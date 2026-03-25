Bancada de mujeres del Pacto Histórico pidió la salida de Hollman Morris de Rtvc por denuncias de acoso sexual: “Nuestra posición es clara”

La bancada solictó que se aparte del cargo mientras avanzan los procesos por presunto acoso sexual - crédito Colprensa

La bancada de mujeres del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes solicitó el retiro del gerente de Rtvc, Hollman Morris, en medio de las denuncias del pasado por presunto acoso sexual.

La petición fue realizada a través de un comunicado público fechado el 25 de marzo de 2026, en el que fijaron su posición frente a los señalamientos y al contexto de discusión nacional sobre violencias basadas en género en distintos espacios de poder.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el documento, las congresistas señalaron que la solicitud responde a la necesidad de adoptar medidas que garanticen transparencia y protección en los entornos laborales e institucionales, al tiempo que se respeta el debido proceso. “Solicitamos de manera inmediata que a los presuntos victimarios se les retire de su cargo, mientras avanzan los procesos correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición”, indicaron.

Las integrantes de la bancada enfatizaron que su postura se fundamenta en la persistencia de relaciones desiguales de poder y en la necesidad de prevenir nuevas situaciones de violencia. En ese sentido, recalcaron que el retiro del cargo debe ser una medida preventiva mientras se adelantan las investigaciones.

Asimismo, subrayaron que los señalamientos contra Hollman Morris por presunto acoso sexual corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo, por lo que, según el comunicado, deben ser analizados de manera independiente. “Los señalamientos por acoso sexual frente a Hollman Morris, corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo. Y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad”, precisaron.

El pronunciamiento también destacó la decisión de la Fiscalía de reasignar el caso con enfoque de género, lo que fue considerado como un avance en la forma en que se investigan este tipo de denuncias. En esa línea, reiteraron el llamado a que el gerente de Rtvc se retire del cargo en coherencia con la responsabilidad institucional.

Sobre el acoso sexual y laboral

En el comunicado, diferencian entre acoso sexual laboral y acoso laboral según la normativa vigente - crédito Pacto Histórico

En el comunicado, la bancada hizo una distinción entre el acoso sexual laboral y el acoso laboral, señalando que ambos conceptos están regulados por normativas distintas en Colombia. De acuerdo con el documento, el acoso sexual laboral fue reconocido en la Ley 2365 de 2024, mientras que el acoso laboral está contemplado en la Ley 1010 de 2006.

Las congresistas explicaron que el acoso sexual implica conductas de naturaleza sexual no consentidas que afectan la dignidad y la autonomía de las mujeres, mientras que el acoso laboral incluye prácticas como el maltrato, la persecución o la discriminación que inciden en las condiciones de trabajo. “Diferenciar las violencias no es un tecnicismo, es una responsabilidad política y ética”, afirmaron.

También indicaron que en Rtvc existen denuncias de acoso laboral que deben ser investigadas con garantías, pero insistieron en que no se deben confundir con las acusaciones de carácter sexual que han sido formuladas en otros contextos.

Llamado a evitar generalizaciones y respaldo a denunciantes

Las congresistas reafirmaron su postura política en defensa de las mujeres, la verdad y la justicia - crédito Flip

El documento incluyó un llamado a evitar generalizaciones frente a los casos de violencia basados en género, especialmente cuando se trata de situaciones ocurridas en distintos medios de comunicación o espacios laborales. Según señalaron, cada caso debe analizarse de manera independiente y con rigor.

“No es riguroso ni responsable equiparar situaciones ocurridas en distintos medios de comunicación sin atender a sus contextos específicos”, indicaron, al advertir que este tipo de comparaciones pueden generar desinformación, revictimización y afectar la estabilidad laboral de las personas denunciantes.

En ese contexto, expresaron su solidaridad con las periodistas y mujeres que han denunciado situaciones de acoso y violencia. “No es posible que por denunciar nos toque renunciar”, señalaron, al tiempo que afirmaron que no asumirán responsabilidades por hechos atribuibles a terceros.

La bancada hizo un llamado a fortalecer mecanismos de prevención y protección frente a violencias de género - crédito VisualesIA

La bancada también reconoció que el machismo es un fenómeno presente en la sociedad y que no es ajeno a su proyecto político, por lo que plantearon la necesidad de transformarlo desde distintos espacios. No obstante, indicaron que esta realidad no debe ser utilizada para exigir silencios ni generar divisiones internas.

“Nuestra posición es clara: estamos del lado de las mujeres, de la verdad y de la justicia”, afirmaron en el comunicado, reiterando su postura frente a los hechos denunciados.

Finalmente, hicieron un llamado a fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y protección frente a las violencias basadas en género, con el objetivo de garantizar entornos seguros en los ámbitos laboral, político e institucional. En ese sentido, insistieron en la necesidad de promover una justicia con enfoque de género y de avanzar en transformaciones estructurales que permitan enfrentar este tipo de situaciones.

El pronunciamiento concluyó con una invitación a continuar visibilizando estos casos y a mantener la defensa de los derechos de las mujeres en los distintos espacios de participación. “Seguiremos alzando la voz, dentro y fuera del Estado, hasta romper el silencio y transformar las estructuras que perpetúan la violencia”, señalaron.