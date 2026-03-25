Recuerdan cuando ‘Alerta’ de Sábados Felices denunció casos de presunto acoso sexual y laboral, antes de salir de Caracol

En redes sociales afirman que Juan Ricardo Lozano, conocido como "Alerta" había denunciado antes de que todos los presuntos casos de acoso sexual - crédito jhonfredyperezosorio/Instagram; alertahumor/Instagram

Las redes sociales en Colombia se activaron fuertemente con respecto a uno de los más fuertes escándalos que atraviesan algunos medios de comunicación del país, luego de que en Caracol Televisión se confirmara que dos presentadores y periodistas —Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas— fueron retirados de sus cargos ante una poderosa corriente de relatos que los vinculó con presuntos casos de acoso sexual.

La situación fue comentada en redes sociales por colegas periodistas, así como trabajadores de los medios de comunicación, que escribieron algunas de las anécdotas asociadas a casos de acoso sexual y laboral que, en algunas situaciones, los obligaron a salir del canal.

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En medio de las reacciones, algunos usuarios reavivaron las denuncias hechas por Juan Ricardo Lozano, más conocido como “Alerta”, uno de los personajes más emblemáticos del humor colombiano, que alcanzó el estrellato en el programa humorístico Sábados Felices.

Al respecto, uno de los pronunciamientos más esperados fue el del artista que, en 2018, salió del canal por varias razones entre las que incluyó casos de acoso sexual y laboral en el interior de la compañía mediática.

Desde 2018, Alerta adelanta un litigio legal con Caracol Televisión por despido injustificado de 'Sábados felices' tras denunciar presuntos casos de acoso sexual - crédito @alertahumor/Instagram

Cerca de ocho años después, los internautas hicieron memoria de sus denuncias y “le dieron la razón” al reconocido “Cuenta huesos”, que, de la misma manera, en sus redes sociales reconoció que “desde siempre lo dije”.

“Juan Ricardo Lozano (“Alerta”) salió de Caracol Televisión, y hoy muchos recuerdan que en su momento habló de situaciones de acoso dentro del medio. Al final, parece que no estaba tan equivocado. Son temas que, según se ha mencionado, vienen de hace años, incluso desde finales de los 90. Todo esto deja mucho qué pensar… y confirma que hay historias que con el tiempo terminan saliendo a la luz”, escribió una internauta.

Una más escribió: “Ole y pensar que ”Alerta" siempre tuvo la razón sobre el nido de acosadores (sic)“.

En redes sociales recordaron que "Alerta" denunció los casos de presunto acoso sexual desde que salió del canal - crédito @MaraelMilagros/X y jhonfredyperezosorio/Instagram

El viernes, 20 de marzo, voceros del canal de televisión privado emitieron un comunicado en el que se indicó que, a raíz de unas serias denuncias por los mencionados señalamientos contra “dos periodistas y presentadores”, en el interior del medio se habían puesto en marcha los protocolos de investigación.

Sin embargo, antes de que se ratificara la identidad de los cuestionados periodistas, las redes sociales se inundaron no solo de denuncias con videos, fotos de chats y narraciones de las mujeres víctimas, sino de las hipótesis de que Orrego y Vargas eran los indiciados, especialmente, luego de que, a partir del 20 de marzo, no fueron vistos ni oídos en ninguno de los formatos periodísticos que dirigían, tanto en televisión como en radio.

En un segundo comunicado oficial (publicado el 24 de marzo), desde Caracol Radio se confirmó que Ricardo Orrego, uno de los periodistas deportivos más destacados del país, y Jorge Alfredo Vargas, una de las figuras históricas de las noticias nacionales, habían sido retirados de sus cargos.

En cuanto al primero, se reportó una desvinculación laboral, al parecer, unilateral, mientras que con el segundo se comunicó una terminación del contrato laboral por “mutuo acuerdo”.

Qué dijo ‘Alerta’ en sus redes sociales

A través de sus redes sociales, el reconocido humorista decidió hablar de cara al escándalo que había anunciado años atrás. En su cuenta de Threads, escribió un contundente mensaje que decía: “Desde siempre lo dije”.

Juan Ricardo Lozano, fue integrante de Sábados Felices por cerca de 27 años - crédito Colprensa

Adicionalmente, en su cuenta de Instagram difundió un video realizado por John Fredy Pérez Osorio, un consultor estratégico que afirmó que “Alerta” había “tenido razón”, de manera que su salida del canal fue “injustificada” por las denuncias y que sus directivos “habían tomado represalias en su contra”.

“Hoy todo toma sentido, pues al humorista lo habían sacado por esto mismo que está sucediendo el día de hoy, por haber denunciado. Alerta en su entonces denunció que una de sus compañeras había sufrido acoso sexual y acoso laboral (...) ‘Alerta’ nunca debió haber salido de Caracol ni de Sábados Felices. Es más, tuvo que haber sido reconocido por su gallardía. Sin duda alguna, Caracol tiene que darle muchas explicaciones a todos los colombianos”, dijo Pérez.