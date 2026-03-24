Exsenador arremetió contra encuesta que pone a Abelardo de la Espriella por debajo de Paloma Valencia: “Digamos las cosas como son”

El exsenador del Centro Democrático y miembro del partido de Salvación Nacional arremetió contra la medición que pone en tercer lugar al abogado Abelardo de la Espriella, ya superado por Paloma Valencia - crédito @CarlosFMejia/X

En un pronunciamiento que causó revuelo en el espectro político, y en el que apuntó a los que, en su concepto, se han visto beneficiados de la ‘chequera’ del Estado, Carlos Felipe Mejía, exsenador y referente de Salvación Nacional, cuestionó de manera abierta la legitimidad de la más reciente encuesta presidencial: elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y publicada por Revista Cambio, la tercera que se conoce desde la jornada del 8 de marzo.

La medición, difundida el 22 de marzo de 2026, ubicó a Abelardo de la Espriella en el tercer lugar en intención de voto, con un 15,4%, detrás de Paloma Valencia, que se ubica segunda, con un 22,2% y con una diferencia marcada respecto al favorito, Iván Cepeda, que registró un 34,5%. Mejía denunció que esta encuesta forma parte de un “juego del establecimiento” para deslegitimar a De la Espriella y condicionar la contienda electoral que se avecina.

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Carlos Felipe Mejía es una de las voces autorizadas de Salvación Nacional, partido al que recaló tras su salida del Centro Democrático - crédito Colprensa

El exsenador resaltó que, según la información pública, el CNC habría recibido más de $15.000 millones en contratos del actual Gobierno, presidido por Gustavo Petro. “Digamos las cosas como son. No es con una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que ha recibido más de $15.000 millones en contratos, ni con un medio como la revista Cambio, dirigida por Daniel Coronell, abiertamente santista y enemigo de Abelardo, que ahora vienen a decir quién debe renunciar", expresó Mejía.

Los datos que dejarían mal parados a De la Espriella en la encuesta del CNC

Según el excongresista, “esa es la jugada de los de siempre, del establecimiento, de los mismos que han llevado a Colombia a este desastre”. De esta manera, expresó sus serios reparos a la medición, que en relación con los resultados del 1 de marzo, registra un leve descenso de De la Espriella en su respaldo, pues marcaba un 16,7%; lo que podría interpretarse como una pérdida de terreno frente a Valencia, que en ese mismo ejercicio tenía apenas un 4,1%.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella estarían peleándose la opción de meterse a segunda vuelta, según el registro de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría - crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

Este escenario, para el exaspirante al Senado, responde a una manipulación de la agenda pública orquestada por sectores que, en sus palabras, “han saqueado por décadas al Estado”; y argumentó que De la Espriella no ha realizado pactos con partidos tradicionales ni estructuras de poder. “Abelardo no hizo alianzas con partidos, ni con grupos económicos, ni con el establecimiento”, acotó Mejía, que incluso fue más allá en su análisis de esta medición.

Según el político caldense, hay un aspecto clave para comprender esta ecuación. “Entendimos algo que es fundamental: el problema de Colombia no es solo el narconeocomunismo de Cepeda y de (Gustavo) Petro, también es el establecimiento y la clase política”, enfatizó. Es válido precisar que según la encuesta analizada, en un eventual balotaje entre Cepeda y Valencia se registraría un empate técnico, con 43,3% para Cepeda y 42,9% para Valencia.

El 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia, para la cual están convocados más de 41 millones de electores - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El congresista del Pacto Histórico, además, mantiene ventaja en otros escenarios y se beneficia de la popularidad del presidente Petro, que cuenta con 54,5% de imagen positiva y cuyos votantes expresaron, en un 81%, su respaldo a Cepeda en segunda vuelta. Al ver esos resultados, el exsenador desestimó la validez de las mediciones y aludió a la supuesta dependencia de la firma encuestadora frente al poder actual.

Además, insistió en que la alianza liderada por De la Espriella representa “carácter, determinación e independencia” frente a un sistema que considera desgastado. “Vamos a reducir el tamaño del Estado y acabar con el despilfarro. Vamos a crear un bloque de búsqueda contra la corrupción. Vamos a bajar impuestos para emprendedores y empresarios. Vamos a aprovechar el enorme potencial minero energético con responsabilidad. Solo así derrotaremos la pobreza”, agregó.