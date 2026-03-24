Testigo clave contra el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa reveló intimidaciones para favorecer contrato de gas: “Que si no colaboraba, debía renunciar”

Luis Enrique Rojas, ex presidente de Hocol, denunció presiones y amenazas en Ecopetrol vinculadas al caso de Ricardo Roa - crédito Asociación Colombiana de Petróleo y Gas/Colprensa

Las presiones y amenazas en Ecopetrol denunciadas por Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, lo han ubicado como testigo central en la investigación por presunto tráfico de influencias que involucra al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Según una entrevista concedida a la revista Cambio, Rojas afirmó haber sufrido presiones para manipular procesos de contratación, además de haber sido víctima de presuntas campañas de intimidación y amenazas directas tras resistirse a participar en estos hechos.

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Luis Enrique Rojas, que presidió Hocol y actualmente actúa como testigo clave en el proceso contra Ricardo Roa, declaró que recibió presiones reiteradas para favorecer a la empresa Gaxi en la adjudicación del proyecto estratégico Chuchupa-Ballena, en La Guajira.

El exdirectivo sostuvo que, tras oponerse a estas solicitudes y advertir de los riesgos institucionales, enfrentó una serie de amenazas personales, hostigamiento y persecución, hechos que han sido denunciados ante la Fiscalía de Colombia.

La Fiscalía imputa cargos de tráfico de influencias contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Fiscalía General de la Nación

La trayectoria de Rojas en la industria petrolera y el camino a la presidencia de Hocol evidenciaron la complejidad de las relaciones y dinámicas de poder en el sector energético colombiano.

“Gana Petro en 2022 y desde septiembre de ese año empiezan los rumores sobre quién podría ser el presidente de Ecopetrol. Se hablaba de seis personas, entre ellas Ricardo Roa. En la última semana de febrero de 2023, Juan Guillermo Mancera contacta a Diego Orozco, un ingeniero muy reconocido, y le pregunta si conocía a Luis Enrique Rojas”, relató el exdirectivo.

Rojas recuerda que, tras una reunión con Mancera, Julián Caicedo (pareja de Roa) y Johny Giraldo, le comunicaron que era la persona que necesitaban para un cargo ejecutivo, aunque su nombramiento se concretó por un proceso formal con consultores externos un año y tres meses más tarde, en mayo de 2024.

“Se hizo un proceso formal con headhunter en Ecopetrol, me fue muy bien y la junta de Hocol hizo el nombramiento”, explicó el expresidente de Hocol a la revista.

Rojas remarcó la influencia de quienes participaban en los procesos de selección. “Julián era la pareja de Roa y el poder era inmenso. Incluso, en una reunión en diciembre de 2024, Julián me mencionó que había entrevistado a 500 personas para Ecopetrol. Yo creo que mi caso no avanzó porque soy una persona técnica, con carácter y criterio, y vieron que no iba a ser fácil de manipular”, añadió.

Presiones y pedidos de favores en el grupo Ecopetrol

Hocol desvirtuó supuestas amenazas contra la integridad de su expresidente, Luis Enrique Rojas - crédito EFE - suministrada a Infobae Colombia

Al asumir la presidencia de Hocol, Rojas comenzó a recibir solicitudes de favores relacionados con el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena y la compañía Gaxi.

“Después de una junta del 20 de agosto de 2024, almorzamos en el restaurante Flora. Allí me pidió varios favores, entre ellos lo de Gaxi. En ese momento no fue una exigencia contundente; me dijo que en la regasificación de La Guajira les gustaría que el proyecto se lo ganara Gaxi”, señaló.

Aunque Rojas señaló que no sintió una presión inmediata por parte de Ricardo Roa, los favores empezaron a convertirse en órdenes explícitas por parte del presidente de Ecopetrol.

“Luego, saliendo de otra junta directiva, me pidió que me quedara. Me preguntó cómo iba el tema con Gaxi. Le dije que estábamos evaluando diferentes propuestas. Después me citaron a un apartamento donde nos vimos con Caicedo, Mancera y Roa. Ahí ya hubo más presión. Me preguntaron qué pasaba con Gaxi y yo les dije que el capital no era suficiente. Me respondieron que no me fijara en eso, que el capital lo iban a manejar con aliados con suficiente dinero”, afirmó a Cambio.

