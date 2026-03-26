Capturan a dos mujeres en Medellín señaladas de robar extranjeros con escopolamina: así operaban

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a dos mujeres acusadas de drogar y robar a extranjeros en Medellín - crédito Policía Valle de Aburrá

Dos mujeres fueron capturadas por agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en operativos realizados en los barrios Caicedo y Villahermosa, Medellín, tras ser señaladas de drogar y robar sistemáticamente a extranjeros en la ciudad.

El caso que motivó la investigación se remonta al 30 de enero de 2026, cuando un grupo de ciudadanos norteamericanos fue abordado por las procesadas a la salida de un establecimiento nocturno en el Parque Lleras.

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Detalles de las capturadas

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, relató que las implicadas abordaron a “por lo menos siete ciudadanos norteamericanos”. Añadió: “Miren qué joyitas estas dos mujeres.

La modalidad delictiva empleada por las capturadas implica el uso de escopolamina para facilitar el robo a turistas en Medellín - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa/Miguel Garrido)

La mujer de 19 años detenida ya contaba con tres anotaciones previas por hurto agravado, todas bajo la misma modalidad. Por su parte, la capturada de 34 años registraba también tres anotaciones, dos por hurto agravado y una más por porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con Villa, “estas dos mujeres les decían que prestaban servicios de damas de compañía. Coordinaron que iban a traer a otras mujeres, que iban a traer un vehículo tipo van y que los iban a llevar para seguir la fiesta en una finca o en una residencia de renta corta en el sector de Santa Elena”. En el lugar, las víctimas comenzaron a consumir licor y uno de los extranjeros habría terminado inconsciente tras consumir escopolamina.

“Gracias a la pérdida de su conciencia, le robaron una cadena, joyas, el celular y dinero en efectivo. Todo este robo asciende a la suma de alrededor de los $30 millones de pesos”, aseguró el secretario.

Al menos 70 uniformados vigilan de forma permanente el Parque Lleras y cooperan con Interpol y Migración Colombia contra estructuras criminales - crédito Policía Nacional

Detalles de la investigación

Según las autoridades, la investigación incluyó entrevistas, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y reconocimientos fotográficos, lo que permitió identificar y ubicar a las dos mujeres.

Con ese material probatorio, obtuvieron luz verde para allanar y registrar los sitios donde se presumía que se encontraban las procesadas, según detalló el coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Las investigaciones permitieron establecer que estas mujeres estarían vinculadas a una modalidad delictiva que afecta especialmente a ciudadanos extranjeros, utilizando diferentes sustancias para facilitar el hurto”, indicó Sierra Pineda.

En los procedimientos, los oficiales hallaron moneda extranjera, documentos de identidad de otras mujeres, un revólver calibre 38 y dos celulares, con los que se espera recabar más información para el caso.

Las autoridades informaron que, para enfrentar este tipo de delitos, al menos 70 uniformados de la Policía están desplegados de forma permanente en el Parque Lleras y trabajan conjuntamente con entidades como la Interpol y Migración Colombia para desarticular bandas criminales dedicadas al robo de extranjeros.

Capturan en Medellín a dos hombres en moto con placa alterada y armados

Dos ciudadanos venezolanos fueron capturados en Medellín luego de una persecución policial, tras desatender la señal de alto de los uniformados mientras se desplazaban en una motocicleta con placa alterada.

La acción fue posible gracias al “plan candado”, una estrategia que permite cerrar rápidamente los perímetros urbanos para evitar la fuga de los sospechosos, según informó la Policía Nacional en coordinación con la Alcaldía de Medellín.

Gemelos venezolanos fueron interceptados tras una persecución en la que intentaron huir de la Policía en una motocicleta con placa adulterada - crédito Policía Valle de Aburrá

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, explicó: “Y ahí es donde entonces logran detener a estas personas, incautan la motocicleta, incautan un arma de fuego y también los capturan a estos dos sujetos gemelos y venezolanos. Estos tipos, por lo que se pudo establecer, ya estaban haciendo algunas rutas que son tradicionales para marcar a sus víctimas. Muy seguramente iban a cometer hurtos”.

Durante la requisa, se halló un arma de menor letalidad en poder del pasajero y se comprobó que la placa de la moto había sido modificada con un adhesivo. Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria.