Reconocida modelo de OnlyFans envió duro mensaje a O’Higgins, rival de Millonarios en Copa Sudamericana: “No me desnudo más hasta...”

La modelo considera que el equipo O'higgins está mal manejado - crédito @Daniellachavez/X/Conmebol

La modelo chilena Daniella Chávez, conocida tanto por su labor como actriz como por su perfil de creadora de contenido digital, intensificó sus críticas hacia Lucas Bovaglio, técnico de O’Higgins, después del empate 3-3 ante Unión La Calera, resultado que incrementó la tensión interna del club a pocos días de enfrentar a Millonarios en la Copa Sudamericana.

El reclamo de Chávez, que cuenta con una amplia presencia en redes sociales, trasciende el ámbito deportivo y refleja la presión pública a la que se enfrenta el equipo chileno en uno de los momentos más delicados de su campaña.

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La reacción más comentada de Daniella Chávez se produjo tras el reciente encuentro contra Unión La Calera, en el que O’Higgins desperdició una ventaja de tres goles, episodio que volvió a exponer la fragilidad del conjunto dirigido por Bovaglio. En palabras que se viralizaron rápidamente, Chávez afirmó: “No me desnudo más hasta que Bovaglio se vaya de O’Higgins”, estableciendo un nexo directo entre las decisiones técnicas y su activismo en redes sociales.

Daniella Chavez expresó su inconformidad con el rendimiento del equipo chileno - crédito @Daniellachavez/X

La declaración, difundida a través de su cuenta oficial de X, fue replicada por diversos medios y usuarios, consolidando su posición como una de las hinchas más visibles y polémicas del club.

La presión sobre el equipo no se detiene en ese punto. En otro mensaje, Chávez profundizó su malestar, atribuyendo el bajón de ánimo directamente al entrenador: “Me quitó hasta las ganas de hacer el amor este DT de O’Higgins… que entienda o que se vaya”. Este tipo de manifestaciones, difundidas públicamente en plena crisis de resultados, elevaron la exposición del conflicto y transformaron a Chávez en un referente, cuya influencia mediática ya impacta en la conversación deportiva nacional.

Entre tanto, Daniella Chávez retó públicamente a los simpatizantes de Millonarios, rival de O’Higgins en el debut de la fase de grupos de la Copa Sudamericana: “Desde ya les hago la apuesta al primer juego O’Higgins vs @MillosFCoficial. Si Millonarios le gana a O’Higgins dejo mi OnlyFans liberado para Colombia. Pero si O’Higgins gana que me llevo?”. Esta propuesta añade una dimensión mediática inédita al próximo partido internacional, apuntando al potencial viral y a la expectativa generada por la figura de Chávez.

Calendario de los colombianos en Copa Sudamericana

El Azul se volverá a encontrar ante São Paulo de Brasil-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por los lados de Millonarios, el equipo estará en el grupo C de la Copa Sudamericana junto al São Paulo de Brasil, de Boston River de Uruguay y O’Higgins de Chile.

Su debut será en territorio chileno ante O’Higgins, y con el cuadro brasileño volverá a jugar ante el equipo Tricolor (apodo del São Paulo FC) después de 19 años de ausencia tras eliminarlos en la Copa Sudamericana 2007.

A continuación, estos son los juegos que tendrá el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos:

América de Cali quiere superar los octavos de final de la Copa Sudamericana-crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa

Fecha 1: O’Higgins vs. Millonarios - Estadio El Teniente de Rancagua - 7 de abril de 2026 - 6:00 p. m.

Fecha 2: Millonarios vs. Boston River - Estadio El Campín de Bogotá - 14 de abril de 2026 - 9:00 p. m.

Fecha 3: Millonarios vs. São Paulo - Estadio El Campín de Bogotá - 28 de abril de 2026 - 7:30 p. m.

Fecha 4: Boston River vs. Millonarios - Estadio Centenario de Montevideo -7 de mayo de 2026 - 5:00 p. m.

Fecha 5: São Paulo vs. Millonarios - Estadio Morumbí de São Paulo - 19 de mayo de 2026 - 7:30 p. m.

Fecha 6: Millonarios vs. O’Higgins - Estadio El Campín - 26 de mayo de 2026 - 5:00 p. m.

América de Cali hará parte del grupo A de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y en su grupo jugará ante Tigre de Argentina, Alianza Atlético del Perú y Macará de Ecuador.

El equipo dirigido por David González apostará por clasificar en el primer lugar y llegar a los cuartos de final del certamen continental, tras jugar en los octavos de la Copa Sudamericana 2025 ante Fluminense de Brasil.

Este es el calendario de partidos del cuadro vallecaucano:

Fecha 1: Macará vs. América de Cali - Estadio Bella Vista de Ambato - 9 de abril de 2026 - 9:00 p. m.

Fecha 2: América de Cali vs. Alianza Atlético - Estadio Pascual Guerrero de Cali - 15 de abril de 2026 - 9:00 p. m.

Fecha 3: Tigre vs. América de Cali - Estadio Coliseo de Victoria - 30 de abril de 2026 - 7:00 p. m.

Fecha 4: Alianza Atlético vs. América de Cali - Estadio Municipal Campeones del 36 de Sullana -6 de mayo de 2026 - 9:00 p. m.

Fecha 5: América de Cali vs. Tigre - Estadio Pascual Guerrero de Cali - 19 de mayo de 2026 - 9:00 p. m.

Fecha 6: América de Cali vs. Macará - Estadio Pascual Guerrero de Cali - 28 de mayo de 2026 - 7:30 p. m.