Colombia

Feminicidio en el sur de Bogotá: fueron identificadas las tres víctimas halladas en una casa de Bosa

El principal sospechoso fue hallado en el lugar de los hechos tras un intento de suicidio. De acuerdo con las investigaciones, el crimen se habría cometido varios días antes de que las autoridades fueran alertadas

Guardar
La triple muerte en el
La triple muerte en el barrio Atalayas de Bosa pone en evidencia el alarmante aumento de la violencia intrafamiliar en Bogotá - crédito Mebog

El hallazgo de tres mujeres asesinadas en una vivienda de Bosa, Bogotá, estremeció el sur de la ciudad el martes 24 de marzo. Las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de una madre y sus dos hijas, todas con heridas de arma blanca.

El hecho fue reportado a la central de emergencias luego de que un familiar alertara a la línea 123, lo que permitió a la Policía y al Cuerpo Oficial de Bomberos ingresar a la residencia en el barrio Atalayas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, detalló: “La llamada a la línea 123 realizada por un familiar de las víctimas alertó a los informados, quienes acudieron esta mañana a una residencia ubicada en el barrio Atalayas de la localidad de Bosa y con apoyo del cuerpo oficial de bomberos ingresaron al inmueble hallando los cuerpos sin vida de una mujer de 42 años y sus dos hijas de 20 y 17 años”.

Aunque los cuerpos fueron hallados el martes 24, Citytv señaló que el crimen pudo haberse cometido el viernes 20 de marzo, pero la Policía solo fue notificada días después.

La captura del presunto responsable, pareja sentimental y padrastro de las víctimas, se produjo en el mismo lugar de los hechos tras intentar envenenarse - crédito Mebog

¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas fueron identificadas como Deisy Granados Arboleda, de 42 años; Karen Penagos Granados, de 20 años; y Daniela Penagos Granados, de 17 años.

Los perfiles de las víctimas revelan que Deisy Granados trabajaba como operaria textil, mientras que Daniela era estudiante de bachillerato y estaba próxima a graduarse. Su hermana Karen se preparaba para ser auxiliar de vuelo.

El presunto responsable del triple homicidio fue capturado en el lugar, según confirmaron las autoridades. Se trata de Cristian Camilo Valencia Hurtado, pareja de Deisy y padrastro de las jóvenes, quien fue encontrado en la vivienda y trasladado a un centro médico tras un aparente intento de envenenamiento con raticida.

El general Cristancho explicó: “El victimario, pareja y padrastro de las víctimas, quien se encontraba en el lugar de los hechos, inmediatamente fue capturado, remitido a centro médico por aparente intento de envenenamiento”.

La comunidad del barrio Atalayas organizó una velatón en su honor. Una amiga de la familia expresó a Citytv: “Hicimos esta velatón para recordarlas siempre, ya que ellas eran unas personas de luz. Hubo un momento donde yo las pude conocer cuando éramos muy chiquitas y la verdad nos ha dolido mucho”.

El ataque con arma cortopunzante dejó como víctimas a una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 17 y 20 años, según informó la Policía de Bogotá - crédito Mebog

La Policía informó que el acusado será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Imágenes oficiales lo muestran esposado en una silla, con bata médica, bajo custodia dentro del hospital.

¿Qué dijeron las autoridades?

El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó los hechos y manifestó la posición del gobierno local: “Como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad”.

El mandatario local confirmó que “casos como este no sólo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país”, escribió en su cuenta de X.

Además, aseguró que la administración colabora con la justicia para que el señalado responsable responda por el triple homicidio y extendió su solidaridad a los familiares de las víctimas.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán calificó el crimen como un fracaso social y llamó a fortalecer la prevención de la violencia intrafamiliar en Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

La secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami, insistió en que no puede existir impunidad ante los hechos de violencia contra las mujeres y pidió a la Fiscalía que actúe con rapidez y rigor en las investigaciones.

"Lamentamos profundamente el presunto triple feminicidio ocurrido en Bosa y expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas.Nuestro equipo psicosocial y jurídico está en comunicación con las víctimas indirectas. Le pedimos a Fiscalía avanzar con celeridad y rigor en el esclarecimiento de estos hechos. No puede haber impunidad frente a la violencia contra las mujeres", expresó en su cuenta de X.

Tras el presunto triple feminicidio en Bosa, la funcionaria expresó su solidaridad con las familias afectadas y confirmó que el equipo psicosocial y jurídico de la secretaría ya se encuentra acompañando a las víctimas indirectas, con el objetivo de garantizarles atención y apoyo integral.

<br>

<br>

Temas Relacionados

Feminicidio BogotáMuerte mujer y sus dos hijasIntento suicidioBarrio Atalaya, BosaIdentidad víctimasColombia-Noticias

Más Noticias

Mafe Carrascal y Camilo Romero se pronuncian tras el retiro de periodistas en Noticias Caracol por presunto acoso sexual: “No puede seguir siendo ignorado”

La congresista y el exgobernador de Nariño respaldaron el reclamo de las denunciantes y señalaron la urgencia de erradicar los abusos en el entorno periodístico y laboral

Mafe Carrascal y Camilo Romero

Resultado Lotería de Cundinamarca hoy 24 de marzo

Descubre a qué departamento fue despachado el premio mayor del último sorteo

Resultado Lotería de Cundinamarca hoy

La historia del mayor Jaime Fernández, el piloto del avión Hércules que se accidentó en Putumayo: hizo parte de la más reciente expedición a la Antártida

El oficial que piloteaba la aeronave C-130 sirvió 19 años a la Fuerza Aeroespacial Colombiana

La historia del mayor Jaime

El ‘influencer’ Iker Ruíz rindió homenaje a Santiago Castrillón, jugador de Millonarios que falleció tras colapsar en un partido en Bogotá

Un video publicado por el creador de contenidos deportivo movilizó mensajes de apoyo de hinchas y figuras del fútbol, mientras el entorno del jugador recordó su trayectoria y su influencia en el club colombiano

El ‘influencer’ Iker Ruíz rindió

Desmantelaron un centro de microtráfico en Bogotá: hay 40 capturados y 309 kilos de estupefacientes incautados

Un operativo realizado en varias localidades permitió detener a decenas de sospechosos, desmantelar puntos de microtráfico y confiscar estupefacientes, armas y dinero, en el marco de una estrategia para combatir estructuras ilegales en la capital

Desmantelaron un centro de microtráfico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Plan pistola en Cauca: un

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Villalobos reveló que su

Sebastián Villalobos reveló que su hija Isla tuvo un accidente casero mientras la bañaban: “Está bien”

Feid dio pistas de su ‘Falxo Tour’ en Bogotá y Cali: esto se sabe de los eventos

El bolso de lujo de Johan Mojica que acaparó la atención: marca, modelo y precio en Colombia

En video quedó el conmovedor momento que Alicia Keys le regaló a Karol G: “Me he preparado toda la vida”

Karina García habló del futuro de la “página azul” de su hija Isabella: “No quiero que ella cometa los mismos errores que yo”

Deportes

Etapa 3 de la Vuelta

Etapa 3 de la Vuelta a Cataluña EN VIVO: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del triunfo de Junior ante Atlético Bucaramanga

Así formaría la selección Colombia en el partido contra Croacia: James Rodríguez sería titular por primera vez en el año

Colombia y su historial de enfrentamientos ante Croacia y Francia: un hat-trick y una remontada, las actuaciones más destacadas de la Tricolor

Defensa de Nicolás Rodríguez se pronunció por acusaciones de presunta violación: “No ha cometido conducta punible alguna”