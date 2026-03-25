Cristian Camilo Valencia, acusado por el triple feminicidio en Bosa, aceptó cargos: “Soy consciente”

La triple muerte en el barrio Atalayas de Bosa pone en evidencia el alarmante aumento de la violencia intrafamiliar en Bogotá - crédito imagen Mebog y suministrada a Infobae

Cristian Camilo Valencia Hurtado, el señalado del feminicidio de su pareja, de 42 años, junto a sus hijas de 20 y 17 años, aceptó los cargos durante una audiencia de imputación llevada a cabo en el Juzgado 044 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Durante la diligencia, el imputado reconoció los tres asesinatos en una vivienda del barrio Atalaya, localidad de Bosa, y afirmó que, de manera “consciente”, continuará el proceso judicial que le aguarda, que continuará con la audiencia de sentencia condenatoria, explicó el juez del caso.

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Valencia Hurtado reconoció que aunque fue asesorado por el abogado Fabio Arias, aceptaba “los cargos totalmente. La decisión la tomé yo”, dijo.

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