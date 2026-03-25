Gustavo Petro presentó los resultados económicos de su gestión, destacando reducción de la inflación

La administración Petro enfatizó la importancia de la educación y la producción agrícola en la agenda para consolidar mejoras estructurales y aumentar la competitividad fuera de los rubros tradicionales en el último año de gestión - crédito @EltrinoCo/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó el miércoles 25 de marzo los resultados de su modelo económico, resaltando la reducción de la inflación, la generación de más de 600.000 empleos y el impulso a sectores clave como la manufactura y la agroindustria.

El evento, realizado en Bogotá, contó con la asistencia de miembros del gabinete, incluidos el ministro de Educación, Daniel Rojas, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

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Según explicó Petro, el Gobierno considera estos indicadores como parte del fortalecimiento de la economía nacional.

El mandatario subrayó el descenso del desempleo y el crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas, señalando que “una teoría que no puede ser demostrada o aplicada en la práctica presenta un problema fundamental”.

Según datos oficiales expuestos por Petro, Colombia sumó más de 600.000 nuevos empleos en el último año, con la manufactura y la agroindustria como sectores clave - crédito Joel González/Presidencia de la República

Así lo expresó durante su discurso, en el que abordó la importancia de validar las políticas públicas a través de resultados medibles.

Durante la presentación, la ministra Carvajalino expuso los avances en la reforma agraria, uno de los pilares de la actual administración.

Los datos oficiales indican que más de 600.000 nuevos empleos han sido creados durante el último año, mientras que la inflación registró una tendencia a la baja en los últimos meses.

Petro enfatizó la diferencia entre ciencia e ideología, afirmando que “la ideología es un falseamiento de la realidad derivada de intereses particulares”.

El presidente citó a un referente de la ciencia occidental para recalcar que la gestión pública debe basarse en evidencia y no en creencias. “Si la teoría no se demuestra en la práctica, hay un problema. Podemos estar es no en la ciencia, sino en la ideología”, expresó el jefe de Estado.

La presencia del ministro Rojas y la ministra Carvajalino refuerza el enfoque multidisciplinario del Gobierno, integrando educación y agricultura en las estrategias para dinamizar la economía.

El Ejecutivo planea mantener el impulso a las exportaciones no minero-energéticas y continuar con la implementación de reformas estructurales, según adelantaron los funcionarios durante el evento.

El presidente Petro defiende modelo económico y prioriza la producción frente a la extracción

Gustavo Petro defiende su modelo económico de Colombia tras críticas de Perfetti y prioriza la producción real sobre la extracción - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El presidente de Colombia Gustavo Petro defendió públicamente su modelo económico tras las críticas contenidas en un artículo publicado por Perfetti, enfatizando que no busca aumentar la demanda, sino incrementar la oferta más allá del consumo interno.

La declaración, difundida en su cuenta oficial de X, destacó la intención de priorizar la producción antes que la extracción de combustibles fósiles, con el objetivo de generar más empleos y mejorar la productividad del trabajo.

Petro subrayó que la propuesta actualmente en marcha favorece la producción real frente a la dependencia de sectores extractivos.

Según el presidente, la extracción de hidrocarburos es una actividad poco intensiva en mano de obra y presenta productividad decreciente, lo que contrasta con un modelo que estimula industrias productivas capaces de absorber más trabajadores y contribuir al progreso económico.

Perfetti cuestionó la sostenibilidad de este viraje, pero el mandatario replicó que este cambio de prioridades ya habría permitido alcanzar “el nivel de desocupación laboral más bajo del siglo” y reducir la pobreza “a la más baja” hasta el momento.

En el análisis se plantea si es viable la orientación económica impulsada tanto por Petro como por el senador Iván Cepeda. Petro replicó que su enfoque se apoya en la teoría de la enfermedad holandesa, sustentada en el modelo de ventajas comparativas de David Ricardo dentro de la economía política moderna.

El presidente explicó: “Los países comercian de acuerdo a sus ventajas comparativas”. Añadió que, bajo esa lógica, Colombia optó históricamente por lo que denominó “el camino fácil” de la especialización en hidrocarburos y cocaína.

El presidente Petro sostiene que incrementar la oferta productiva permitirá generar empleos y mejorar la productividad laboral en Colombia - crédito @petrogustavo/X

A juicio de Petro, dicha opción derivó en una economía “sanguinaria y raquítica”, caracterizada por el debilitamiento de la producción real, altos índices de cuentapropismo tanto en el ámbito agrario como en el urbano, y una productividad ubicada en el nivel más bajo dentro de los países que integran la OCDE.

El presidente insistió en que el propósito de su propuesta, evaluado desde la óptica de las relaciones sociales de producción, es desarrollar el capitalismo mediante la abolición de relaciones semifeudales y esclavistas.

Desea empoderar el “modo de producción simple” y considera la reforma agraria como ejemplo en este sentido. Petro remarcó su propósito de avanzar hacia la creación de relaciones poscapitalistas a través del fortalecimiento de asociaciones de trabajo libre, cooperativismo productivo y financiero: “Construir relaciones post capitalistas a través de grupos de asociaciones de trabajo libre de tipo global y el cooperativismo productivo y financiero”, afirmó el mandatario en X.