Colombia

Marta Lucía Ramírez respondió a los insultos del presidente Petro por el accidente aéreo en Putumayo: “Se siente emperador”

La exvicepresidenta de la República en el gobierno de Iván Duque aseguró que no se considera ni pretende ser una princesa

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Marta Lucía Ramírez sostuvo que
Marta Lucía Ramírez sostuvo que Petro busca mantenerse en el poder - crédito @mluciaramirez/X y Andrea Puentes/Presidencia de la República

El accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, que causó la muerte de 68 personas, desató una disputa pública entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y varios críticos de su gestión, en particular la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, según reconstrucción de los hechos recogida por medios locales.

Tras la tragedia, del 23 de marzo de 2026, el primer mandatario atribuyó responsabilidades a los sectores políticos que votaron contra impuestos a los sectores ricos, asegurando que esa decisión impidió una adecuada financiación estatal para el mantenimiento de las aeronaves. “Por eso me obligaron a recortar el presupuesto”, señaló el mandatario, acusando a algunos dirigentes y exfuncionarios de haber obstaculizado recursos para el sector defensa.

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En referencia a la modernización de las Fuerzas Militares, el gobernante de los colombianos afirmó que las “dificultades burocráticas” han obstaculizado la renovación de armamento, asegurando que pidió avances en estos temas desde hace más de un año.

Petro lanzó insultos a la
Petro lanzó insultos a la exvicepresidenta de la República en el Gobierno de Iván Duque - crédito @mluciaramirez/X

A propósito, advirtió que los funcionarios, tanto civiles como militares, que no respondan al desafío, deben ser removidos, y recalcó que “las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional”.

El presidente también extendió sus críticas a otros líderes políticos que cuestionaron la gestión del Gobierno nacional tras el siniestro, utilizando expresiones despectivas para referirse a diferentes sectores que, a su criterio, priorizan intereses particulares por encima de la seguridad y el bienestar de los uniformados.

La respuesta de Marta Lucía Ramírez

La exvicepresidenta de la República
La exvicepresidenta de la República en el Gobierno de Iván Duque aseguró que no se considera ni pretende ser una princesa - crédito @mluciaramirez/X

Marta Lucía Ramírez, que formó parte del gobierno del expresidente Iván Duque, confrontó directamente a Gustavo Petro, señalando que no tiene ningún interés en ganar poder en la politica colombiana.

“No soy princesa ni tengo esas pretensiones, a diferencia suya, que se siente emperador. Pero tan decadente como Tiberio y Nerón, que en sus desvaríos y excesos llevaron a su pueblo al máximo sufrimiento y al famoso incendio de Roma, por lo cual todos gritaron: ¡Abajo el emperador!”, replicó la exvicepresidenta a los señalamientos del mandatario.

Ramírez también reprochó que durante su primer año de gobierno, Petro y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, habrían devuelto al presupuesto $800.000.000.000 que correspondían a equipo y mantenimiento de la fuerza pública.

Sumado a las críticas de Ramírez, el expresidente Iván Duque sostuvo que “Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico”.

A la par, defendió su gestión al indicar que varios de los miembros de la FAC pueden dar pruebas de sus gestiones a lo largo de su administración.

Iván Duque, expresidente de Colombia,
Iván Duque, expresidente de Colombia, sostubo que durante su mandato si hubo acciones para mejorar la FAC- crédito Iván Duque/Facebook

“El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego lo designé jefe de Operaciones Aéreas; y el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena”, dijo.

Así mismo, el exjefe de Estado aseveró: “Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias”.

Con relación a las causas del accidente, Duque sugirió la posibilidad de un sobrepeso de carga como factor relevante. Solicitó que la investigación oficial contemple “el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan”. El exmandatario también rechazó que se intente asociar la tragedia con decisiones tomadas durante su gestión y cuestionó que se utilice el accidente para fines políticos y electorales.

Y agregó: “Deje de consumir tanto “café” en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio. Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo”.

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