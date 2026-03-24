Pipe Bueno dejó sorprendido a Westcol al contarle que se le apareció la Virgen

Una silueta misteriosa divide a seguidores en Rancho MX - crédito @k_psmj / X

Durante el 22 de marzo de 2026 se viralizó un clip en el que se habla de la aparición de una imagen atribuida a la Virgen en la iglesia del restaurante Rancho MX, propiedad del cantante Pipe Bueno y su pareja Luisa Fernanda W, lo que desató las discusiones sobre fenómenos religiosos de este tipo. Así se aprecia mediante un video viral, pues allí se ve al propio cantante contando su historia durante una transmisión en vivo con el streamer Westcol.

En medio de los detalles, el artista se refirió a la persistencia de la imagen a pesar de múltiples intentos de remoción en el recinto que se encuentra ubicado en Cajicá, Cundinamarca, en un espacio que es bastante reconocido desde su apertura durante el periodo de pandemia.

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Según expuso Pipe Bueno, la aparición se registró durante la remodelación del templo dentro del restaurante y aseguró que está adherida a una de las ventanas: “Parce, como dice el dicho, yo no sé ustedes si creen o no creen, yo creo en Dios y en la Virgen, hermano, y pues aquí tenemos esta. Le voleaban trapo y nada”.

Incluso, el artista intentó removerla con sus manos para demostrar que no se borra: “Es que no hay forma de borrarlo, ni por fuera ni por dentro”.

El restaurante tiene una historia que no muchos conoce - crédito Rancho MX / Facebook y Composición fotográfica Infobae

En el relato a Westcol, el cantante contó como el equipo de trabajo intentó eliminar la silueta de la Virgen empleando variados métodos, sin éxito alguno, consolidando así el relato de su permanencia física. Este hecho dejó sorprendido a Westcol que comprobó que la imagen no se borra y parece ser parte del cristal.

Cabe mencionar que Rancho MX ha funcionado como sede empresarial y punto de encuentro para contenidos híbridos entre gastronomía, entretenimiento y experiencias en vivo. El restaurante es reconocido por ser un emprendimiento encabezado por Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, que, según el cantante, trazó gran parte de la estrategia de negocio introduciendo nuevas fuentes de ingreso digital durante la emergencia sanitaria.

Viralización y debate sobre la autenticidad de la imagen

Durante la transmisión en vivo, la cámara focalizó la ventana donde la figura, según relato de los presentes, permanecía visible incluso luego de intentos físicos de borrarla por parte de Pipe Bueno. La secuencia fue reproducida y discutida ampliamente en redes sociales, combinando el testimonio directo de los protagonistas y la reacción incrédula de los espectadores.

La viralización del clip generó divisiones entre la audiencia que dejaron comentarios como: “Si no se borra ni siquiera es porque un humano la puso ahí”, “Buen marketing digital”, “Trucos del Medioevo, aptos para gente influenciable” y “Un milagro”, lo que demuestra las opiniones encontradas.

El streamer afirmó no poder explicar la claridad de la imagen en la ventana y manifestó su sorpresa en tiempo real. Aunque parte del público sugirió la posibilidad de intervención humana en la creación de la silueta por supuestas técnicas de pintura o marcas accidentales, hubo otras personas que creyeron en que se trata de un hecho sobrenatural.

Ventana en la que supuestamente apareció la imagen de la Virgen María - crédito @luisafernandaw / TikTok

Por su parte, el cantante acreditó el desarrollo de la propuesta comercial a la colaboración con su pareja, que lo apoyó en la apertura de nuevos canales de monetización tras la caída de espectáculos masivos por restricciones sanitarias.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se habla del tema, pues ya existe un video publicado por Luisa Fernanda W que muestra la ventana donde, según ella, se habría manifestado la figura de la Virgen. Este contenido generó un amplio interés, no solo entre sus seguidores habituales, también entre personas interesadas en temas religiosos.

Westcol quedó sorprendido con su visita - crédito @westcol/IG

Las reacciones en plataformas digitales varían entre la desconfianza y la validación de experiencias religiosas individuales.