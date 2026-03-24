Colombia

Iván Cepeda confirmó que continuará con la actual política económica de Petro: “Ha tenido un impacto favorable”

La confirmación de mantener los ejes macroeconómicos actuales fue anunciada en entrevista, en la que sostuvo que su equipo diseña propuestas para preservar indicadores y avanzar en la transición energética, articulando consensos con diversos sectores sociales y productivos

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Iván Cepeda lidera la intención
Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34,5%, según el Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Iván Cepeda, actual senador y aspirante presidencial por el Pacto Histórico, confirmó que, de llegar a la presidencia, mantendría los principales lineamientos de la política económica impulsada por Gustavo Petro.

Según una entrevista realizada por el periodista Daniel Coronell, y difundida por la revista Cambio, Cepeda afirmó que su equipo técnico ya trabaja en ejes programáticos para asegurar la continuidad de la estabilidad económica y la preservación de indicadores como inflación, empleo y crecimiento.

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Le daremos continuidad a un comportamiento económico que ha tenido un impacto favorable en estos frentes. Me estoy rodeando de personas capacitadas, con experiencia y trayectoria, para garantizar una política responsable”, expresó el candidato presidencial.

La propuesta, dijo, busca combinar la responsabilidad fiscal con la transición energética, un proceso que requerirá el consenso de distintos sectores productivos y sociales.

De acuerdo con la más reciente encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, Cepeda lidera la intención de voto con un 34,5%, lo que lo posiciona como el candidato presidencial con mayor estabilidad y proyección en el escenario político actual.

El senador atribuye este respaldo tanto a su exposición de propuestas como al trabajo riguroso de un equipo económico compuesto por profesionales con experiencia y afinidad con los enfoques defendidos en su campaña.

El candidato del Pacto Histórico,
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda aseguró la continuidad de la política económica de Gustavo Petro en caso de llegar a la presidencia - crédito AFP / Colprensa

Cepeda explicó que su estrategia económica no contempla el debilitamiento del sector empresarial ni la afectación de la propiedad privada.

Resaltó que, pese a los temores por posibles expropiaciones y crisis económicas que se expresaron durante la llegada de Petro a la presidencia en 2022, ninguno de esos pronósticos se cumplió. En sus palabras: “No se produjo el desplome de la economía, ni un proceso de expropiación masiva de empresas, tierras o capitales, como se pronosticó en ese momento”.

Con respecto al panorama empresarial, Cepeda destacó que “las 1.000 empresas más importantes han tenido utilidades significativas, como lo han reconocido ellas mismas y las entidades de supervisión”, en referencia a los balances positivos reportados por el sector privado, incluso en años recientes bajo la administración actual.

Para Cepeda, estos datos prueban que la continuidad del modelo económico puede asegurar tanto la inversión como la rentabilidad del tejido empresarial colombiano.

Sobre el diseño de su equipo económico, el candidato enfatizó en la importancia de una selección rigurosa: “No actúo de manera improvisada. Cuando tomé la decisión de aspirar a la Presidencia, asumí todas sus implicaciones. El manejo de la economía no estará en manos de cualquier persona; serán perfiles con experiencia y afinidad con el enfoque que proponemos”.

Iván Cepeda propone una transición energética pactada con empresarios, trabajadores y comunidades

Para la transición energética, Iván
Para la transición energética, Iván Cepeda propuso un diálogo amplio con empresarios, trabajadores y comunidades afectadas por la explotación de recursos - crédito DNP

En materia ambiental, Cepeda planteó que la transición energética será un eje central de su eventual gobierno, de la mano de la lucha contra el cambio climático y la preservación de territorios clave como la Amazonía, la Orinoquía y los páramos.

Aclaró que la reducción del impacto ambiental “no depende de la voluntad del gobernante de turno, sino de una responsabilidad con territorios estratégicos”.

No obstante, reconoció que el sector de hidrocarburos y la explotación de recursos naturales seguirán siendo relevantes en el corto y mediano plazo.

Propuso, en consecuencia, implementar mecanismos de concertación con los actores más directamente involucrados: “Es necesario dialogar con quienes lideran estos sectores, con los trabajadores que dependen de ellos y con las comunidades que enfrentan los impactos directos de los proyectos extractivos”.

Iván Cepeda reiteró la importancia
Iván Cepeda reiteró la importancia de preservar territorios estratégicos como la Amazonía, la Orinoquía y los páramos en la lucha contra el cambio climático - crédito Iván Cepeda/Facebook

Cepeda advirtió sobre el riesgo de afectaciones ambientales severas por prácticas extractivas mal reguladas y señaló la importancia de fijar límites y condiciones para evitar daños irreversibles en los ecosistemas. “Este debate debe integrar tanto criterios económicos como consideraciones ecológicas”, señaló durante la entrevista.

Finalmente, anticipó que la toma de decisiones en torno a estos desafíos requerirá un diálogo nacional “con decisiones que no satisfagan a todos los sectores, pero procuraré que sean lo más equitativas y democráticas posibles”.

Con ello, Cepeda insiste en la necesidad de responder simultáneamente a las exigencias ambientales y al desarrollo económico, bajo una perspectiva incluyente y técnica.

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