Según relató Rojas, en total sostuvieron alrededor de 15 encuentros con Ricardo Roa, su pareja, y con Juan Guillermo Mancera en diferentes puntos de la ciudad, en los que se le hicieron pedidos explícitos de favorecer a la empresa de gas.

“Les dije que, si lo hacía, cualquier persona podría denunciarme en el canal ético o en la Fiscalía. Con eso empezaron a ver que no me podían controlar y desde noviembre de 2024 comenzaron a decirme que yo no era del equipo de ellos y que, si no colaboraba, debía renunciar. Yo les respondía que no había llegado por ellos sino por un proceso riguroso y que no iba a renunciar por no hacer favores”, señaló Rojas en su intervención.

Según indicó el exdirectivo, el punto de inflexión se produjo cuando alertó sobre riesgos de multas que podían alcanzar los 180 millones de dólares por contratos pasados, una información que resultó filtrada en medios de comunicación y terminó por desgastar la relación entre Rojas y Ricardo Roa.

El presidente de Ecopetrol es investigado por presunto tráfico de influencias - crédito captura de pantalla Audiencia Paloquemao

“Señalábamos inconsistencias en las reservas y en los precios de venta del gas. Ese correo se filtró a un medio y se generó un escándalo. Eso no le gustó a Roa y ahí empezó la persecución”, indicó el exdirectivo a la revista Cambio.

La presión institucional derivó rápidamente en amenazas personales y situaciones de riesgo para Rojas y su entorno, según denunció el exdirectivo en su intervención.

“La persecución y la guerra sucia empiezan el 6 de diciembre de 2024. Ese día, mi esquema de seguridad me recogía a las 4 de la mañana. La camioneta fue interceptada por un vehículo pequeño que la cerró. Se bajaron dos hombres armados —hay video de eso—, pero al ver que yo no iba dentro del vehículo, se subieron nuevamente y huyeron”, relató.

Asimismo, Rojas señaló que desde entonces los hostigamientos no se detuvieron y su vida se mantuvo en riesgo constante, al parecer, por no acceder a las peticiones de Ricardo Roa y Juan Guillermo Mancera.

“A partir de ese día comienza una campaña de persecución e intimidación en mi contra. Luego, el 27 de diciembre, recibo una llamada de una persona que se identifica como comandante del frente suroriental de guerra y me dice que lo habían contratado para hacer un sicariato en mi contra”, aseguró al medio.

Como resultado de la presión sufrida, presentó su renuncia en tres ocasiones, hasta concretar su salida el 30 de abril de 2025. Asimismo, Rojas interpuso la denuncia ante la Fiscalía por los reiterativos ataques.

“Yo interpongo la primera denuncia estando todavía en Hocol, en agosto de 2024, por una llamada amenazante. Una mujer me llamó y me dijo que no podía sacar a más gente y que si lo hacía, no iba a responder por mi vida ni por la de mi familia”, detalló.

Posteriormente, indicó que ocurrieron amenazas adicionales, incluidas campañas mediáticas y atentados a su reputación profesional. Su denuncia más reciente, del 22 de julio de 2025, se debió a una llamada desde España en la que, afirma, se habló de asesinarlo durante una reunión de allegados a Roa.

“Tengo todas las pruebas para soportar lo que digo y ya están en manos de la Fiscalía. Cada dato, la trazabilidad de las cosas, está en chats, fotos, conversaciones, videos”, señaló a Cambio.

Consultado sobre su situación actual, Rojas indicó: “Voy a estar un tiempo por fuera del país. Si la Fiscalía o la UNP me asignan un esquema de protección, volveré. Me siento preocupado, no me siento seguro, pero tengo que seguir produciendo”.

Explicó que, con más de 30 años de carrera en la industria petrolera, nunca ha afrontado cuestionamientos por malos manejos y que depende de su trabajo y asesorías.