativá, Villa Gladys, Sabanas del Dorado, La Faena.Lugar: De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 112 a la Carrera 127.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

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Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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