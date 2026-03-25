Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

El ataque armado en Siberia, Cauca, dejó gravemente herido a un policía durante labores de patrullaje en zona rural - crédito Policía Nacional

La mañana del martes 24 de marzo estuvo marcada por un nuevo hecho de violencia en el norte del Cauca, donde un policía resultó gravemente herido tras ser atacado en las inmediaciones de la subestación del corregimiento de Siberia.

De acuerdo con la información recopilada por medios locales, el ataque se produjo mientras el uniformado realizaba labores de patrullaje en la zona rural, cuando dos hombres armados se acercaron sin levantar sospechas y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

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Tras el ataque, los agresores escaparon rápidamente del lugar. Los compañeros del agente herido acudieron de inmediato para auxiliarlo, mientras se coordinaba su traslado hacia un centro asistencial en el municipio de Santander de Quilichao.

Según declaraciones de miembros de la Policía Nacional, el uniformado sufrió heridas en el abdomen producidas por proyectiles de arma de fuego. Se evaluaba su posible remisión a una clínica en Cali ante la gravedad de su estado.

Amenazas persistentes contra la fuerza pública

Las disidencias de las Farc, especialmente la Estructura Dagoberto Ramos, intensifican las amenazas contra la fuerza pública en el norte del Cauca - crédito @OctavioGuzmanGu / X

Este ataque ocurrió en un contexto de intensificación de la violencia contra la fuerza pública en el departamento. Voceros de la Policía en el Cauca señalaron, según El País de Cali, que existe una amenaza constante por parte de las disidencias de las Farc, especialmente de la Estructura Dagoberto Ramos, bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.

Es preciso mencionar que, de acuerdo con las autoridades, el “plan pistola” consiste en la ejecución de ataques selectivos contra uniformados, como represalia a los operativos militares y judiciales en la región.

“Es real que exista un plan pistola contra nosotros, por eso extremamos las medidas de seguridad como forma de autoprotegernos y de paso salvaguardar a nuestras familias, por eso evitamos movilizarnos uniformados, cambiamos las formas de desplazamiento cuando salimos del trabajo, no asistimos a eventos sociales y demás para evitar ser blanco de esta clase de ataques, los cuales son la respuesta armada de este grupo armado ilegal por los operativos militares y judiciales contra la organización que lidera alias Iván Mordisco”, expresaron agentes de la institución en declaraciones publicadas por el medio citado.

Policías en el Cauca implementan medidas de seguridad extremas y modifican rutinas para protegerse ante el riesgo de atentados - crédito @OctavioGuzmanGu / X

Miembros de la Policía y sus familias implementaron nuevos protocolos de seguridad, modificando sus rutinas y restringiendo su participación en actividades públicas para mitigar los riesgos. La compleja situación de orden público llevó a que los uniformados permanezcan resguardados en las estaciones, ante el temor de nuevos hostigamientos.

Apoyo comunitario y despliegue de operativos

Dada la dificultad para garantizar la seguridad en la zona, fueron las propias comunidades indígenas y líderes sociales las que prestaron apoyo logístico para facilitar la evacuación del uniformado herido. La participación de la población civil ha sido clave para asegurar el traslado de las víctimas a centros asistenciales.

La Policía Nacional confirmó que tras el hostigamiento ocurrido en Siberia se desplegó un operativo especial con el objetivo de identificar a los responsables y fortalecer la seguridad en el área.

“El día 24 de marzo de 2026, siendo aproximadamente las 10:36 a. m., se presentó un hostigamiento con ráfagas de fusil contra uniformados que realizaban labores de patrullaje en el perímetro y se encontraban ingresando a las instalaciones de una subestación de Policía”, informó la institución. En la misma comunicación, se reiteró que en el sector opera la Estructura criminal Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Escalada de violencia en el norte del Cauca

El patrullero Juan David Grande Cantero, oriundo de Piendamó, Cauca, falleció en el atentado contra la patrulla de la Policía Nacional - crédito @DirectorPolicia / X

Este hecho no se trata de un caso aislado. La jornada de violencia se produjo tan solo un día después de la muerte del patrullero Juan David Grande Cantero, que murió tras una emboscada con explosivos en la vía Panamericana, entre los municipios de Timbío y Rosas.

Dicho ataque causó la muerte de un policía, dejó tres uniformados heridos y provocó lesiones en 10 civiles, según el reporte brindado por el director de la Policía Nacional, general William Rincón.

Las autoridades continúan con las labores investigativas y el despliegue de dispositivos de seguridad para restablecer la tranquilidad en la región, mientras la comunidad permanece en alerta ante la posibilidad de nuevos ataques.