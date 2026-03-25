Jhorman Toloza aseguró que su compromiso con Alexa Torrex sigue en pie a pesar de su polémica ruptura en ‘La casa de los famosos’

Jhorman Toloza mantiene sus planes de matrimonio con Alexa Torrex luego de la separación pública - crédito cortesía Canal RCN

Jhorman Toloza, participante de La casa de los famosos Colombia, ha manifestado que su amor por Alexa Torrex permanece firme a pesar de la ruptura pública que protagonizaron en el programa.

El influenciador aseguró que la boda entre ambos sigue en sus planes y que mantiene su compromiso con Alexa, sin importar la controversia generada en el reality.

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En una reciente entrevista con La Toxi Costeña y Carlos Claro, Toloza explicó que en ningún momento se sintió irrespetado por Alexa Torrex y aclaró que el acercamiento de ella con Tebi no lo considera una infidelidad.

Según sus declaraciones, “las palabras de Luisa Cortina en el programa fueron para colgarse de la viralidad de Alexa en redes sociales y para poder tener pantalla”. Añadió que lo que Alexa dijo en la transmisión lo hizo para protegerlo y que sigue creyendo en el futuro de la relación: “Cuando ella salga nos vamos a casar”.

La situación ha generado múltiples reacciones entre los seguidores del programa. Mientras algunos apoyan la determinación de Toloza, otros cuestionan su postura frente a la ruptura y el entorno de la competencia. Tras la reciente prueba de presupuesto, los ánimos en la casa se han visto alterados por enfrentamientos entre los participantes, lo que ha incrementado la tensión y las estrategias de convivencia.

El influenciador sostiene que la boda con Alexa Torrex continúa en sus planes, sin importar la controversia generada durante el programa - crédito @jhormantol/ Instagram

El foco de atención también se ha dirigido hacia la inminente entrada de Luisa Cortina, quien, junto a Beba y Marilyn Patiño, disputará el poder de la resurrección hasta el final de la semana. La llegada de estas exparticipantes ha generado expectación sobre la reacción de Alexa y el impacto en la dinámica interna, especialmente porque Alexa no pudo dar su réplica al tratarse de un momento de congelado.

Mientras tanto, Jhorman Toloza ha optado por mostrarse sereno y seguro de sus sentimientos. Sus declaraciones recientes reflejan confianza en la relación y en el futuro que planea junto a Alexa, incluso después de la ruptura televisada.

La postura del cucuteño continúa generando opiniones divididas, alimentando el debate entre quienes consideran que su amor es genuino y quienes dudan de la realidad del drama, pues algunos rumores aseguran que la situación fue planeada por la pareja antes de que iniciara el programa.

La postura de Toloza ha dividido opiniones entre los seguidores, algunos apoyan su determinación, mientras otros critican su actitud ante la ruptura - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Así fue como Alexa Torrex tomó la decisión de terminar su relación con Jhorman Toloza

Alexa Torrex decidió poner fin a su compromiso con Jhorman Toloza dentro de La casa de los famosos, en un episodio que ocurrió hace apenas un par de días y que generó revuelo tanto dentro como fuera del reality.

Durante la noche del domingo, la llegada de Cortina a la casa provocó un ambiente de nerviosismo entre los participantes. El mensaje de la visitante, que señalaba a Alexa por su cercanía con Tebi Bernal, desató una discusión que involucró también a Valentino Lázaro y terminó con Alexa visiblemente afectada. En medio de la confrontación y en público, Alexa tomó la determinación de quitarse el anillo de compromiso y anunciar su ruptura con Toloza. Su gesto buscaba dejar claro que no quería que su pareja siguiera siendo mencionado o involucrado en los conflictos internos del programa.

Alexa se dirigió a la audiencia con palabras directas: “En estos momentos, Colombia, terminó mi relación con mi esposo Jhorman Toloza. La terminó en este momento. Y él es libre de hacer lo que quiera y cuando quiera”. Más tarde, la influenciadora envió un mensaje frente a las cámaras dedicado a Toloza, donde expresó el cariño que aún siente por él y la esperanza de que pueda comprender la decisión tomada en medio de la presión del reality.

Alexa Torrex decidió terminar su relación con Jhorman Toloza durante una noche de tensión en La casa de los famosos, retirándose el anillo de compromiso ante las cámaras - crédito cortesía Canal RCN

“Cielo, es lo mejor, amor, sé que me estás viendo en este momento, tal vez no lo entiendas... Eres un gran hombre, un caballero, una excelente persona. Espero puedas entender la decisión que tomé. Te amo con todo el corazón”, afirmó Torrex.

La ruptura, materializada en directo y ante millones de televidentes, marcó un giro en la dinámica de La casa de los famosos y expuso la dificultad de sostener relaciones personales bajo la atención constante de cámaras y las tensiones propias de la convivencia en el formato.