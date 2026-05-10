Caen 2,5 toneladas de cocaína en Cartagena: cargamento iba hacia Londres y estaba avaluado en US$300 millones

El video muestra el procedimiento de las autoridades durante la incautación del cargamento de cocaína oculto en láminas de tríplex, en el marco de una operación contra redes de narcotráfico que operan desde el Caribe colombiano. - crédito @PedroSanchezCol/X

La Policía Nacional incautó en Cartagena un cargamento de 2,5 toneladas de cocaína que tenía como destino final la ciudad de Londres, en Reino Unido. De acuerdo con las autoridades, la droga estaba oculta en láminas de tríplex mediante la modalidad de mezclado, utilizada por organizaciones criminales para intentar evadir los controles en puertos y terminales marítimos.

El operativo fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien señaló que el cargamento tendría un valor aproximado de 300 millones de dólares en el mercado ilegal internacional.

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Según la información oficial, la incautación evitó que más de 42 millones de dosis de cocaína llegarán a las calles europeas. Las autoridades consideran que esta operación afecta directamente las finanzas de redes dedicadas al tráfico internacional de drogas desde Colombia hacia Europa.

Autoridades destacan impacto contra redes internacionales de narcotráfico

A través de sus redes sociales, el ministro de Defensa aseguró que el cargamento estaba dirigido hacia el Reino Unido y resaltó el trabajo adelantado por los organismos de inteligencia y la Policía Nacional.

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“Más de 42 millones de dosis del veneno de la cocaína no llegarán a las calles de los consumidores en Europa”, manifestó el funcionario.

El jefe de la cartera de Defensa también indicó que la droga fue encontrada dentro de un cargamento de láminas de tríplex, lo que evidencia las nuevas modalidades utilizadas por estructuras criminales para ocultar sustancias ilícitas y evitar los controles de las autoridades.

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“La droga se encontraba oculta en un cargamento de láminas de tríplex mediante la modalidad de mezclado, evidenciando cómo las organizaciones criminales intentan camuflar economías ilícitas para evadir los controles”, señaló.

Las autoridades sostienen que este resultado operacional representa una afectación directa a las estructuras narcotraficantes que operan desde Colombia hacia mercados internacionales, especialmente hacia Europa, donde el precio de la cocaína alcanza valores más altos.

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El ministro de Defensa confirmó la incautación y destacó el impacto contra redes del narcotráfico internacional. - crédito @PedroSanchezCol/X

Cartagena continúa siendo un punto estratégico para el narcotráfico

El puerto de Cartagena se mantiene como uno de los principales puntos de vigilancia para las autoridades colombianas debido al constante intento de organizaciones criminales por enviar cargamentos de droga hacia destinos internacionales.

La ubicación estratégica de la región Caribe y las rutas marítimas hacia Europa y Norteamérica han convertido esta zona en un corredor utilizado por redes dedicadas al tráfico de cocaína.

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Por esta razón, las autoridades han fortalecido las labores de inspección portuaria, inteligencia y cooperación internacional para detectar cargamentos contaminados y desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico.

El ministro de Defensa aseguró además que la reducción del tráfico y consumo de cocaína en mercados internacionales puede impactar los niveles de violencia relacionados con economías ilícitas en Colombia.

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“Entre más se reduzca el consumo de cocaína en el mundo, menor será la violencia en Colombia”, expresó.

Las autoridades encontraron la droga oculta en un cargamento de láminas de tríplex en Cartagena. - crédito captura de video

Capturan en Cartagena y otras ciudades a presuntos integrantes del Clan del Golfo

En medio de las acciones contra el narcotráfico en el Caribe colombiano, las autoridades también confirmaron el pasado 8 de mayo una operación conjunta desarrollada con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Armada de Colombia.

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Durante el procedimiento fueron capturadas simultáneamente 10 personas señaladas de integrar redes narcotraficantes vinculadas al Clan del Golfo, quienes eran requeridas con fines de extradición hacia Estados Unidos.

Las investigaciones indican que los detenidos harían parte de las estructuras “Arístides Meza Páez” y “Manuel José Gaitán”, pertenecientes al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, con presencia principalmente en la región norte del país.

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Según las autoridades, esta organización tendría capacidad para enviar mensualmente cerca de 10 toneladas de cocaína desde las costas de Bolívar, Córdoba y Sucre hacia territorio estadounidense utilizando rutas marítimas ilegales.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en varias ciudades y municipios del país. - crédito Suministradas por la Armada Nacional

Operativos se realizaron en Bogotá, Cartagena, Medellín, Córdoba y Sucre

Las capturas se llevaron a cabo mediante diligencias de allanamiento en Bogotá, Cartagena y Medellín, así como en los municipios de Moñitos, en Córdoba, y San Onofre, en Sucre.

Entre los capturados figura un presunto coordinador logístico conocido con el alias de “El Mocho”, además de pilotos de embarcaciones rápidas tipo “go fast” y personas encargadas de labores de vigilancia criminal, conocidas dentro de estas estructuras como “moscas”.

De acuerdo con la Armada de Colombia, estas personas serían responsables de coordinar aspectos relacionados con el transporte, la seguridad y la logística para el envío internacional de cargamentos de droga.

Tras los procedimientos judiciales, los capturados fueron trasladados inicialmente a Cartagena y posteriormente enviados a Bogotá para avanzar en el proceso de judicialización y los trámites relacionados con solicitudes de extradición.