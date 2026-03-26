Colombia

Capturan a dos mujeres en Medellín señaladas de robar extranjeros con escopolamina: así operaban

Un grupo de investigadores llevó a cabo las detenciones luego de identificar una modalidad de robo en la que las implicadas utilizaban sustancias para despojar de pertenencias a sus víctimas

Guardar
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a dos mujeres acusadas de drogar y robar a extranjeros en Medellín - crédito Policía Valle de Aburrá
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a dos mujeres acusadas de drogar y robar a extranjeros en Medellín - crédito Policía Valle de Aburrá

Dos mujeres fueron capturadas por agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en operativos realizados en los barrios Caicedo y Villahermosa, Medellín, tras ser señaladas de drogar y robar sistemáticamente a extranjeros en la ciudad.

El caso que motivó la investigación se remonta al 30 de enero de 2026, cuando un grupo de ciudadanos norteamericanos fue abordado por las procesadas a la salida de un establecimiento nocturno en el Parque Lleras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Detalles de las capturadas

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, relató que las implicadas abordaron a “por lo menos siete ciudadanos norteamericanos”. Añadió: “Miren qué joyitas estas dos mujeres.

Caen 4 mujeres que al parecer drogaron y robaron a hombres en Medellín - crédito Colprensa/Miguel Garrido
La modalidad delictiva empleada por las capturadas implica el uso de escopolamina para facilitar el robo a turistas en Medellín - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa/Miguel Garrido)

La mujer de 19 años detenida ya contaba con tres anotaciones previas por hurto agravado, todas bajo la misma modalidad. Por su parte, la capturada de 34 años registraba también tres anotaciones, dos por hurto agravado y una más por porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con Villa, “estas dos mujeres les decían que prestaban servicios de damas de compañía. Coordinaron que iban a traer a otras mujeres, que iban a traer un vehículo tipo van y que los iban a llevar para seguir la fiesta en una finca o en una residencia de renta corta en el sector de Santa Elena”. En el lugar, las víctimas comenzaron a consumir licor y uno de los extranjeros habría terminado inconsciente tras consumir escopolamina.

“Gracias a la pérdida de su conciencia, le robaron una cadena, joyas, el celular y dinero en efectivo. Todo este robo asciende a la suma de alrededor de los $30 millones de pesos”, aseguró el secretario.

Las labores de los investigadores se concentran en el análisis de grabaciones de video y otros indicios encontrados en el sector adyacente al parque público Cayetano Cañizales de Bogotá, donde fue encontrado el cadáver - crédito Policía Nacional
Al menos 70 uniformados vigilan de forma permanente el Parque Lleras y cooperan con Interpol y Migración Colombia contra estructuras criminales - crédito Policía Nacional

Detalles de la investigación

Según las autoridades, la investigación incluyó entrevistas, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y reconocimientos fotográficos, lo que permitió identificar y ubicar a las dos mujeres.

Con ese material probatorio, obtuvieron luz verde para allanar y registrar los sitios donde se presumía que se encontraban las procesadas, según detalló el coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Las investigaciones permitieron establecer que estas mujeres estarían vinculadas a una modalidad delictiva que afecta especialmente a ciudadanos extranjeros, utilizando diferentes sustancias para facilitar el hurto”, indicó Sierra Pineda.

En los procedimientos, los oficiales hallaron moneda extranjera, documentos de identidad de otras mujeres, un revólver calibre 38 y dos celulares, con los que se espera recabar más información para el caso.

Las autoridades informaron que, para enfrentar este tipo de delitos, al menos 70 uniformados de la Policía están desplegados de forma permanente en el Parque Lleras y trabajan conjuntamente con entidades como la Interpol y Migración Colombia para desarticular bandas criminales dedicadas al robo de extranjeros.

Capturan en Medellín a dos hombres en moto con placa alterada y armados

Dos ciudadanos venezolanos fueron capturados en Medellín luego de una persecución policial, tras desatender la señal de alto de los uniformados mientras se desplazaban en una motocicleta con placa alterada.

La acción fue posible gracias al “plan candado”, una estrategia que permite cerrar rápidamente los perímetros urbanos para evitar la fuga de los sospechosos, según informó la Policía Nacional en coordinación con la Alcaldía de Medellín.

Gemelos venezolanos fueron interceptados tras una persecución en la que intentaron huir de la Policía en una motocicleta con placa adulterada - crédito Policía Valle de Aburrá
Gemelos venezolanos fueron interceptados tras una persecución en la que intentaron huir de la Policía en una motocicleta con placa adulterada - crédito Policía Valle de Aburrá

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, explicó: “Y ahí es donde entonces logran detener a estas personas, incautan la motocicleta, incautan un arma de fuego y también los capturan a estos dos sujetos gemelos y venezolanos. Estos tipos, por lo que se pudo establecer, ya estaban haciendo algunas rutas que son tradicionales para marcar a sus víctimas. Muy seguramente iban a cometer hurtos”.

Durante la requisa, se halló un arma de menor letalidad en poder del pasajero y se comprobó que la placa de la moto había sido modificada con un adhesivo. Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria.

Temas Relacionados

Hurto AgravadoEscopolaminaMedellínExtranjeros en MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Los cafeteros tienen su primer reto de cara a la Copa del Mundo de la FIFA de 2026, ante la tercera mejor selección en Qatar 2022 y con varias figuras en plantilla

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Colombianos quieren huirle al frío en Semana Santa: destinos de playa dentro y fuera del país lideran las reservas

De acuerdo con los datos publicados por Anato, los colombianos que ya hicieron sus reservas prefirieron destinos caribeños, incluso en otros países de la región

Colombianos quieren huirle al frío en Semana Santa: destinos de playa dentro y fuera del país lideran las reservas

Dueño del Junior de Barranquilla definió el futuro del técnico Alfredo Arias: esto dijo Fuad Char

El máximo accionista expresó ante el plantel su opinión sobre el cuerpo técnico y los desafíos de la Copa Libertadores y de la Liga BetPlay

Dueño del Junior de Barranquilla definió el futuro del técnico Alfredo Arias: esto dijo Fuad Char

Resultado Chontico Noche hoy 26 de marzo

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche hoy 26 de marzo

Alcaldía de Cartagena anunció nueva rotación y fechas del pico y placa para particulares y motos en 2026: iniciará en Semana Santa

Desde finales de marzo, los dueños de carros y motos deberán ajustar sus recorridos para evitar multas y complicaciones en las vías de la ciudad

Alcaldía de Cartagena anunció nueva rotación y fechas del pico y placa para particulares y motos en 2026: iniciará en Semana Santa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 30 años ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque 2026

Rock al Parque 30 años ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque 2026

Gustavo Santaolalla anunció el paso de su ‘Ronroco Tour 2026’ por Colombia: fechas, lugares y precios de boletería

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Blessd dejó de seguir a Kris R y confirmó su distanciamiento: “Uno va entendiendo cómo se mueve todo”

Abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede apoyar a su artista favorito

Deportes

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Dueño del Junior de Barranquilla definió el futuro del técnico Alfredo Arias: esto dijo Fuad Char

Millonarios le daría salida a dos jugadores por bajo rendimiento: estas serían las bajas de Fabián Bustos

Willington Ortiz está de cumpleaños: así lo felicitaron en redes sociales al “viejo Willy”

Colombia vs. Croacia: hora y dónde ver el primer amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA