Colombia

Jorge Alfredo Vargas salió de Caracol Televisión en medio de acusaciones graves de acoso sexual: “Nunca mi actuar tuvo esa intención”

El periodista destacó su trayectoria profesional y personal, en un comunicado tras su salida del reconocido medio, y señaló que asumía la situación con “serenidad” y conciencia “tranquila”

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Caracol Televisión anunció la terminación
Caracol Televisión anunció la terminación del contrato de Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de acoso sexual - crédito @jorgeavargas67/Instagram

En medio de un escándalo que sacudió al mundo de la televisión colombiana, Caracol Televisión anunció la terminación de los contratos laborales de los periodistas y presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, luego de denuncias de acoso sexual que son de “particular gravedad”, señaló el canal.

La compañía aseguró que estas medidas buscan una respuesta “transparente, clara y responsable”, aunque aclaró que no constituyen un juicio sobre los hechos denunciados.

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Tras la decisión de la compañía, Jorge Alfredo Vargas, periodista y presentador con más de 30 años de trayectoria en televisión y radio, se pronunció a través de un comunicado en el que expresó que la terminación de su relación laboral fue “de común acuerdo” y motivada por la coyuntura actual —sin especificar su involucramiento—.

Jorge Alfredo Vargas, con más
Jorge Alfredo Vargas, con más de 30 años en televisión y radio, declaró que la salida fue “de común acuerdo” y motivada por la coyuntura actual - crédito @JorgeAVargasA/X

“No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que me abrió un espacio en sus hogares. En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento".

El presentador también hizo referencia a su vida personal, resaltando el impacto de esta etapa en su familia: “En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”.

“A mi familia y los amigos que este oficio me han dejado, les debo en gran medida la fortaleza para afrontar esta situación”, señaló el presentador.

“Termino esta etapa profesional con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto. Con errores, como cualquier ser humano, pero siempre con principios claros y la convicción de haber hecho lo correcto. Si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención”, se lee en la carta que compartió por medio de sus redes sociales.

Jorge Alfredo Vargas destacó su
Jorge Alfredo Vargas destacó su tranquilidad por haber mantenido el respeto y la ética profesional a lo largo de su carrera - crédito @jorgeavargas67/Instagram

“Quienes han trabajado conmigo conocen mi carácter, mi forma de ser cercana y familiar. Este oficio no es solo un trabajo, ha sido mi vocación y una parte esencial de mi vida. A quienes me han acompañado, compañeros, colegas, oyentes y televidentes, gracias por la confianza, por el cariño y por permitirme entrar a sus casas todos estos años”, se leyó.

Jorge Alfredo Vargas finalizó su comunicado con un mensaje centrado en su confianza en lo espiritual y en la mirada puesta hacia el futuro: “Con la fe puesta en Dios y en la Virgen, continúo este camino con esperanza y gratitud”.

Aunque su mensaje fue bastante general, abordando su trayectoria en la televisión, su labor periodística y su familia, ampliamente conocida en los medios, Vargas afirmó sentirse tranquilo por haber actuado correctamente; no entró en detalles sobre las acusaciones en su contra y se enfocó con la decisión de poner fin a su etapa en el medio.

Jorge Alfredo Vargas señaló que
Jorge Alfredo Vargas señaló que su trabajo fue guiado por principios claros y la convicción de actuar correctamente, pese a los errores propios de cualquier ser humano - crédito @jorgeavargas67/Instagram

¿Quién es Jorge Alfredo Vargas y cuáles son las denuncias que le costaron su salida del medio?

Jorge Alfredo Vargas es uno de los periodistas y presentadores más reconocidos de Colombia, con más de 30 años de trayectoria en televisión y radio. Se consolidó como la cara de Noticias Caracol durante dos décadas y dirigió el programa de radio Voz Populi en Blu Radio.

Su esposa, Inés María Zabaraín, también destacada presentadora de noticias en RCN, fue su gran apoyo durante toda su carrera. La pareja, considerada la “pareja real” de la televisión colombiana, está casada desde 1996 y tiene tres hijos.

Curiosamente, compitieron profesionalmente por el rating durante años, con sus noticieros en horarios coincidentes, lo que reforzó su perfil público como un matrimonio emblemático en los medios.

Jorge Alfredo Vargas está casado
Jorge Alfredo Vargas está casado con la también presentadora Inés María Zabaraín - crédito @jorgeavargas67/Instagram

No obstante, en 2026, Caracol Televisión informó que había terminado el contrato de Vargas debido a denuncias de acoso sexual. Esta situación se desató tras una serie de manifestaciones entre periodistas, que impulsaron el movimiento llamado ‘Yo te creo, colega’, en el que se señalaron casos de abuso de poder dentro del medio, sin siempre nombrar directamente a los implicados; finalmente, el canal confirmó la salida de Vargas y de Ricardo Orrego.

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