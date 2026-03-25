Colombia

Gobierno Petro cometió una “salvajada” con nuevo endeudamiento en el que metió a Colombia con intereses que rompen máximos históricos

La fuerte escalada del costo financiero nacional alerta a los analistas y augura un escenario macroeconómico más desafiante para el país

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Colombia enfrenta un déficit fiscal creciente que requiere medidas gubernamentales urgentes para recortar gastos - crédito Colprensa
La operación se realizó conforme a lo establecido en la Resolución 2218 del 8 de septiembre de 2025 y presentó una reducción leve en comparación con la subasta previa, informó el Ministerio de Hacienda - crédito Colprensa

La última subasta de Títulos de Tesorería (TES), que es un instrumento de deuda pública interna emitido por el Gobierno nacional, convocada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adjudicó $1,5 billones a cuatro años, con una tasa de interés de corte del 14,03%, considerada histórica y la más alta del ciclo reciente, lo que marcó un récord negativo para el costo del financiamiento en Colombia.

La colocación alcanzó una demanda tres veces superior a la oferta inicial, lo que obligó a activar la cláusula de sobreadjudicación del 50% y elevó el monto asignado. La elevada tasa implica un encarecimiento en el acceso a crédito para el Estado, ya que incrementa la carga de la deuda y, según expertos, expone a la economía nacional a nuevas presiones macroeconómicas y fiscales.

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Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la subasta fue “exitosa”, con “ofertas de compra por $3 billones, tres veces el monto convocado”. La cartera que lidera Germán Ávila señaló que la sobreadjudicación respondió a la alta demanda en el mercado y que la tasa de corte se ubicó “con un descenso de 10 puntos básicos (pb) frente al último corte de subasta”. No obstante, la entidad reconoció que el nivel del rendimiento concedido genera costos significativos para las finanzas públicas de Colombia.

La tasa de interés de corte de la subasta fue de 14.030% - crédito Ministerio de Hacienda
La tasa de interés de corte de la subasta fue de 14.030% - crédito Ministerio de Hacienda

Tasa de interés y contexto histórico de la deuda

La operación siguió las normas de la Resolución 2218 del 8 de septiembre de 2025 y, pese a la rebaja marginal respecto de la subasta anterior, la tasa de corte se ubica en los máximos históricos para este tipo de instrumento, lo que preocupa a expertos y analistas del sector financiero.

Por ejemplo, el investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera, advirtió que “el costo real de financiamiento del Gobierno de Colombia está en máximos de décadas”. El experto precisó que “la deuda neta fue 58,5% del PIB, la cuarta más de la historia, y por encima del Marco Fiscal de Mediano Plazo de (MFMP) de 2024 (lejos del ancla)”.

Insistió el experto en que el encarecimiento del crédito público perjudica la inversión privada y el crecimiento económico. “No lo digo yo, lo dicen los propios datos del Plan Financiero” del Ministerio, puntualizó el investigador.

Diego Montañez-Herrera, investigador de la Eafit, criticó al director de Crédito Público, Javier Cuéllar, por la operación - crédito @DiegoMontanezH/X
Diego Montañez-Herrera, investigador de la Eafit, criticó al director de Crédito Público, Javier Cuéllar, por la operación - crédito @DiegoMontanezH/X

Y es que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público atribuyó la demanda sobresaliente al atractivo de los TES y remarcó que el descenso en la tasa frente a la subasta previa resultó limitado en el contexto de una percepción de riesgo país en ascenso.

Reacciones y críticas de analistas locales

Otros analistas también mostraron inquietud ante el alto costo de la deuda soberana y sus consecuencias para la economía. Néstor Cardozo fue contundente: “4%… Qué salvajada”, escribió en X.

Por su parte, Juan Cerón criticó el encarecimiento comparando: “Presta más barato el cupo brilla que los inversionistas al Gobierno Petro”. Mientras que Mauricio Valencia cuestionó: “¿14%? ¿Existe una diferencia frente a un ‘gota a gota’? Vergüenza!”.

Observadores del mercado coinciden en que otorgar deuda a tasas tan altas eleva el riesgo fiscal y limita el margen de maniobra para la política económica nacional.

Para varios expertos, la nueva emisión de TES es una "salvajada" - crédito @NesCardozo19/X
Para varios expertos, la nueva emisión de TES es una "salvajada" - crédito @NesCardozo19/X

Comparación internacional de tasas y déficit

En el escenario internacional, datos de The Economist al 12 de marzo señalan que la tasa de los bonos colombianos a diez años alcanzó 13,2%, ubicándose como la segunda más alta de América Latina luego de Brasil (13,8%). La diferencia entre ambos países se redujo a 0,6 puntos porcentuales (pp), lo que evidencia una convergencia en los rendimientos de la deuda soberana.

A escala global, Colombia solo es superada por Turquía (29,6%), Egipto (23,8%), Rusia (14,4%) y Brasil en el listado de mayores tasas para bonos a diez años. Ajustado por una inflación de 5,29%, el rendimiento real de los bonos colombianos se sitúa cerca de 8%, el registro más alto para este tipo de instrumento en la historia del país.

En contraste, México (9%) y Perú (6,2%) mantienen costos de financiamiento más bajos. Colombia registró un aumento de 203 puntos básicos en la tasa de sus bonos a 10 años durante el último año, solo por debajo del alza en Turquía.

El déficit en cuenta corriente es otro factor de vulnerabilidad. Según el ranking de The Economist, Colombia anota un saldo de -2,7%, el séptimo mayor déficit global y únicamente superado, en la región, por Brasil (-2,8%). Este desequilibrio refuerza la percepción de dependencia financiera externa y la sensibilidad ante choques internacionales.

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