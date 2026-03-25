Tarjetón presidencial de 2026 muestra desigualdad de género: solo hay cuatro mujeres entre las catorce candidaturas

El tarjetón oficial de las elecciones 2026 incluye 14 candidaturas, pero solo cuatro encabezadas por mujeres: Clara López, Claudia López, Paloma Valencia y Sondra Macollins - crédito Colprensa

A poco más de dos meses de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, el tarjetón electoral ya deja ver una realidad que genera debate: la baja presencia de mujeres en la contienda por la Casa de Nariño.

El sorteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 25 de marzo de 2026 definió la ubicación de las candidaturas, pero el resultado puso el foco en un desequilibrio que persiste en la política colombiana.

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El listado incluye 14 aspirantes con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales; de ese total, solo cuatro candidaturas están encabezadas por mujeres, una cifra que contrasta con el número de hombres que dominan la competencia. La escena plantea preguntas sobre el acceso y las oportunidades dentro del sistema político.

Así se verá el tarjetón de las elecciones presidenciales de 2026 en la parte del revés - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Las tres mujeres que lograron llegar al tarjetón son Clara López, que va junto a María Consuelo del Río; Claudia López, con Leonardo Huerta; Paloma Valencia, acompañada por Juan Daniel Oviedo; y Sondra Macollins, con Leonardo Karam.

Ellas competirán frente a un amplio grupo de aspirantes liderados por hombres, entre los que se encuentran:

Iván Cepeda con Aida Quilcué.

Santiago Botero con Carlos Fernando Cuevas.

Abelardo de la Espriella con Juan Manuel Restrepo.

Mauricio Lizcano con Pedro Luis de la Torre.

Miguel Uribe Londoño con Luisa Fernanda Villegas.

Roy Barreras con Martha Lucía Zamora.

Carlos Caicedo con Nelson Alarcón.

Gustavo Matamoros con Mila María Paz.

Sergio Fajardo con Edna Bonilla.

Luis Gilberto Murillo con Luz María Zapata.

Así quedó definido el tarjetón de las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La diferencia entre candidaturas femeninas y masculinas no pasa desapercibida; aunque varias mujeres participan como fórmulas vicepresidenciales, su presencia en el primer renglón sigue siendo reducida. Este panorama refleja prácticas que aún limitan el protagonismo femenino en escenarios de alta decisión política.

Pese a ello, las candidatas presentes mantienen visibilidad en la opinión pública. Algunas mediciones de intención de voto las ubican dentro del grupo que disputa las primeras posiciones, lo que mantiene abierta la competencia, ya que Paloma Valencia y Claudia López aparecen entre los nombres con mayor reconocimiento, mientras la disputa principal incluye a otros aspirantes.

Cabe resaltar que el camino hacia las elecciones aún ofrece margen para cambios, pues las campañas entran en una fase decisiva que puede alterar tendencias. Sin embargo, la fotografía actual ya instala una discusión clave sobre representación y equidad en la democracia colombiana.

A solo dos meses de la primera vuelta, las mujeres siguen siendo minoría en la carrera presidencial de 2026 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La histórica brecha de género en la carrera hacia la Casa de Nariño

La presencia de mujeres en las elecciones presidenciales de Colombia sigue un camino irregular, con avances puntuales y largos periodos de baja representación. El registro histórico de candidaturas muestra cómo, pese a momentos de crecimiento, la participación femenina en la carrera por la Casa de Nariño es limitada.

En 2002, dos mujeres aparecieron en el tarjetón. Noemí Sanín participó como candidata oficial por su movimiento Sí, Colombia, mientras Ingrid Betancourt figuró como aspirante por Verde Oxígeno, aun cuando permanecía secuestrada por las Farc.

Cuatro años después, en 2006, la situación cambió de forma drástica; ninguna mujer logró inscribir su candidatura para la primera vuelta, lo que evidenció un retroceso en la participación femenina dentro del escenario electoral.

Así se vio el tarjetón presidencial de las elecciones de 2010 - crédito Registraduría Nacional

Para 2010, Noemí Sanín volvió al tarjetón, esta vez como candidata del Partido Conservador. En 2014 representó uno de los puntos más altos en términos de protagonismo femenino, ya que Marta Lucía Ramírez, por el Partido Conservador, obtuvo el 15,5% de los votos, mientras Clara López, del Polo Democrático, alcanzó el 15,2%.

La suma de ambas superó el 30%, un resultado que mostró que el electorado consideraba a las mujeres como una opción real de liderazgo; “casi ganadoras”, se llegó a decir tras la jornada electoral.

En 2018, el nombre de Viviane Morales apareció en el tarjetón como candidata de Somos Región Colombia; sin embargo, decidió adherirse a la campaña de Iván Duque antes de la votación, por lo que su imagen permaneció en la papeleta, aunque los votos que recibió no tuvieron impacto en el resultado final.

Así se vio el tarjetón presidencial de las elecciones de 2014 - crédito Registraduría Nacional

Una situación similar ocurrió en 2022 con Ingrid Betancourt, pues su candidatura por Verde Oxígeno figuró en el tarjetón, pero renunció ocho días antes de las elecciones. A pesar de esto, su nombre y foto se mantuvieron visibles, lo que generó votos que no se sumaron a ninguna campaña en competencia.