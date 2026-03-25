María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas, el “matrimonio profesional” que llegó a su fin tras la salida del presentador de Caracol

El presentador terminó su contrato por mutuo acuerdo con el canal tras el escándalo de acoso sexual en el que se vio envuelto - crédito jorgeavargas67 / Instagram

Los medios de comunicación colombianos se sacudieron por causa de las denuncias de varias periodistas que aseguran haber sido víctimas de acoso sexual por parte de reconocidos presentadores de Caracol Televisión, lo que llevó a que la compañía tomara cartas en el asunto y anunciara la salida de dos de sus periodistas con mayor presencia en el canal. Se trata de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, aunque el canal aclaró que la decisión no “implica una conclusión sobre responsabilidades individuales”.

Sin embargo, la salida de Jorge Alfredo Vargas se convirtió en uno de los temas de conversación en redes sociales, teniendo en cuenta que los colombianos estaban acostumbrados a escuchar las noticias de la voz del famoso presentador, que siempre se encontraba junto a María Lucía Fernández, conocida por sus seguidores como Malú. Y es que los famosos bromeaban asegurando que tenían un “matrimonio profesional”.

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Incluso, durante 2026, la pareja de presentadores cumpliría 20 años como una de las duplas más reconocidas en los noticieros locales, por lo que María Lucía había tenido un espacio con el programa Lo más viral, en el que relató detalles de la relación laboral que llevaba con su compañero al ser los protagonistas de la franja central.

“Con Jorge Alfredo somos la pareja que más años lleva al aire juntos en una emisión de noticias, porque sí ha pasado en la historia de la televisión colombiana, pero han saltado de un lugar a otro o de un horario a otro, pero con Jorge Alfredo yo creo que nosotros ya este año rebasamos la barrera de Pacheco y Gloria Valencia de Castaño, mi gran referente, mi gran maestra y Pacheco, a quien quisimos mucho”, relató en el programa que fue emitido el 12 de marzo, días antes de que se destapara el escándalo.

La presentadora María Lucía Fernández es reconocida por su presencia en el canal junto a Jorge Alfredo Vargas - crédito @malufernandez66/Instagram

Del mismo modo, la presentadora aclaró que, a pesar de sus diferencias, nunca tuvieron un problema: “Somos completamente distintos. Jorge Alfredo siempre se arregla la corbata, yo nunca me arreglo si salí o no salí; Jorge Alfredo se da tres veces la bendición, yo nunca me doy la bendición, yo me tomo un termo con agua; Jorge Alfredo pica unas galletas yo tengo yogur griego con arándanos sin azúcar. Opinamos distintísimo, yo subo montaña, él se va con sus amigos; él socializa, yo me voy a una montaña y hago yoga sola, y nunca hemos tenido en tantos años ni una diferencia ni una pelea. Tenemos tan buen ambiente de trabajo entre los dos que ya nos conocemos”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que los dos se pronunciaron sobre su relación, pues hace algunos años contaron anécdotas relacionadas con su complicidad laboral en el set de grabación.

En un video que se volvió a tomar las redes sociales tras el escándalo, se aprecia el momento en el que los dos recuerdan su primera vez presentando juntos: “Estábamos nerviosos”.

En su relato Jorge Alfredo reveló lo siguiente: “La primera vez, sincronizar todo era muy, muy complejo y conocer cómo era el ir y venir de esto, pero pues fue una buena tutora, digamos Malú comandó todo como lo sigue comandando, porque yo aquí lo que hago es acompañarla, yo me dejo dar órdenes, ella es la que manda”.

Los famosos no presentarán más juntos en Caracol Televisión - crédito María Lucía Fernández / Instagram

Por ahora, los seguidores del noticiero continúan atentos a la evolución del caso y los resultados de las investigaciones que se encuentran en manos de la Fiscalía General de la Nación, que habilitó un correo para que todas las víctimas de las denuncias expongan su caso a través de la dirección electrónica: denuncia.acoso@fiscalia.gov.co

Medidas de las autoridades en medio de la investigación - crédito Fiscalía General de la Nación