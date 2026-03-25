El Dane habría omitido en el censo oficial de Turbo a más de 12.000 habitantes, según la alcadía

El juzgado ordenó a la autoridad estadística revisar los registros demográficos tras haberse detectado diferencias sustanciales entre las cifras del censo oficial y los datos de cobertura en servicios públicos reportados por el municipio - crédito Ministerio del Transporte

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) es la entidad encargada de planear, levantar, procesar, analizar y difundir estadísticas oficiales, siendo los datos sobre la población del país uno de los puntos que le competen.

Es por ello que la Alcaldía de Turbo, en el Urabá antioqueño, radicó una tutela que fue fallada a favor de la Administración municipal, que denunció que habría hasta 12.000 personas que no existen para el Dane.

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El reclamo fue presentado luego de que la alcaldía identificó irregularidades en el proceso con el que se llevó a cabo el censo poblacional del municipio, en el que, según Edison Carrillo, secretario de Planeación de Turbo, había inconsistencias de los datos del Dane en comparación con la cobertura de salud y educación en la zona.

La Alcaldía de Turbo afirma que la diferencia es de 12.000 habitantes, mientras líderes sociales aseguran que podría ser de más de 20.000 - crédito Antioquia es Mágica

La alcaldía informó que para el Dane la proyección oficial de habitantes era de poco más de 134.000 habitantes, mientras ellos tenían reportes certificados sobre más de 146.000 usuarios en los sistemas de salud, lo que representa una diferencia de más de 12.000 personas.

De la misma forma, el líder social Benancio Morales denunció que habría hasta 20.000 personas que quedaron por fuera del censo oficial y que la población real de Turbo, si se tienen en cuenta varias zonas demográficas de fronteras, podría ser de hasta 200.000 habitantes.

Al hablar de las consecuencias que genera este tipo de casos, la alcaldía ha indicado que el Gobierno nacional envía fondos calculados con el registro del Dane, lo que representa que reciben menos dinero para la atención de su población real, lo que limita la inversión en programas de salud, educación y otros aspectos claves.

Por otra parte, menciona que no se tienen en cuenta las dinámicas migratorias que se registran en el lugar, lo que la disminuye la inversión local en comparación con las necesidades que se tienen en la actualidad.

Las diferencias entre los datos oficiales y la realidad local abren un debate sobre recursos insuficientes para salud y educación - crédito Antioquia es Mágica

Tras el fallo de la tutela, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo determinó que se deben amparar los derechos de tener conocimiento de información pública y del debido proceso, por lo que el Dane deberá revisar todo sobre la información poblacional del municipio.

La entidad tendrá un plazo de tres meses para conformar mesas de trabajo con la alcaldía y analizar los registros territoriales; además, se deberá entregar una clarificación sobre la estadística demográfica de la zona, que, según el concepto de la administración municipal, terminará con un aumento de hasta el 20% de la inversión que se hace en Turbo.

Características de Turbo

La decisión obliga a la entidad y a la administración local a establecer mesas de trabajo para evaluar los registros de habitantes - crédito Ministerio del Transporte

Turbo se localiza en el noroeste de Colombia, en el departamento de Antioquia, formando parte de la región conocida como Urabá antioqueño. Es un municipio costero que bordea el golfo de Urabá, lo que le otorga importancia estratégica como puerto marítimo sobre el mar Caribe, haciendo que sirva como punto de conexión entre el interior del país y la frontera con Panamá, debido a su proximidad al tapón del Darién.

El municipio exhibe una geografía de tierras bajas; predominan los paisajes de selva húmeda tropical y extensas zonas de cultivos agrícolas, especialmente de banano y plátano, que constituyen la base de su economía. Su clima es cálido y húmedo, con precipitaciones abundantes durante buena parte del año. La población de Turbo es diversa, con presencia significativa de comunidades afrodescendientes, indígenas y migrantes de distintas regiones colombianas.

Turbo destaca además por su relevancia en el comercio y la movilidad regional, al ser centro de rutas terrestres, fluviales y marítimas. También enfrenta retos vinculados a la seguridad y la migración, dada su ubicación estratégica y condiciones socioeconómicas.