Colombia

Así quedó definitivamente el tarjetón para las elecciones presidenciales en Colombia

La Registraduría definió el lugar de los 14 aspirantes a la Presidencia que se enfrentarán el domingo 31 de mayo

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Las elecciones presidenciales se harán
Las elecciones presidenciales se harán el 31 de mayo de 2026 - crédito Colprensa

El miércoles 25 de marzo se llevó a cabo la asignación de espacios en el tarjetón electoral para las elecciones que se llevarán el próximo 31 de mayo. Luego de explicar la dinámica del sorteo, la Registraduría Nacional del Estado Civil procedió a ejecutar el proceso.

En la primera fila están ubicados:

  1. Iván Cepeda y Aída Quilcué (Pacto Histórico)
  2. Clara López y María Consuelo del Río (Esperanza Democrática)
  3. Claudia López y Leonardo Huertas (Movimiento Con Claudia Imparables)
  4. Santiago Botero Jaramillo y Carlos Fernando Cuevas (Movimiento Romper el Sistema)

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La segunda fila del tarjetón estarán:

  1. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (coalición Defensores de la Patria)
  2. Mauricio Lizcano y Pedro de la Torre (Coalición F.A.M.I.L.I.A.)
  3. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas (Partido Demócrata Colombiano)
  4. Sondra Macollins y Leonardo Karam Helo (Movimiento Sondra Macollins La Abogada de Hierro)
- crédito Registraduría Nacional del
- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En la tercera fila del tarjetón están los siguientes candidatos:

  1. Roy Barreras y Marta Lucía Zamora (La Fuerza)
  2. Carlos Caicedo y Nelson Alarcón (Movimiento Caucedo)
  3. Gustavo Matamoros y Mila María Campaz (Partido Ecologista Colombiano)
  4. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo (Centro Democrático)

En la cuarta y última fila del tarjetón están:

  1. Sergio Fajardo y Edna Bonilla (Dignidad y Compromiso)
  2. Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata (Luis Gilberto Soy Yo)
  3. Voto en blanco

El sorteo se realizó en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, que contó con la participación de ciudadanos y delegados de los candidatos presidenciales. Los únicos aspirantes que asistieron presencialmente a esta definición fueron Sondra Macollins y Carlos Caicedo.

Los colores son similares a
Los colores son similares a la tarjeta de las consultas presidenciales del 8 de marzo - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Detalles del tarjetón electoral

Posterior al sorteo, el registrador nacional Hernán Penagos dio detalles sobre el tarjetón electoral que encontrarán los colombianos el domingo 31 de mayo de 2026.

Inicialmente, manifestó su confianza al proceso electoral y advirtió que, con la inclusión de las fotografías de los aspirantes presidenciales y vicepresidenciales, esto no daría situación a cualquier error.

“Es una tarjeta muy intuitiva, que facilita la toma de decisiones por parte de los ciudadanos”, indicó el funcionario.

Del mismo modo, Penagos explicó que, a diferencia de otros procesos electorales en el país, “para está elección no estará disponible la opción de los promotores del voto en blanco”, por lo que solamente estará la opción mencionada en la última posición.

Hernán Penagos, registrador nacional -
Hernán Penagos, registrador nacional - crédito Registraduría

También, precisó que, antes de que se inicie el proceso de impresión de las tarjetas electorales, que comenzará en la segunda semana del mes de abril, se pueden presentar modificaciones con los logotipos de los movimientos políticos.

Puede ocurrir modificaciones, no con los candidatos sino con los partidos. Hay actualmente un proceso con un partido pero no se modifica el lugar de los candidatos”, agregó.

En caso de que se presente una renuncia de cualquier aspirante presidencial o vicepresidencial, el registrador aclaró: “En caso de renuncia de algún candidato a Presidencia o Vicepresidencia, antes de la impresión de las tarjetas electorales, se retiraría la imagen y quedaría en blanco. De lo contrario, en el escrutinio se resolverá su situación”.

Frente al tamaño y color del tarjetón electoral, Penagos resaltó que será similar a la tarjeta de las consultas realizadas el 8 de marzo. “Solo se esperan ajustes a los logotipos de las organizaciones y la situación de dos movimientos políticos, pero será el CNE quien definirá la situación”, aseveró.

La implementación del tarjetón único
La implementación del tarjetón único desde la Carta Política de 1991 consolidó el control y la igualdad electoral en Colombia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Por último, el registrador nacional recordó las fechas establecidas en el calendario electoral para las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia. Tras el sorteo del tarjetón electoral (25 de marzo), la siguiente fecha es el 31 de marzo, donde se cumplirá el plazo para aquellos ciudadanos que pretenden modificar su puesto de votación.

“Lo pueden realizar en cualquiera de las sedes de la registraduría o puntos autorizados. En el caso de los colombianos en el exterior, lo pueden hacer por medio de la página web”, aclaró Hernán Penagos.

Posteriormente, el funcionario recalcó que el 2 de mayo se conocerá el número exacto del censo oficial que participarán en los comicios presidenciales, y manifestó que entre el 4 y 6 del mismo mes, se sortearán los jurados de votación que serán asignados para la jornada del 31 de mayo.

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